|
//--- описание
#property description "Скрипт рисует знак \"Хорошо\" (большой палец вверх)."
#property description "Координата точки привязки задается в процентах от"
#property description "размеров окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="ThumbUp"; // Имя знака
input int InpDate=75; // Дата точки привязки в %
input int InpPrice=25; // Цена точки привязки в %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Способ привязки
input color InpColor=clrRed; // Цвет знака
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Стиль окаймляющей линии
input int InpWidth=5; // Размер знака
input bool InpBack=false; // Знак на заднем плане
input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает знак "Хорошо" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="ThumbUp", // имя знака
const int sub_window=0, // номер подокна
datetime time=0, // время точки привязки
double price=0, // цена точки привязки
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // способ привязки
const color clr=clrRed, // цвет знака
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль окаймляющей линии
const int width=3, // размер знака
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=true, // выделить для перемещений
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим знак
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_UP,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать знак \"Хорошо\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим способ привязки
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- установим цвет знака
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль окаймляющей линии
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим размер знака
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения знака мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpMove(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="ThumbUp", // имя объекта
datetime time=0, // координата времени точки привязки
double price=0) // координата цены точки привязки
{
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Меняет способ привязки знака "Хорошо" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="ThumbUp", // имя объекта
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // способ привязки
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- изменим способ привязки
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить способ привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет знак "Хорошо" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="ThumbUp") // имя знака
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим знак
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить знак \"Хорошо\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений |
//| устанавливает значения по умолчанию |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- проверим входные параметры на корректность
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
return;
}
//--- количество видимых баров в окне графика
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точки привязки знака
datetime date[];
double price[];
//--- выделение памяти
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования знака
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- создадим знак "Хорошо" на графике
if(!ArrowThumbUpCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать точку привязки и менять ее положение относительно знака
//--- счетчик цикла
int h_steps=bars/4;
//--- перемещаем точку привязки
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(d>1)
d-=1;
//--- сдвигаем точку
if(!ArrowThumbUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.05 секунды
Sleep(50);
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- счетчик цикла
int v_steps=accuracy/4;
//--- перемещаем точку привязки
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- сдвигаем точку
if(!ArrowThumbUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
}
//--- меняем положение точки привязки относительно знака
ArrowThumbUpAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- удалим знак с графика
ArrowThumbUpDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//---
}