Прочие константы

Константа CLR_NONE служит для указания отсутствия цвета, то есть графический объект или графическая серия индикатора не будут отображены. Эта константа не вошла в список констант с наименованиями Web-цветов, но может применяться везде, где требуется указание цвета.

Константа INVALID_HANDLE может использоваться при проверке файловых хэндлов (см. функции FileOpen() и FileFindFirst()).

Константа Описание Значение CHARTS_MAX Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале 100 clrNONE Отсутствие цвета -1 EMPTY_VALUE Пустое значение в индикаторном буфере DBL_MAX INVALID_HANDLE Некорректный хэндл -1 IS_DEBUG_MODE Признак работы mq5-программы в режиме отладки в режиме отладки не равно нулю, в противном случае 0 IS_PROFILE_MODE Признак работы mq5-программы в режиме профилирования в режиме профилирования не равно нулю, в противном случае 0 NULL Ноль любого типа 0 WHOLE_ARRAY Означает количество элементов, оставшееся до конца массива, то есть, будет обработан весь массив -1 WRONG_VALUE Константа может неявно приводиться к типу любого перечисления. -1

Константа EMPTY_VALUE обычно соответствует тем значениям индикаторов, которые не отрисовываются на графике. Например, для встроенного индикатора Standard Deviation с периодом 20 не выводится на график линия для первых в истории 19 баров. Если создать хэндл этого индикатора с помощью функции iStdDev() и скопировать в массив значения индикатора для этих баров через CopyBuffer(), то эти значения как раз и будут равны EMPTY_VALUE.

Можно самостоятельно указать в пользовательском индикаторе собственное пустое значение индикатора, при котором не должна производиться отрисовка на графике. Для этого используйте функция PlotIndexSetDouble() с модификатором PLOT_EMPTY_VALUE.

Константа NULL может быть присвоена переменной любого простого типа или указателю на объект структуры или класса. Присвоение NULL строковой переменной означает полную деинициализацию этой переменной.

Константа WRONG_VALUE предназначена для тех случаев, когда требуется вернуть значение перечисления, и это должно быть неверное значение. Например, нужно сообщить, что возвращаемое значение является значением этого перечисления. Приведем в качестве иллюстрации некую функцию CheckLineStyle(), которая возвращает стиль линии для объекта, указанного по имени. Если при запросе стиля функцией ObjectGetInteger() результатом будет true, то вернется значение перечисления ENUM_LINE_STYLE, иначе возвращается WRONG_VALUE.

void OnStart()

{

if(CheckLineStyle("MyChartObject")==WRONG_VALUE)

printf("Error line style getting.");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| возвращает стиль линии для объекта, указанного по имени |

//+------------------------------------------------------------------+

ENUM_LINE_STYLE CheckLineStyle(string name)

{

long style;

//---

if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,0,style))

return((ENUM_LINE_STYLE)style);

else

return(WRONG_VALUE);

}

Константа WHOLE_ARRAY предназначена для функций, которые требуют указания количества элементов в обрабатываемых массивах:

Если требуется указать, что необходимо обработать все значения массива с указанной позиции и до конца, то достаточно указать значение WHOLE_ARRAY.

Константа IS_PROFILE_MODE позволяет изменить работу программы для корректного сбора информации в режиме профилирования. Профилирование позволяет замерить время выполнения отдельных фрагментов программы (обычно это функции), а также подсчитать количество таких вызовов. Для корректного получения информации о времени выполнения в режиме профилировки можно отключить вызовы функции Sleep() как в примере:

//--- Sleep может сильно повлиять(исказить) на результат профилировки

if(!IS_PROFILE_MODE) Sleep(100); // запрещаем вызов Sleep() в режиме профилировки

Значение константы IS_PROFILE_MODE задается компилятором в момент компиляции, и в обычном режиме выставляется равным нулю. При запуске программы в режиме профилирования производится специальная компиляция, и в этом случае вместо IS_PROFILE_MODE подставляется значение отличное от нуля.

Константа IS_DEBUG_MODE пригодится в тех случаях, когда необходимо немного изменить работу mql5-программы в режиме отладки. Например, в режиме отладки может потребоваться выводить дополнительную отладочную информацию в лог терминала или создавать вспомогательные графические объекты на графике.

Приведенный ниже пример создает объект Label и задает ее описание и цвет в зависимости от того, в каком режиме выполняется скрипт. Для того чтобы запустить скрипт в режиме отладки из MetaEditor, нажмите клавишу F5. Если запустить скрипта из окна навигатора в терминале, то цвет и текст объекта Label будут другими.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_DEBUG_MODE.mq5 |

//| Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

string label_name="invisible_label";

if(ObjectFind(0,label_name)<0)

{

Print("Object ",label_name," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- создадим объект Label

ObjectCreate(0,label_name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- установим координату X

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,200);

//--- установим координату Y

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,300);

ResetLastError();

if(IS_DEBUG_MODE) // режим отладки

{

//--- выведем сообщение о режиме выполнения скрипта

ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"DEBUG MODE");

//--- зададим красный цвет текста

if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,clrRed))

Print("Не удалось установить цвет. Ошибка ",GetLastError());

}

else // рабочий режим

{

ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"RELEASE MODE");

//--- зададим невидимый цвет текста

if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE))

Print("Не удалось установить цвет. Ошибка ",GetLastError());

}

ChartRedraw();

DebugBreak(); // здесь произойдет прерывание, если мы в режиме отладки

}

}

Методы шифрования данных

Для указания метода преобразования данных (шифрование и расчет хешей) в функциях CryptEncode() и CryptDecode() используется перечисление ENUM_CRYPT_METHOD.

ENUM_CRYPT_METHOD

Константа Описание CRYPT_BASE64 Шифрование BASE64 (перекодировка) CRYPT_AES128 Шифрование AES с ключом 128 бит (16 байт) CRYPT_AES256 Шифрование AES с ключом 256 бит (32 байта) CRYPT_DES Шифрование DES с ключом 56 бит (7 байт) CRYPT_HASH_SHA1 Расчёт HASH SHA1 CRYPT_HASH_SHA256 Расчёт HASH SHA256 CRYPT_HASH_MD5 Расчёт HASH MD5 CRYPT_ARCH_ZIP ZIP архивирование

Смотри также

DebugBreak, Информация о запущенной MQL5-программе, CryptEncode(), CryptDecode()