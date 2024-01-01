DRAW_COLOR_LINE

Стиль DRAW_COLOR_LINE является цветным вариантом стиля DRAW_LINE, он также рисует линию по значениям индикаторного буфера. Но у этого стиля, как у всех цветных стилей, имеющих в название COLOR, есть дополнительный специальный индикаторный буфер, который хранит индекс (номер) цвета из специального заданного массива цветов. Таким образом, цвет каждого участка линии можно задать, если указать индекса цвета, которым линия должна рисоваться на данном баре.

Толщину, стиль и цвета для отображения линии можно задавать как директивами компилятора, так и динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет создавать "живые" индикаторы, которые меняют свой вид в зависимости от текущей ситуации.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_COLOR_LINE — 2:

один буфер для хранения значений индикатора, по которым рисуется линия;

один буфер для хранения индекса цвета, которым рисуется линия на каждом баре.

Цвета можно задавать директивой компилятора #property indicator_color1 через запятую. Количество цветов не может превышать 64.

//--- зададим 5 цветов для раскраски каждого бара (они хранятся в специальном массиве)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (можно указать до 64 цветов)

Пример индикатора, рисующего линию по ценам закрытия баров Close. Толщина и стиль линии меняются случайным образом каждые N=5 тиков.

Цвета, которыми рисуются участки линии, также меняются случайным образом в пользовательской функции ChangeColors().

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет цвет участков линии |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- количество цветов

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- получим случайное число

int number=MathRand();

//--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления

int i=number%size;

//--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // номер графического стиля

PLOT_LINE_COLOR, // идентификатор свойства

plot_color_ind, // индекс цвета, куда запишем цвет

cols[i]); // новый цвет

//--- запишем цвета

comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

В примере показана особенность "цветных" версий индикаторов – для смены цвета участка линии не требуется менять значения в буфере ColorLineColors[] (который содержит индексы цветов). Достаточно задать новые цвета в специальном массиве. Это позволяет быстро поменять цвет сразу для всего графического построения, изменяя только небольшой массив цветов с помощью функции PlotIndexSetInteger().

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_LINE свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

Параметры N и Length (длина цветных участков в барах) вынесены во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).