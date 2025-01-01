ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыСтруктуры данныхСтруктура результата торгового запроса 

Структура результата торгового запроса (MqlTradeResult)

В ответ на торговый запрос постановки ордера в торговую систему, торговый сервер возвращает данные, содержащие информацию о результате обработки торгового запроса в виде специальной предопределенной структуры MqlTradeResult.

struct MqlTradeResult
  {
   uint     retcode;          // Код результата операции
   ulong    deal;             // Тикет сделки, если она совершена
   ulong    order;            // Тикет ордера, если он выставлен
   double   volume;           // Объем сделки, подтверждённый брокером
   double   price;            // Цена в сделке, подтверждённая брокером
   double   bid;              // Текущая рыночная цена предложения (цены реквота)
   double   ask;              // Текущая рыночная цена спроса (цены реквота)
   string   comment;          // Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой кода возврата торгового сервера)
   uint     request_id;       // Идентификатор запроса, устанавливается терминалом при отправке 
   int      retcode_external// Код ответа внешней торговой системы
  };

Описание полей

Поле

Описание

retcode

Код возврата торгового сервера

deal

Тикет сделки, если она совершена. Сообщается при торговой операции TRADE_ACTION_DEAL

order

Тикет ордера, если он выставлен. Сообщается при торговой операции TRADE_ACTION_PENDING

volume

Объем сделки, подтверждённый брокером. Зависит от типа ордера по исполнению

price

Цена в сделке, подтверждённая брокером. Зависит от поля deviation в торговом запросе и/или от типа торговой операции

bid

Текущая рыночная цена предложения (цены реквоты)

ask

Текущая рыночная цена спроса (цены реквоты)

comment

Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой кода возврата торгового сервера)

request_id

Идентификатор запроса, проставляемый терминалом при отсылке на торговый сервер

retcode_external

Код ошибки, которую вернула внешняя торговая система. Проставление и виды этих ошибок зависят от брокера и внешней торговой системы, в которую выводятся торговые операции

Результат торговой операции возвращается в переменную типа MqlTradeResult, которая передается вторым параметром в функцию OrderSend() для проведения торговых операций.

Терминал записывает идентификатор запроса в поле request_id при его отправке на торговый сервер функциями OrdersSend() и OrderSendAsync(). От торгового сервера терминал получает сообщения о совершенных торговых транзакциях и передает их на обработку в функцию OnTradeTransaction(), которая содержит в качестве параметров:

  • описание самой торговой транзакции в структуре MqlTradeTransaction;
  • описание торгового запроса, отправленного из функции OrderSend() или OrdersSendAsync(). Идентификатор запроса отправляется терминалом на торговый сервер, а сам запрос и его request_id сохраняются в памяти терминала;
  • результат исполнения торгового запроса в виде структуры MqlTradeResult, в котором поле request_id содержит идентификатор этого самого запроса.

Функция OnTradeTransaction() получает три входных параметра, но последние два параметра имеет смысл анализировать только для торговых транзакций, имеющих тип TRADE_TRANSACTION_REQUEST. Во всех остальных случаях данные о торговом запросе и результате его выполнения не заполняются. Пример анализа параметров приведен в разделе Структура торговой транзакции.

Установка терминалом идентификатора request_id для торгового запроса при его отправке на сервер в первую очередь предназначена для работы с асинхронной функцией OrderSendAsync(). Этот идентификатор позволяет связать выполненное действие (вызов функций OrderSend или OrderSendAsync) с результатом этого действия, передаваемым в OnTradeTransaction().

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Отправка торгового запроса с обработкой результата               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MyOrderSend(MqlTradeRequest request,MqlTradeResult result)
  {
//--- сбросим код последней ошибки в ноль
   ResetLastError();
//--- отправим запрос
   bool success=OrderSend(request,result);
//--- если результат неудачный - попробуем узнать в чем дело
   if(!success)
     {
      int answer=result.retcode;
      Print("TradeLog: Trade request failed. Error = ",GetLastError());
      switch(answer)
        {
         //--- реквота
         case 10004:
           {
            Print("TRADE_RETCODE_REQUOTE");
            Print("request.price = ",request.price,"   result.ask = ",
                  result.ask," result.bid = ",result.bid);
            break;
           }
         //--- ордер не принят сервером
         case 10006:
           {
            Print("TRADE_RETCODE_REJECT");
            Print("request.price = ",request.price,"   result.ask = ",
                  result.ask," result.bid = ",result.bid);
            break;
           }
         //--- неправильная цена
         case 10015:
           {
            Print("TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE");
            Print("request.price = ",request.price,"   result.ask = ",
                  result.ask," result.bid = ",result.bid);
            break;
           }
         //--- неправильный SL и/или TP
         case 10016:
           {
            Print("TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS");
            Print("request.sl = ",request.sl," request.tp = ",request.tp);
            Print("result.ask = ",result.ask," result.bid = ",result.bid);
            break;
           }
         //--- некорректный объем
         case 10014:
           {
            Print("TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME");
            Print("request.volume = ",request.volume,"   result.volume = ",
                  result.volume);
            break;
           }
         //--- не хватает денег на торговую операцию  
         case 10019:
           {
            Print("TRADE_RETCODE_NO_MONEY");
            Print("request.volume = ",request.volume,"   result.volume = ",
                  result.volume,"   result.comment = ",result.comment);
            break;
           }
         //--- какая-то другая причина, сообщим код ответа сервера   
         default:
           {
            Print("Other answer = ",answer);
           }
        }
      //--- сообщим о неудачном результате торгового запроса возвратом false
      return(false);
     }
//--- OrderSend() вернул true - повторим ответ
   return(true);
  }