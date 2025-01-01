- Ценовые константы
Некоторые технические индикаторы имеют несколько отрисовываемых на графике буферов. Нумерация индикаторных буферов начинается с 0. При копировании значений индикатора функцией CopyBuffer() в массив типа double для некоторых индикаторов можно указывать не номер копируемого буфера, а идентификатор этого буфера.
Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов iMACD(), iRVI() и iStochastic()
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
MAIN_LINE
|
0
|
Основная линия
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
Сигнальная линия
Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов ADX() и ADXW()
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
MAIN_LINE
|
0
|
Основная линия
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
Линия +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
Линия –DI
Идентификаторы линий индикаторов допустимых при копировании значений индикатора iBands()
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
BASE_LINE
|
0
|
Основная линия
|
UPPER_BAND
|
1
|
Верхняя граница
|
LOWER_BAND
|
2
|
Нижняя граница
Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикаторов iEnvelopes() и iFractals()
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
UPPER_LINE
|
0
|
Верхняя линия
|
LOWER_LINE
|
1
|
Нижняя линия
Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iGator()
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
Верхняя гистограмма
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
Нижняя гистограмма
Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iAlligator()
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
Линия челюстей
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
Линия зубов
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
Линия губ
Идентификаторы линий индикаторов, допустимых при копировании значений индикатора iIchimoku()
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
Линия Tenkan-sen
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
Линия Kijun-sen
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
Линия Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
Линия Senkou Span B
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
Линия Chikou Span