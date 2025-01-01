Свойства графиков

Идентификаторы семейства перечислений ENUM_CHART_PROPERTY используются в качестве параметров функций для работы с графиками. Аббревиатура r/o в столбце "Тип свойства" означает, что данное свойство предназначено только для чтения и не может быть изменено. Аббревиатура w/o в столбце "Тип свойства" означает, что данное свойство предназначено только для записи и не может быть получено. При обращении к некоторым свойствам необходимо указывать дополнительный параметр-модификатор (modifier), который служит для указания номера подокна графика. 0 означает главное окно.

Функции, устанавливающие свойства графика, фактически служат для отправки ему команд на изменение. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Изменение графика производится в процессе обработки очереди событий данного графика.

По этой причине не следует ожидать немедленного визуального обновления графика после вызова данных функций. В общем случае обновление графика производится терминалом автоматически по событиям изменения - поступление новой котировки, изменения размера окна графика и т.д. Для принудительного обновления внешнего вида графика используйте команду на перерисовку графика ChartRedraw().

Для функций ChartSetInteger() и ChartGetInteger()

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип свойства CHART_SHOW Признак отрисовки ценового графика. Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д. Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов. Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW. bool CHART_IS_OBJECT Признак идентификации объекта "График" (OBJ_CHART) – для графического объекта возвращает true. Для настоящего графика значение равно false bool r/o CHART_BRING_TO_TOP Показ графика поверх всех других bool CHART_CONTEXT_MENU Включение/отключение доступа к контекстному меню по нажатию правой клавиши мышки. Значение CHART_CONTEXT_MENU=false отключает только контекстное меню графика, при этом контекстное меню для объектов на графике остается доступным. bool (значение по умолчанию true) CHART_CROSSHAIR_TOOL Включение/отключение доступа к инструменту "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мышки bool (значение по умолчанию true) CHART_MOUSE_SCROLL Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали. Прокрутка по вертикали также будет доступна, если установлено в true значение любого из трех свойств: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 или CHART_SCALE_PT_PER_BAR При CHART_MOUSE_SCROLL=false прокрутка графика колёсиком мышки будет недоступна bool CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мышки (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) bool (значение по умолчанию true) CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) bool CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) bool CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) bool CHART_MODE Тип графика (свечи, бары или линия) enum ENUM_CHART_MODE CHART_FOREGROUND Ценовой график на переднем плане bool CHART_SHIFT Режим отступа ценового графика от правого края bool CHART_AUTOSCROLL Режим автоматического перехода к правому краю графика bool CHART_KEYBOARD_CONTROL Разрешение на управление графиком с помощью клавиатуры ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Стрелка вверх" и т.д.). Установка CHART_KEYBOARD_CONTROL=false позволяет отключить скроллинг и масштабирование графика, но при этом сохраняется возможность получать события нажатия данных клавиш в OnChartEvent(). bool CHART_QUICK_NAVIGATION Разрешение на перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации. Строка быстрой навигации автоматически появляется внизу графика при двойном клике мышки или нажатии клавиш Space/Enter. Таким образом можно быстро сменить символ, таймфрейм и дату первого видимого бара. bool CHART_SCALE Масштаб int от 0 до 5 CHART_SCALEFIX Режим фиксированного масштаба bool CHART_SCALEFIX_11 Режим масштаба 1:1 bool CHART_SCALE_PT_PER_BAR Режим указания масштаба в пунктах на бар bool CHART_SHOW_TICKER Отображение в левом верхнем углу тикера символа. Установка CHART_SHOW_TICKER в значение false одновременно также устанавливает CHART_SHOW_OHLC в значение false и отключает показ OHLC bool CHART_SHOW_OHLC Отображение в левом верхнем углу значений OHLC. Установка CHART_SHOW_OHLC в значение true одновременно также устанавливает CHART_SHOW_TICKER в значение true и включает показ тикера bool CHART_SHOW_BID_LINE Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике bool CHART_SHOW_ASK_LINE Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике bool CHART_SHOW_LAST_LINE Отображение значения Last горизонтальной линией на графике bool CHART_SHOW_PERIOD_SEP Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами bool CHART_SHOW_GRID Отображение сетки на графике bool CHART_SHOW_VOLUMES Отображение объемов на графике enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Отображение текстовых описаний объектов (не для всех объектов описания показываются) bool CHART_SHOW_TRADE_HISTORY Отображение на графике сделок из торговой истории в виде стрелок входов/выходов. Смотрите описание опции "Показать торговую историю" в настройках платформы. bool CHART_VISIBLE_BARS Количество баров на графике, доступных для отображения int r/o CHART_WINDOWS_TOTAL Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов int r/o CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Видимость подокон bool r/o модификатор - номер подокна CHART_WINDOW_HANDLE Хэндл графика (HWND) int r/o CHART_WINDOW_YDISTANCE Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика. При наступлении событий мыши координаты курсора передаются в координатах главного окна графика, в то время как координаты графических объектов в подокне индикатора задаются относительно верхнего левого угла подокна. Значение требуется для перевода абсолютных координат главного графика в локальные координаты подокна для корректной работы с графическими объектами, у которых координаты задаются относительно верхнего левого угла рамки подокна. int r/o модификатор - номер подокна CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Номер первого видимого бара на графике. Индексация баров соответствует таймсерии. int r/o CHART_WIDTH_IN_BARS Ширина графика в барах int r/o CHART_WIDTH_IN_PIXELS Ширина графика в пикселях int r/o CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Высота графика в пикселях int модификатор - номер подокна CHART_COLOR_BACKGROUND Цвет фона графика color CHART_COLOR_FOREGROUND Цвет осей, шкалы и строки OHLC color CHART_COLOR_GRID Цвет сетки color CHART_COLOR_VOLUME Цвет объемов и уровней открытия позиций color CHART_COLOR_CHART_UP Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи color CHART_COLOR_CHART_DOWN Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи color CHART_COLOR_CHART_LINE Цвет линии графика и японских свечей "Доджи" color CHART_COLOR_CANDLE_BULL Цвет тела бычьей свечи color CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Цвет тела медвежьей свечи color CHART_COLOR_BID Цвет линии Bid-цены color CHART_COLOR_ASK Цвет линии Ask-цены color CHART_COLOR_LAST Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last) color CHART_COLOR_STOP_LEVEL Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit) color CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров) bool CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки. По умолчанию режим перетаскивания включен (значение true) bool CHART_SHOW_DATE_SCALE Отображение на графике шкалы времени bool CHART_SHOW_PRICE_SCALE Отображение на графике ценовой шкалы bool CHART_SHOW_ONE_CLICK Отображение на графике панели быстрой торговли (опция "Торговля одним кликом") bool CHART_IS_MAXIMIZED Окно графика развернуто bool r/o CHART_IS_MINIMIZED Окно графика свернуто bool r/o CHART_IS_DOCKED Окно графика закреплено. Если установить значение false, то график можно перетащить за пределы терминала bool CHART_FLOAT_LEFT Левая координата открепленного графика относительно виртуального экрана int CHART_FLOAT_TOP Верхняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана int CHART_FLOAT_RIGHT Правая координата открепленного графика относительно виртуального экрана int CHART_FLOAT_BOTTOM Нижняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана int

