icon string Путь к файлу с картинкой, которая будет показываться для программы EX5. Правила указания пути такие же, как и для ресурсов. Свойство должно указываться в главном модуле с исходным кодом MQL5. Файл иконки должен быть в формате ICO.

link string Ссылка на сайт компании-производителя

copyright string Название компании-производителя

version string Версия программы, не более 31 символа

description string Краткое текстовое описание mql5-программы. Может присутствовать несколько description, каждый из которых описывает одну строку текста. Общая длина всех description не может превышать 511 символов с учетом переводов строк

stacksize int Указывает размер стека для MQL5 программы, стек достаточного объема требуется в случае выполнения рекурсивных вызовов функций. При запуске скрипта или эксперта на графике выделяется стек не менее 8Мб, для индикаторов свойство не работает - стек всегда фиксированного объема в 1Мб. При запуске в тестере программе всегда выделяется стек в размере 16 Мб.

library Библиотека; не назначается никакой стартовой функции, функции с модификатором export можно импортировать в других mql5-программах

indicator_applied_price int Задает значение по умолчанию для поля "Apply to". Можно задавать одно из значений перечисления ENUM_APPLIED_PRICE. Если свойство не задано, то по умолчанию применяется значение PRICE_CLOSE

indicator_chart_window Выводить индикатор в окно графика

indicator_separate_window Выводить индикатор в отдельное окно

indicator_height int Фиксированная высота подокна индикатора в пикселях (свойство INDICATOR_HEIGHT)

indicator_buffers int Количество буферов для расчета индикатора

indicator_plots int Количество графических серий в индикаторе

indicator_minimum double Нижнее ограничение шкалы отдельного окна индикатора

indicator_maximum double Верхнее ограничение шкалы отдельного окна индикатора

indicator_labelN string Задает метку для N-ой графической серии, отображаемую в окне DataWindow. Для графических серий, требующих несколько индикаторных буферов (DRAW_CANDLES, DRAW_FILLING и другие), имена меток задаются через разделитель ';'.

indicator_colorN color Цвет для вывода линии N, где N - номер графической серии; нумерация с 1

indicator_widthN int Толщина линии в графической серии, где N - номер графической серии; нумерация с 1

indicator_styleN int Стиль линии в графической серии, указываемый с помощью значения из ENUM_LINE_STYLE. N - номер графической серии, нумерация с 1

indicator_typeN int Вид графического построения, указываемый с помощью значения из ENUM_DRAW_TYPE. N - номер графической серии, нумерация с 1

indicator_levelN double Горизонтальный уровень N в отдельном окне индикатора

indicator_levelcolor color Цвет горизонтальных уровней индикатора

indicator_levelwidth int Толщина горизонтальных уровней индикатора

indicator_levelstyle int Стиль горизонтальных уровней индикатора

script_show_confirm Выводить окно подтверждения перед запуском скрипта

script_show_inputs Выводить окно со свойствами перед запуском скрипта и запретить вывод окна подтверждения

tester_indicator string Имя пользовательского индикатора в формате "имя_индикатора.ex5". Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо данное свойство

tester_file string Имя файла для тестера с указанием расширения, заключенное в двойные кавычки (как константная строка). Указанный файл будет передан тестеру в работу. Входные файлы для тестирования, если необходимы, должны указываться всегда

tester_library string Имя библиотеки с расширением, заключенное в двойные кавычки. Библиотека может быть как с расширением dll, так и с расширением ex5. Необходимые для тестирования библиотеки определяются автоматически. Однако если какая-либо библиотека используется пользовательским индикатором, то необходимо использовать данное свойство

tester_set string Имя set-файла со значениями и шагом входных параметров. Указанный файл будет передан тестеру в работу перед началом тестирования или оптимизации. Имя файла необходимо указывать с расширением и в двойных кавычках как константную строку. Если в названии set-файла указать имя эксперта и номер версии как "<expert_name>_<number>.set", то он автоматически добавится в меню загрузки версий параметров под номером версии <number>. Например, имя "MACD Sample_4.set" означает, что это set-файл для эксперта "MACD Sample.mq5" с номером версии равным 4. Для изучения формата рекомендуем вручную сохранить настройки тестирования/оптимизации в тестере стратегий и затем открыть созданный таким образом set-файл.

tester_no_cache string Тестер стратегий при выполнении оптимизации сохраняет все результаты выполненных проходов в кеш оптимизации, в котором для каждого набора входных параметров сохраняется результат тестирования. Это позволяет при повторной оптимизации на тех же параметрах брать готовые результаты без повторного вычисления и затрат времени. Но для некоторых задач – например, при математических вычислениях – может потребоваться проводить расчеты независимо от наличия готовых результатов в кеше оптимизации. В этом случае в файл необходимо включить свойство tester_no_cache. При этом сами результаты тестирования все равно будут сохраняться в кеше, чтобы можно было в тестере стратегий посмотреть все данные по выполненным проходам.

tester_everytick_calculate string В тестере стратегий индикаторы рассчитываются только при обращении к ним за данными – то есть только в тот момент, когда запрашиваются значения индикаторных буферов. Это даёт существенное ускорение при тестировании и оптимизации, если не требуется получать значения индикатора на каждом тике. Указание свойства tester_everytick_calculate позволяет при тестировании принудительно включить режим расчета индикатора на каждом тике. Индикаторы в тестере стратегий также принудительно считаются на каждом тике в следующих случаях: при тестировании в визуальном режиме

OnChartEvent, OnTimer; при наличии в индикаторе функций EventChartCustom

если индикатор создан компилятором с номером билда ниже 1916. Данное свойство касается только работы в тестере стратегий, в терминале индикаторы всегда считаются на каждом поступившем тике.