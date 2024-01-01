DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM рисует гистограмму цветными столбиками от нуля до указанного значения. Значения берутся из индикаторного буфера. Каждый столбик может иметь свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов.

Толщину, цвет и стиль гистограммы можно задавать так же, как и для стиля DRAW_HISTOGRAM – директивами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет изменять вид гистограммы в зависимости от текущей ситуации.

Так как на каждом баре рисуется столбик от нулевого уровня, то DRAW_COLOR_HISTOGRAM лучше использовать для отображения в отдельном подокне графика. Чаще всего этот тип графического построения используется для создания индикаторов осцилляторного типа, например, Awesome Oscillator или Market Facilitation Index. Для пустых неотображаемых значений достаточно указывать нулевое значение.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_COLOR_HISTOGRAM — 2:

один буфер для хранения ненулевого значения вертикального отрезка на каждом баре, второй конец отрезка всегда находится на нулевой линии индикатора;

один буфер для хранения индекса цвета, которым рисуется секция (имеет смысл задавать только для непустых значений).

Цвета можно задавать директивой компилятора #property indicator_color1 через запятую. Количество цветов не может превышать 64.

Пример индикатора, рисующего заданным цветом синусоиду по функции MathSin(). Цвет, толщина и стиль всех столбиков гистограммы меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр bars задает период синусоиды, то есть через заданное количество баров синусоида будет повторяться по циклу.

Обратите внимание, что первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM задается 5 цветов с помощью директивы компилятора #property indicator_color1, а затем в функции OnCalculate() эти цвета выбираются случайным образом из 14 цветов, хранящихся в массиве colors[]. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).