Структура результата торгового запроса (MqlTradeResult)

В ответ на торговый запрос постановки ордера в торговую систему, торговый сервер возвращает данные, содержащие информацию о результате обработки торгового запроса в виде специальной предопределенной структуры MqlTradeResult.

struct MqlTradeResult

{

uint retcode; // Код результата операции

ulong deal; // Тикет сделки, если она совершена

ulong order; // Тикет ордера, если он выставлен

double volume; // Объем сделки, подтверждённый брокером

double price; // Цена в сделке, подтверждённая брокером

double bid; // Текущая рыночная цена предложения (цены реквота)

double ask; // Текущая рыночная цена спроса (цены реквота)

string comment; // Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой кода возврата торгового сервера)

uint request_id; // Идентификатор запроса, устанавливается терминалом при отправке

int retcode_external; // Код ответа внешней торговой системы

};

Описание полей

Поле Описание retcode Код возврата торгового сервера deal Тикет сделки, если она совершена. Сообщается при торговой операции TRADE_ACTION_DEAL order Тикет ордера, если он выставлен. Сообщается при торговой операции TRADE_ACTION_PENDING volume Объем сделки, подтверждённый брокером. Зависит от типа ордера по исполнению price Цена в сделке, подтверждённая брокером. Зависит от поля deviation в торговом запросе и/или от типа торговой операции bid Текущая рыночная цена предложения (цены реквоты) ask Текущая рыночная цена спроса (цены реквоты) comment Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой кода возврата торгового сервера) request_id Идентификатор запроса, проставляемый терминалом при отсылке на торговый сервер retcode_external Код ошибки, которую вернула внешняя торговая система. Проставление и виды этих ошибок зависят от брокера и внешней торговой системы, в которую выводятся торговые операции

Результат торговой операции возвращается в переменную типа MqlTradeResult, которая передается вторым параметром в функцию OrderSend() для проведения торговых операций.

Терминал записывает идентификатор запроса в поле request_id при его отправке на торговый сервер функциями OrdersSend() и OrderSendAsync(). От торгового сервера терминал получает сообщения о совершенных торговых транзакциях и передает их на обработку в функцию OnTradeTransaction(), которая содержит в качестве параметров:

описание самой торговой транзакции в структуре MqlTradeTransaction

описание торгового запроса , отправленного из функции OrderSend() или OrdersSendAsync(). Идентификатор запроса отправляется терминалом на торговый сервер, а сам запрос и его request_id сохраняются в памяти терминала;

результат исполнения торгового запроса в виде структуры MqlTradeResult, в котором поле request_id содержит идентификатор этого самого запроса.

Функция OnTradeTransaction() получает три входных параметра, но последние два параметра имеет смысл анализировать только для торговых транзакций, имеющих тип TRADE_TRANSACTION_REQUEST. Во всех остальных случаях данные о торговом запросе и результате его выполнения не заполняются. Пример анализа параметров приведен в разделе Структура торговой транзакции.

Установка терминалом идентификатора request_id для торгового запроса при его отправке на сервер в первую очередь предназначена для работы с асинхронной функцией OrderSendAsync(). Этот идентификатор позволяет связать выполненное действие (вызов функций OrderSend или OrderSendAsync) с результатом этого действия, передаваемым в OnTradeTransaction().

Пример: