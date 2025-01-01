ДокументацияРазделы
Линии индикаторов

Некоторые технические индикаторы имеют несколько отрисовываемых на графике буферов. Нумерация индикаторных буферов начинается с 0. При копировании значений индикатора функцией CopyBuffer() в массив типа double для некоторых индикаторов можно указывать не номер копируемого буфера, а идентификатор этого буфера.
 

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов iMACD(), iRVI() и iStochastic()

Константа

Значение

Описание

MAIN_LINE

0

Основная линия

SIGNAL_LINE

1

Сигнальная линия

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов ADX() и ADXW()

Константа

Значение

Описание

MAIN_LINE

0

Основная линия

PLUSDI_LINE

1

Линия +DI

MINUSDI_LINE

2

Линия –DI

Идентификаторы линий индикаторов допустимых при копировании значений индикатора iBands()

Константа

Значение

Описание

BASE_LINE

0

Основная линия

UPPER_BAND

1

Верхняя граница

LOWER_BAND

2

Нижняя граница

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов iEnvelopes() и iFractals()

Константа

Значение

Описание

UPPER_LINE

0

Верхняя линия

LOWER_LINE

1

Нижняя линия

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iGator()

Константа

Значение

Описание

UPPER_HISTOGRAM

0

Верхняя гистограмма

LOWER_HISTOGRAM

2

Нижняя гистограмма

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iAlligator()

Константа

Значение

Описание

GATORJAW_LINE

0

Линия челюстей

GATORTEETH_LINE

1

Линия зубов

GATORLIPS_LINE

2

Линия губ

Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iIchimoku()

Константа

Значение

Описание

TENKANSEN_LINE

0

Линия Tenkan-sen

KIJUNSEN_LINE

1

Линия Kijun-sen

SENKOUSPANA_LINE

2

Линия Senkou Span A

SENKOUSPANB_LINE

3

Линия Senkou Span B

CHIKOUSPAN_LINE

4

Линия Chikou Span