//--- описание

#property description "Скрипт строит эллипс на графике."

#property description "Координаты точек привязки задаются"

#property description "в процентах от размеров окна графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="Ellipse"; // Имя эллипса

input int InpDate1=30; // Дата 1-ой точки в %

input int InpPrice1=20; // Цена 1-ой точки в %

input int InpDate2=70; // Дата 2-ой точки в %

input int InpPrice2=80; // Цена 2-ой точки в %

input int InpDate3=50; // Дата 3-ей точки в %

input int InpPrice3=60; // Цена 3-ей точки в %

input color InpColor=clrRed; // Цвет эллипса

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль линий эллипса

input int InpWidth=2; // Толщина линий эллипса

input bool InpFill=false; // Заливка эллипса цветом

input bool InpBack=false; // Эллипс на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cоздает эллипс по заданным координатам |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EllipseCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Ellipse", // имя эллипса

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time1=0, // время первой точки

double price1=0, // цена первой точки

datetime time2=0, // время второй точки

double price2=0, // цена второй точки

datetime time3=0, // время третьей точки

double price3=0, // цена третьей точки

const color clr=clrRed, // цвет эллипса

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линий эллипса

const int width=1, // толщина линий эллипса

const bool fill=false, // заливка эллипса цветом

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы

ChangeEllipseEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим эллипс по заданным координатам

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIPSE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать эллипс! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим цвет эллипса

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линий эллипса

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину линий эллипса

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки эллипса

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения эллипса для перемещений

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает точку привязки эллипса |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EllipsePointChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Ellipse", // имя эллипса

const int point_index=0, // номер точки привязки

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет эллипс |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EllipseDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Ellipse") // имя эллипса

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим эллипс

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить эллипс! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точек привязки эллипса и для пустых значений |

//| устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeEllipseEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2,

datetime &time3,double &price3)

{

//--- если время первой точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- если время второй точки не задано, то она лежит на 9 баров левее второй

if(!time2)

{

//--- массив для приема времени открытия 10 последних баров

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);

//--- установим вторую точку на 9 баров левее первой

time2=temp[0];

}

//--- если цена второй точки не задана, сдвинем ее на 300 пунктов ниже первой

if(!price2)

price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- если время третьей точки не задано, то оно будет совпадать с датой второй точки

if(!time3)

time3=time2;

//--- если цена третьей точки не задана, то она будет совпадать с ценой первой точки

if(!price3)

price3=price1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- размер массива price

int accuracy=1000;

//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координат точек привязки эллипса

datetime date[];

double price[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен

//--- найдем максимальное и минимальное значение графика

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- определим шаг изменения цены и заполним массив

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- определим точки для рисования эллипса

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- создадим эллипс

if(!EllipseCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать точки привязки эллипса

//--- счетчик цикла

int v_steps=accuracy/5;

//--- перемещаем первую и вторую точки привязки

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующие значения

if(p1<accuracy-1)

p1+=1;

if(p2>1)

p2-=1;

//--- сдвигаем точки

if(!EllipsePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!EllipsePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- счетчик цикла

int h_steps=bars/5;

//--- перемещаем третью точку привязки

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(d3>1)

d3-=1;

//--- сдвигаем точку

if(!EllipsePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим эллипс с графика

EllipseDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}