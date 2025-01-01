//--- описание

#property description "Скрипт строит графический объект \"Вертикальная линия\"."

#property description "Дата точки привязки задается в процентах от ширины"

#property description "окна графика в барах."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="VLine"; // Имя линии

input int InpDate=25; // Дата линии в %

input color InpColor=clrRed; // Цвет линии

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линии

input int InpWidth=3; // Толщина линии

input bool InpBack=false; // Линия на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpRay=true; // Продолжение линии вниз

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает вертикальную линию |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="VLine", // имя линии

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time=0, // время линии

const color clr=clrRed, // цвет линии

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии

const int width=1, // толщина линии

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool ray=true, // продолжение линии вниз

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- если время линии не задано, то проводим ее через последний бар

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим вертикальную линию

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим цвет линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль отображения линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- включим (true) или отключим (false) режим отображения линии в подокнах графика

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещение вертикальной линии |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="VLine", // имя линии

datetime time=0) // время линии

{

//--- если время линии не задано, то перемещаем ее на последний бар

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим вертикальную линию

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет вертикальную линию |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="VLine") // имя линии

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим вертикальную линию

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- массив для хранения значений дат, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координаты точки привязки линии

datetime date[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим точки для рисования линии

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- создадим вертикальную линию

if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))

return;

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать линию

//--- счетчик цикла

int h_steps=bars/2;

//--- перемещаем линию

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- сдвигаем точку

if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.03 секунды

Sleep(30);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим канал с графика

VLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}