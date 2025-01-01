Свойства сделок

Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида HistoryDealGet...(), возвращающие значения из соответствующих перечислений.

Для функции HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип DEAL_TICKET Тикет сделки. Уникальное число, которое присваивается каждой сделке long DEAL_ORDER Ордер, на основание которого выполнена сделка long DEAL_TIME Время совершения сделки datetime DEAL_TIME_MSC Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970 long DEAL_TYPE Тип сделки ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON Причина или источник проведения сделки ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции. long

Для функции HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип DEAL_VOLUME Объем сделки double DEAL_PRICE Цена сделки double DEAL_COMMISSION Комиссия по сделке double DEAL_SWAP Накопленный своп при закрытии double DEAL_PROFIT Финансовый результат сделки double DEAL_FEE Оплата за проведение сделки, начисляется сразу после совершения сделки double DEAL_SL Уровень Stop Loss Для сделки входа или разворота берется значение Stop Loss из ордера, которым была открыта или развернута позиция

Для сделки выхода берется значение Stop Loss из позиции на момент её закрытия double DEAL_TP Уровень Take Profit Для сделки входа или разворота берется значение Take Profit из ордера, которым была открыта или развернута позиция

Для сделки выхода берется значение Take Profit из позиции на момент её закрытия double

Для функции HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Идентификатор Описание Тип DEAL_SYMBOL Имя символа, по которому произведена сделка string DEAL_COMMENT Комментарий к сделке string DEAL_EXTERNAL_ID Идентификатор сделки во внешней торговой системе (на бирже) string

Каждая сделка характеризуется типом, возможные значения перечислены в ENUM_DEAL_TYPE. Для получения информации о типе сделки используйте функцию HistoryDealGetInteger() с модификатором DEAL_TYPE.

ENUM_DEAL_TYPE

Идентификатор Описание DEAL_TYPE_BUY Покупка DEAL_TYPE_SELL Продажа DEAL_TYPE_BALANCE Начисление баланса DEAL_TYPE_CREDIT Начисление кредита DEAL_TYPE_CHARGE Дополнительные сборы DEAL_TYPE_CORRECTION Корректирующая запись DEAL_TYPE_BONUS Перечисление бонусов DEAL_TYPE_COMMISSION Дополнительные комиссии DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Комиссия, начисляемая в конце торгового дня DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Комиссия, начисляемая в конце месяца DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца DEAL_TYPE_INTEREST Начисления процентов на свободные средства DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Отмененная сделка покупки. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на покупку отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_BUY) меняется на DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Отмененная сделка продажи. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на продажу отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_SELL) меняется на DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией DEAL_DIVIDEND Начисление дивиденда DEAL_DIVIDEND_FRANKED Начисление франкированного дивиденда (освобожденного от уплаты налога) DEAL_TAX Начисление налога

Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.

Все эти ситуации описаны значениями из перечисления ENUM_DEAL_ENTRY. Для получения этой информации о сделке используйте функцию HistoryDealGetInteger() с модификатором DEAL_ENTRY.

ENUM_DEAL_ENTRY

Идентификатор Описание DEAL_ENTRY_IN Вход в рынок DEAL_ENTRY_OUT Выход из рынка DEAL_ENTRY_INOUT Разворот DEAL_ENTRY_OUT_BY Закрытие встречной позицией

В свойстве DEAL_REASON содержится причина проведения сделки. Сделка может быть проведена в результате срабатывания ордера, выставленного из мобильного приложения или из MQL5 программы; либо в результате наступления события StopOut или начисления/списания вариационной маржи, и т.д. Возможные значения DEAL_REASON описываются в перечислении ENUM_DEAL_REASON. Для неторговых сделок, вызванных операциями изменения баланса, кредита, начисления комиссий и прочих, в качестве причины указывается DEAL_REASON_CLIENT.

ENUM_DEAL_REASON