|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_LINE.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_COLOR_LINE"
#property description "Рисует цветными кусками по 20 баров линию по ценам Close"
#property description "Толщина,стиль и цвет участков линии меняется случайным"
#property description "образом через каждые N тиков"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1 "ColorLine"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
//--- зададим 5 цветов для раскраски каждого бара (они хранятся в специальном массиве)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (можно указать до 64 цветов)
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- input параметры
input int N=5; // кол-во тиков для изменения
input int Length=20; // длина каждого участка цвета в барах
int line_colors=5; // количество заданных цветов равно 5 - смотри выше #property indicator_color1
//--- буфер для отрисовки
double ColorLineBuffer[];
//--- буфер для хранения цвета отрисовки линии на каждом баре
double ColorLineColors[];
//--- массив для хранения цветов содержит 7 элементов
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod};
//--- массив для хранения стилей отрисовки линии
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- связывание массива и индикаторного буфера
SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorLineColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- инициализация генератора псевдослучайных чисел
MathSrand(GetTickCount());
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
ticks++;
//--- если накопилось критическое число тиков
if(ticks>=N)
{
//--- меняем свойства линии
ChangeLineAppearance();
//--- меняем цвета, которыми рисуются цветные участки линии
ChangeColors(colors,5);
//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
ticks=0;
}
//--- блок расчета значений индикатора
for(int i=0;i<rates_total;i++)
{
//--- запишем значение индикатора в буфер
ColorLineBuffer[i]=close[i];
//--- теперь случайным образом зададим для этого бара индекс цвета
int color_index=i%(5*Length);
color_index=color_index/Length;
//--- для этого бара линия будет рисоваться цветом, который хранится под номером color_index
ColorLineColors[i]=color_index;
}
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова функции
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет цвет участков линии |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- количество цветов
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- получим случайное число
int number=MathRand();
//--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления
int i=number%size;
//--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // номер графического стиля
PLOT_LINE_COLOR, // идентификатор свойства
plot_color_ind, // индекс цвета, куда запишем цвет
cols[i]); // новый цвет
//--- запишем цвета
comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид отображаемой линии в индикаторе |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- строка для формирования информации о свойствах линии
string comm="";
//--- блок изменения толщины линии
int number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
int width=number%5; // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- блок изменения стиля линии
number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива styles
int size=ArraySize(styles);
//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления
int style_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- запишем стиль линии
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
Comment(comm);
}