Для функций ChartSetDouble() и ChartGetDouble()

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип свойства CHART_SHIFT_SIZE Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах double (от 10 до 50 процентов) CHART_FIXED_POSITION Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах. Фиксированная позиция графика обозначена маленьким серым треугольником на горизонтальной оси времени и показывается только в том случае, если отключена автоматическая прокрутка к правому краю при поступлении нового тика (смотри свойство CHART_AUTOSCROLL). Бар, который находится на фиксированной позиции, остаётся на том же месте при увеличении и уменьшении масштаба. double CHART_FIXED_MAX Фиксированный максимум графика double CHART_FIXED_MIN Фиксированный минимум графика double CHART_POINTS_PER_BAR Значение масштаба в пунктах на бар double CHART_PRICE_MIN Минимум графика double r/o модификатор - номер подокна CHART_PRICE_MAX Максимум графика double r/o модификатор - номер подокна

Для функций ChartSetString() и ChartGetString()

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

Идентификатор Описание Тип свойства CHART_COMMENT Текст комментария на графике string CHART_EXPERT_NAME Имя эксперта, запущенного на графике с указанным chart_id string r/o CHART_SCRIPT_NAME Имя скрипта, запущенного на графике с указанным chart_id string r/o

Пример:

int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);

switch(chartMode)

{

case(CHART_BARS): Print("CHART_BARS"); break;

case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;

default:Print("CHART_LINE");

}

bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);

if(shifted)

Print("CHART_SHIFT = true");

else

Print("CHART_SHIFT = false");

bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);

if(autoscroll)

Print("CHART_AUTOSCROLL = true");

else

Print("CHART_AUTOSCROLL = false");

int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);

Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);

int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);

if(windows>1)

{

for(int i=0;i<windows;i++)

{

int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);

double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);

double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);

Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height,"pixels");

Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);

Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);

}

}

Смотри также

Примеры работы с графиком