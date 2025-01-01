Линии индикаторов

Некоторые технические индикаторы имеют несколько отрисовываемых на графике буферов. Нумерация индикаторных буферов начинается с 0. При копировании значений индикатора функцией CopyBuffer() в массив типа double для некоторых индикаторов можно указывать не номер копируемого буфера, а идентификатор этого буфера.



Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов iMACD(), iRVI() и iStochastic()

Константа Значение Описание MAIN_LINE 0 Основная линия SIGNAL_LINE 1 Сигнальная линия

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов ADX() и ADXW()

Константа Значение Описание MAIN_LINE 0 Основная линия PLUSDI_LINE 1 Линия +DI MINUSDI_LINE 2 Линия –DI

Идентификаторы линий индикаторов допустимых при копировании значений индикатора iBands()

Константа Значение Описание BASE_LINE 0 Основная линия UPPER_BAND 1 Верхняя граница LOWER_BAND 2 Нижняя граница

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов iEnvelopes() и iFractals()

Константа Значение Описание UPPER_LINE 0 Верхняя линия LOWER_LINE 1 Нижняя линия

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iGator()

Константа Значение Описание UPPER_HISTOGRAM 0 Верхняя гистограмма LOWER_HISTOGRAM 2 Нижняя гистограмма

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iAlligator()

Константа Значение Описание GATORJAW_LINE 0 Линия челюстей GATORTEETH_LINE 1 Линия зубов GATORLIPS_LINE 2 Линия губ

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iIchimoku()