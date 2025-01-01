Стили рисования

При создании пользовательского индикатора можно указать один из 18 типов графического построения (способа отображения на главном окне графика или в подокне графика), значения которых указаны в перечислении ENUM_DRAW_TYPE.

В одном пользовательском индикаторе допустимо использовать любые виды построения/отрисовки индикаторов. Каждый вид построения требует указания от одного до пяти глобальных массивов для хранения данных, необходимых для рисования. Эти массивы данных необходимо связать с индикаторными буферами посредством функции SetIndexBuffer(), и указать для каждого буфера тип данных из перечисления ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.

В зависимости от стиля рисования, может потребоваться от одного до четырех буферов значений (отмеченных как INDICATOR_DATA), а если стиль допускает динамическое чередование цвета (все стили со словом COLOR в наименовании), то необходим и один буфер цвета (указан тип INDICATOR_COLOR_INDEX). Цветовой буфер всегда связывается сразу после соответствующих стилю буферов значений.

ENUM_DRAW_TYPE

Идентификатор Описание Буферов значений Буферов цвета DRAW_NONE Не отрисовывается 1 0 DRAW_LINE Линия 1 0 DRAW_SECTION Отрезки 1 0 DRAW_HISTOGRAM Гистограмма от нулевой линии 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 Гистограмма на двух индикаторных буферах 2 0 DRAW_ARROW Отрисовка стрелками 1 0 DRAW_ZIGZAG Стиль Zigzag допускает вертикальные отрезки на баре 2 0 DRAW_FILLING Цветовая заливка между двумя уровнями 2 0 DRAW_BARS Отображение в виде баров 4 0 DRAW_CANDLES Отображение в виде свечей 4 0 DRAW_COLOR_LINE Разноцветная линия 1 1 DRAW_COLOR_SECTION Разноцветные отрезки 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM Разноцветная гистограмма от нулевой линии 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Разноцветная гистограмма на двух индикаторных буферах 2 1 DRAW_COLOR_ARROW Отрисовка разноцветными стрелками 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG Разноцветный ZigZag 2 1 DRAW_COLOR_BARS Разноцветные бары 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES Разноцветные свечи 4 1

Для уточнения отображения выбранного вида отрисовки используются идентификаторы, перечисленные в перечислениях ENUM_PLOT_PROPERTY.

Для функций PlotIndexSetInteger() и PlotIndexGetInteger()

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип свойства PLOT_ARROW Код стрелки для стиля DRAW_ARROW uchar PLOT_ARROW_SHIFT Смещение стрелок по вертикали для стиля DRAW_ARROW int PLOT_DRAW_BEGIN Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow int PLOT_DRAW_TYPE Тип графического построения ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA Признак отображения значений построения в окне DataWindow bool PLOT_SHIFT Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах int PLOT_LINE_STYLE Стиль линии отрисовки ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH Толщина линии отрисовки int PLOT_COLOR_INDEXES Количество цветов int PLOT_LINE_COLOR Цвет отрисовки color модификатор=номер индекса цвета

Для функции PlotIndexSetDouble()

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип свойства PLOT_EMPTY_VALUE Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки double

Для функции PlotIndexSetString()

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

Идентификатор Описание Тип свойства PLOT_LABEL Имя индикаторной графической серии для отображения в окне DataWindow. Для сложных графических стилей, требующих для отображения несколько индикаторных буферов, имена для каждого буфера можно задать с использованием ";" в качестве разделителя. Пример кода приведен в DRAW_CANDLES string

Существуют 5 стилей, которыми может рисоваться линия в пользовательском индикаторе. Они применимы только при толщине линии 0 или 1.

ENUM_LINE_STYLE

Идентификатор Описание STYLE_SOLID Сплошная линия STYLE_DASH Прерывистая линия STYLE_DOT Пунктирная линия STYLE_DASHDOT Штрих-пунктирная линия STYLE_DASHDOTDOT Штрих - две точки

Для задания стиля рисования линии и вида отрисовки используется функция PlotIndexSetInteger(). Для расширений Фибоначчи указать толщину и стиль отрисовки уровней можно функцией ObjectSetInteger().

Пример: