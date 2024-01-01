|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_COLOR_SECTION"
#property description "Рисует цветными отрезками длиной в заданное число баров"
#property description "Цвет, толщина и стиль секций меняется случайным образом"
#property description "через каждые N тиков"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorSection
#property indicator_label1 "ColorSection"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_SECTION
//--- зададим 8 цветов для раскраски секций (они хранятся в специальном массиве)
#property indicator_color1 clrRed,clrGold,clrMediumBlue,clrLime,clrMagenta,clrBrown,clrTan,clrMediumVioletRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- input параметры
input int N=5; // кол-во тиков для изменения
input int bars_in_section=5; // длина секций в барах
//--- вспомогательная переменная для вычисления концов секций
int divider;
int color_sections;
//--- буфер для отрисовки
double ColorSectionBuffer[];
//--- буфер для хранения цвета отрисовки линии на каждом баре
double ColorSectionColors[];
//--- массив для хранения цветов содержит 14 элементов
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- массив для хранения стилей отрисовки линии
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorSectionBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorSectionColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- количество цветов для раскраски секций
color_sections=8; // см. комментарий к свойству #property indicator_color1
//--- проверим параметр индикатора
if(bars_in_section<=0)
{
PrintFormat("Недопустимое значение длины секции=%d",bars_in_section);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
else divider=color_sections*bars_in_section;
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
ticks++;
//--- если накопилось критическое число тиков
if(ticks>=N)
{
//--- меняем свойства линии
ChangeLineAppearance();
//--- меняем цвета, которыми рисуются секции
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
ticks=0;
}
//--- номер бара, с которого начнем расчет значений индикатора
int start=0;
//--- если индикатор уже рассчитывали раньше, то установим start на предыдущий бар
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- здесь все расчеты значений индикатора
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- если номер бара делится без остатка на длину_секции, значит это конец секции
if(i%bars_in_section==0)
{
//--- конец отрезка установим на цену High этого бара
ColorSectionBuffer[i]=high[i];
//--- остаток от деления номера бара на длина_секции*количество_цветов
int rest=i%divider;
//получим номер цвета = от 0 до количество_цветов-1
int color_indext=rest/bars_in_section;
ColorSectionColors[i]=color_indext;
}
//--- если остаток от деления равен bars,
else
{
//--- если ничего не подошло, то этот бар пропускаем - ставим значение 0
ColorSectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова функции
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет цвет участков линии |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- количество цветов
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- получим случайное число
int number=MathRand();
//--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления
int i=number%size;
//--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // номер графического стиля
PLOT_LINE_COLOR, // идентификатор свойства
plot_color_ind, // индекс цвета, куда запишем цвет
cols[i]); // новый цвет
//--- запишем цвета
comm=comm+StringFormat("SectionColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид отображаемой линии в индикаторе |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- строка для формирования информации о свойствах линии
string comm="";
//--- блок изменения толщины линии
int number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
int width=number%5; // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- блок изменения стиля линии
number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива styles
int size=ArraySize(styles);
//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления
int style_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- запишем стиль линии
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
Comment(comm);
}