//--- описание

#property description "Скрипт создает графический объект \"Прямоугольная метка\"."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="RectLabel"; // Имя метки

input color InpBackColor=clrSkyBlue; // Цвет фона

input ENUM_BORDER_TYPE InpBorder=BORDER_FLAT; // Тип рамки

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Угол графика для привязки

input color InpColor=clrDarkBlue; // Цвет плоской границы (Flat)

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Стиль плоской границы (Flat)

input int InpLineWidth=3; // Толщина плоской границы (Flat)

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает прямоугольную метку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="RectLabel", // имя метки

const int sub_window=0, // номер подокна

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0, // координата по оси Y

const int width=50, // ширина

const int height=18, // высота

const color back_clr=C'236,233,216', // цвет фона

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN, // тип границы

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки

const color clr=clrRed, // цвет плоской границы (Flat)

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль плоской границы

const int line_width=1, // толщина плоской границы

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим прямоугольную метку

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать прямоугольную метку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим координаты метки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- установим размеры метки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- установим цвет фона

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- установим тип границы

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);

//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- установим цвет плоской рамки (в режиме Flat)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линии плоской рамки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину плоской границы

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает прямоугольную метку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="RectLabel", // имя метки

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0) // координата по оси Y

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим прямоугольную метку

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить X-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить Y-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет размер прямоугольной метки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="RectLabel", // имя метки

const int width=50, // ширина метки

const int height=18) // высота метки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим размеры метки

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить ширину метки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить высоту метки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет тип границы прямоугольной метки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeBorderType(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="RectLabel", // имя метки

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN) // тип границы

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим тип рамки

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить тип границы! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет прямоугольную метку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="RectLabel") // имя метки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим метку

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить прямоугольную метку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- размеры окна графика

long x_distance;

long y_distance;

//--- определим размеры окна

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим координаты прямоугольной метки

int x=(int)x_distance/4;

int y=(int)y_distance/4;

//--- установим размеры метки

int width=(int)x_distance/4;

int height=(int)y_distance/4;

//--- создадим прямоугольную метку

if(!RectLabelCreate(0,InpName,0,x,y,width,height,InpBackColor,InpBorder,InpCorner,

InpColor,InpStyle,InpLineWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем одну секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- изменим размер прямоугольной метки

int steps=(int)MathMin(x_distance/4,y_distance/4);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- изменим размеры

width+=1;

height+=1;

if(!RectLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график и подождем 0.01 секунды

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- изменим тип рамки

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_RAISED))

return;

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- изменим тип рамки

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_SUNKEN))

return;

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- удалим метку

RectLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- подождем 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}