При создании пользовательского индикатора можно указать один из 18 типов графического построения (способа отображения на главном окне графика или в подокне графика), значения которых указаны в перечислении ENUM_DRAW_TYPE.
В одном пользовательском индикаторе допустимо использовать любые виды построения/отрисовки индикаторов. Каждый вид построения требует указания от одного до пяти глобальных массивов для хранения данных, необходимых для рисования. Эти массивы данных необходимо связать с индикаторными буферами посредством функции SetIndexBuffer(), и указать для каждого буфера тип данных из перечисления ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.
В зависимости от стиля рисования, может потребоваться от одного до четырех буферов значений (отмеченных как INDICATOR_DATA), а если стиль допускает динамическое чередование цвета (все стили со словом COLOR в наименовании), то необходим и один буфер цвета (указан тип INDICATOR_COLOR_INDEX). Цветовой буфер всегда связывается сразу после соответствующих стилю буферов значений.
|
Идентификатор
|
Описание
|
Буферов значений
|
Буферов цвета
|
Не отрисовывается
|
1
|
0
|
Линия
|
1
|
0
|
Отрезки
|
1
|
0
|
Гистограмма от нулевой линии
|
1
|
0
|
Гистограмма на двух индикаторных буферах
|
2
|
0
|
Отрисовка стрелками
|
1
|
0
|
Стиль Zigzag допускает вертикальные отрезки на баре
|
2
|
0
|
Цветовая заливка между двумя уровнями
|
2
|
0
|
Отображение в виде баров
|
4
|
0
|
Отображение в виде свечей
|
4
|
0
|
Разноцветная линия
|
1
|
1
|
Разноцветные отрезки
|
1
|
1
|
Разноцветная гистограмма от нулевой линии
|
1
|
1
|
Разноцветная гистограмма на двух индикаторных буферах
|
2
|
1
|
Отрисовка разноцветными стрелками
|
1
|
1
|
Разноцветный ZigZag
|
2
|
1
|
Разноцветные бары
|
4
|
1
|
Разноцветные свечи
|
4
|
1
Для уточнения отображения выбранного вида отрисовки используются идентификаторы, перечисленные в перечислениях ENUM_PLOT_PROPERTY.
Для функций PlotIndexSetInteger() и PlotIndexGetInteger()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
PLOT_ARROW
|
Код стрелки для стиля DRAW_ARROW
|
uchar
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Смещение стрелок по вертикали для стиля DRAW_ARROW
|
int
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow
|
int
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Тип графического построения
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Признак отображения значений построения в окне DataWindow
|
bool
|
PLOT_SHIFT
|
Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах
|
int
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Стиль линии отрисовки
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Толщина линии отрисовки
|
int
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Количество цветов
|
int
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Цвет отрисовки
|
color модификатор=номер индекса цвета
Для функции PlotIndexSetDouble()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки
|
double
Для функции PlotIndexSetString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
PLOT_LABEL
|
Имя индикаторной графической серии для отображения в окне DataWindow. Для сложных графических стилей, требующих для отображения несколько индикаторных буферов, имена для каждого буфера можно задать с использованием ";" в качестве разделителя. Пример кода приведен в DRAW_CANDLES
|
string
Существуют 5 стилей, которыми может рисоваться линия в пользовательском индикаторе. Они применимы только при толщине линии 0 или 1.
|
Идентификатор
|
Описание
|
STYLE_SOLID
|
Сплошная линия
|
STYLE_DASH
|
Прерывистая линия
|
STYLE_DOT
|
Пунктирная линия
|
STYLE_DASHDOT
|
Штрих-пунктирная линия
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Штрих - две точки
Для задания стиля рисования линии и вида отрисовки используется функция PlotIndexSetInteger(). Для расширений Фибоначчи указать толщину и стиль отрисовки уровней можно функцией ObjectSetInteger().
Пример:
|
#property indicator_chart_window