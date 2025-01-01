- Структура даты
В ответ на торговый запрос постановки ордера в торговую систему, торговый сервер возвращает данные, содержащие информацию о результате обработки торгового запроса в виде специальной предопределенной структуры MqlTradeResult.
|
struct MqlTradeResult
Описание полей
|
Поле
|
Описание
|
retcode
|
Код возврата торгового сервера
|
deal
|
Тикет сделки, если она совершена. Сообщается при торговой операции TRADE_ACTION_DEAL
|
order
|
Тикет ордера, если он выставлен. Сообщается при торговой операции TRADE_ACTION_PENDING
|
volume
|
Объем сделки, подтверждённый брокером. Зависит от типа ордера по исполнению
|
price
|
Цена в сделке, подтверждённая брокером. Зависит от поля deviation в торговом запросе и/или от типа торговой операции
|
bid
|
Текущая рыночная цена предложения (цены реквоты)
|
ask
|
Текущая рыночная цена спроса (цены реквоты)
|
comment
|
Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой кода возврата торгового сервера)
|
request_id
|
Идентификатор запроса, проставляемый терминалом при отсылке на торговый сервер
|
retcode_external
|
Код ошибки, которую вернула внешняя торговая система. Проставление и виды этих ошибок зависят от брокера и внешней торговой системы, в которую выводятся торговые операции
Результат торговой операции возвращается в переменную типа MqlTradeResult, которая передается вторым параметром в функцию OrderSend() для проведения торговых операций.
Терминал записывает идентификатор запроса в поле request_id при его отправке на торговый сервер функциями OrdersSend() и OrderSendAsync(). От торгового сервера терминал получает сообщения о совершенных торговых транзакциях и передает их на обработку в функцию OnTradeTransaction(), которая содержит в качестве параметров:
- описание самой торговой транзакции в структуре MqlTradeTransaction;
- описание торгового запроса, отправленного из функции OrderSend() или OrdersSendAsync(). Идентификатор запроса отправляется терминалом на торговый сервер, а сам запрос и его request_id сохраняются в памяти терминала;
- результат исполнения торгового запроса в виде структуры MqlTradeResult, в котором поле request_id содержит идентификатор этого самого запроса.
Функция OnTradeTransaction() получает три входных параметра, но последние два параметра имеет смысл анализировать только для торговых транзакций, имеющих тип TRADE_TRANSACTION_REQUEST. Во всех остальных случаях данные о торговом запросе и результате его выполнения не заполняются. Пример анализа параметров приведен в разделе Структура торговой транзакции.
Установка терминалом идентификатора request_id для торгового запроса при его отправке на сервер в первую очередь предназначена для работы с асинхронной функцией OrderSendAsync(). Этот идентификатор позволяет связать выполненное действие (вызов функций OrderSend или OrderSendAsync) с результатом этого действия, передаваемым в OnTradeTransaction().
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+