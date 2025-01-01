- Информация об исторических данных по инструменту
- Свойства ордеров
- Свойства позиций
- Свойства сделок
- Типы торговых операций
- Типы торговых транзакций
- Виды заявок в стакане цен
- Свойства сигналов
Свойства сделок
Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида HistoryDealGet...(), возвращающие значения из соответствующих перечислений.
Для функции HistoryDealGetInteger()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип
|
DEAL_TICKET
|
Тикет сделки. Уникальное число, которое присваивается каждой сделке
|
long
|
DEAL_ORDER
|
Ордер, на основание которого выполнена сделка
|
long
|
DEAL_TIME
|
Время совершения сделки
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970
|
long
|
DEAL_TYPE
|
Тип сделки
|
DEAL_ENTRY
|
Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот
|
DEAL_MAGIC
|
Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC)
|
long
|
DEAL_REASON
|
Причина или источник проведения сделки
|
DEAL_POSITION_ID
|
Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции.
|
long
Для функции HistoryDealGetDouble()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип
|
DEAL_VOLUME
|
Объем сделки
|
double
|
DEAL_PRICE
|
Цена сделки
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
Комиссия по сделке
|
double
|
DEAL_SWAP
|
Накопленный своп при закрытии
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
Финансовый результат сделки
|
double
|
DEAL_FEE
|
Оплата за проведение сделки, начисляется сразу после совершения сделки
|
double
|
DEAL_SL
|
Уровень Stop Loss
|
double
|
DEAL_TP
|
Уровень Take Profit
|
double
Для функции HistoryDealGetString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип
|
DEAL_SYMBOL
|
Имя символа, по которому произведена сделка
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
Комментарий к сделке
|
string
|
DEAL_EXTERNAL_ID
|
Идентификатор сделки во внешней торговой системе (на бирже)
|
string
Каждая сделка характеризуется типом, возможные значения перечислены в ENUM_DEAL_TYPE. Для получения информации о типе сделки используйте функцию HistoryDealGetInteger() с модификатором DEAL_TYPE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Покупка
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Продажа
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Начисление баланса
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Начисление кредита
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Дополнительные сборы
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Корректирующая запись
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Перечисление бонусов
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Дополнительные комиссии
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Комиссия, начисляемая в конце торгового дня
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Комиссия, начисляемая в конце месяца
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Начисления процентов на свободные средства
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Отмененная сделка покупки. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на покупку отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_BUY) меняется на DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Отмененная сделка продажи. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на продажу отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_SELL) меняется на DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией
|
DEAL_DIVIDEND
|
Начисление дивиденда
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
Начисление франкированного дивиденда (освобожденного от уплаты налога)
|
DEAL_TAX
|
Начисление налога
Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.
Все эти ситуации описаны значениями из перечисления ENUM_DEAL_ENTRY. Для получения этой информации о сделке используйте функцию HistoryDealGetInteger() с модификатором DEAL_ENTRY.
|
Идентификатор
|
Описание
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Вход в рынок
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Выход из рынка
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Разворот
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
Закрытие встречной позицией
В свойстве DEAL_REASON содержится причина проведения сделки. Сделка может быть проведена в результате срабатывания ордера, выставленного из мобильного приложения или из MQL5 программы; либо в результате наступления события StopOut или начисления/списания вариационной маржи, и т.д. Возможные значения DEAL_REASON описываются в перечислении ENUM_DEAL_REASON. Для неторговых сделок, вызванных операциями изменения баланса, кредита, начисления комиссий и прочих, в качестве причины указывается DEAL_REASON_CLIENT.
|
Идентификатор
|
Описание
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
Сделка проведена в результате срабатывания ордера, выставленного из десктопного терминала
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
Сделка проведена в результате срабатывания ордера, выставленного из мобильного приложения
|
DEAL_REASON_WEB
|
Сделка проведена в результате срабатывания ордера, выставленного из веб-платформы
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
Сделка проведена в результате срабатывания ордера, выставленного из MQL5-программы – советником или скриптом
|
DEAL_REASON_SL
|
Сделка проведена в результате срабатывания ордера Stop Loss
|
DEAL_REASON_TP
|
Сделка проведена в результате срабатывания ордера Take Profit
|
DEAL_REASON_SO
|
Сделка проведена в результате наступления события Stop Out
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
Сделка проведена по причине переноса позиции
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
Сделка проведена по причине начисления/списания вариационной маржи
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
Сделка проведена по причине сплита (понижения цены) инструмента, по которому имелась позиция на момент проведения сплита
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
Сделка проведена в результате корпоративного действия: объединения или переименования бумаги, переноса клиента ну другой счет и т.д.