- Типы событий графика
- Периоды графиков
- Свойства графиков
- Позиционирование графика
- Отображение графиков
- Примеры работы с графиком
Свойства графиков
Идентификаторы семейства перечислений ENUM_CHART_PROPERTY используются в качестве параметров функций для работы с графиками. Аббревиатура r/o в столбце "Тип свойства" означает, что данное свойство предназначено только для чтения и не может быть изменено. Аббревиатура w/o в столбце "Тип свойства" означает, что данное свойство предназначено только для записи и не может быть получено. При обращении к некоторым свойствам необходимо указывать дополнительный параметр-модификатор (modifier), который служит для указания номера подокна графика. 0 означает главное окно.
Функции, устанавливающие свойства графика, фактически служат для отправки ему команд на изменение. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Изменение графика производится в процессе обработки очереди событий данного графика.
По этой причине не следует ожидать немедленного визуального обновления графика после вызова данных функций. В общем случае обновление графика производится терминалом автоматически по событиям изменения - поступление новой котировки, изменения размера окна графика и т.д. Для принудительного обновления внешнего вида графика используйте команду на перерисовку графика ChartRedraw().
Для функций ChartSetInteger() и ChartGetInteger()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
CHART_SHOW
|
Признак отрисовки ценового графика. Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.
Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.
Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.
|
bool
|
Признак идентификации объекта "График" (OBJ_CHART) – для графического объекта возвращает true. Для настоящего графика значение равно false
|
bool r/o
|
Показ графика поверх всех других
|
bool
|
CHART_CONTEXT_MENU
|
Включение/отключение доступа к контекстному меню по нажатию правой клавиши мышки.
Значение CHART_CONTEXT_MENU=false отключает только контекстное меню графика, при этом контекстное меню для объектов на графике остается доступным.
|
bool (значение по умолчанию true)
|
CHART_CROSSHAIR_TOOL
|
Включение/отключение доступа к инструменту "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мышки
|
bool (значение по умолчанию true)
|
Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали. Прокрутка по вертикали также будет доступна, если установлено в true значение любого из трех свойств: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 или CHART_SCALE_PT_PER_BAR
При CHART_MOUSE_SCROLL=false прокрутка графика колёсиком мышки будет недоступна
|
bool
|
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
|
Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мышки (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)
|
bool (значение по умолчанию true)
|
Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
|
bool
|
Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)
|
bool
|
Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)
|
bool
|
Тип графика (свечи, бары или линия)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
Ценовой график на переднем плане
|
bool
|
Режим отступа ценового графика от правого края
|
bool
|
Режим автоматического перехода к правому краю графика
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Разрешение на управление графиком с помощью клавиатуры ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Стрелка вверх" и т.д.). Установка CHART_KEYBOARD_CONTROL=false позволяет отключить скроллинг и масштабирование графика, но при этом сохраняется возможность получать события нажатия данных клавиш в OnChartEvent().
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
Разрешение на перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации. Строка быстрой навигации автоматически появляется внизу графика при двойном клике мышки или нажатии клавиш Space/Enter. Таким образом можно быстро сменить символ, таймфрейм и дату первого видимого бара.
|
bool
|
Масштаб
|
int от 0 до 5
|
Режим фиксированного масштаба
|
bool
|
Режим масштаба 1:1
|
bool
|
Режим указания масштаба в пунктах на бар
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
Отображение в левом верхнем углу тикера символа. Установка CHART_SHOW_TICKER в значение false одновременно также устанавливает CHART_SHOW_OHLC в значение false и отключает показ OHLC
|
bool
|
Отображение в левом верхнем углу значений OHLC. Установка CHART_SHOW_OHLC в значение true одновременно также устанавливает CHART_SHOW_TICKER в значение true и включает показ тикера
|
bool
|
Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике
|
bool
|
Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике
|
bool
|
Отображение значения Last горизонтальной линией на графике
|
bool
|
Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами
|
bool
|
Отображение сетки на графике
|
bool
|
Отображение объемов на графике
|
Отображение текстовых описаний объектов (не для всех объектов описания показываются)
|
bool
|
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
|
Отображение на графике сделок из торговой истории в виде стрелок входов/выходов. Смотрите описание опции "Показать торговую историю" в настройках платформы.
|
bool
|
Количество баров на графике, доступных для отображения
|
int r/o
|
Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов
|
int r/o
|
Видимость подокон
|
bool r/o модификатор - номер подокна
|
Хэндл графика (HWND)
|
int r/o
|
Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика. При наступлении событий мыши координаты курсора передаются в координатах главного окна графика, в то время как координаты графических объектов в подокне индикатора задаются относительно верхнего левого угла подокна.
Значение требуется для перевода абсолютных координат главного графика в локальные координаты подокна для корректной работы с графическими объектами, у которых координаты задаются относительно верхнего левого угла рамки подокна.
|
int r/o модификатор - номер подокна
|
Номер первого видимого бара на графике. Индексация баров соответствует таймсерии.
|
int r/o
|
Ширина графика в барах
|
int r/o
|
Ширина графика в пикселях
|
int r/o
|
Высота графика в пикселях
|
int модификатор - номер подокна
|
Цвет фона графика
|
color
|
Цвет осей, шкалы и строки OHLC
|
color
|
Цвет сетки
|
color
|
Цвет объемов и уровней открытия позиций
|
color
|
Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
|
color
|
Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
|
color
|
Цвет линии графика и японских свечей "Доджи"
|
color
|
Цвет тела бычьей свечи
|
color
|
Цвет тела медвежьей свечи
|
color
|
Цвет линии Bid-цены
|
color
|
Цвет линии Ask-цены
|
color
|
Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)
|
color
|
Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
|
color
|
Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)
|
bool
|
Разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки. По умолчанию режим перетаскивания включен (значение true)
|
bool
|
Отображение на графике шкалы времени
|
bool
|
Отображение на графике ценовой шкалы
|
bool
|
Отображение на графике панели быстрой торговли (опция "Торговля одним кликом")
|
bool
|
Окно графика развернуто
|
bool r/o
|
Окно графика свернуто
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
Окно графика закреплено. Если установить значение false, то график можно перетащить за пределы терминала
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
Левая координата открепленного графика относительно виртуального экрана
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
Верхняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
Правая координата открепленного графика относительно виртуального экрана
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
Нижняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана
|
int
Для функций ChartSetDouble() и ChartGetDouble()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах
|
double (от 10 до 50 процентов)
|
Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах. Фиксированная позиция графика обозначена маленьким серым треугольником на горизонтальной оси времени и показывается только в том случае, если отключена автоматическая прокрутка к правому краю при поступлении нового тика (смотри свойство CHART_AUTOSCROLL). Бар, который находится на фиксированной позиции, остаётся на том же месте при увеличении и уменьшении масштаба.
|
double
|
Фиксированный максимум графика
|
double
|
Фиксированный минимум графика
|
double
|
Значение масштаба в пунктах на бар
|
double
|
Минимум графика
|
double r/o модификатор - номер подокна
|
Максимум графика
|
double r/o модификатор - номер подокна
Для функций ChartSetString() и ChartGetString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
Текст комментария на графике
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
Имя эксперта, запущенного на графике с указанным chart_id
|
string r/o
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
Имя скрипта, запущенного на графике с указанным chart_id
|
string r/o
Пример:
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
