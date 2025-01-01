|
//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Вертикальная линия\"."
#property description "Дата точки привязки задается в процентах от ширины"
#property description "окна графика в барах."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="VLine"; // Имя линии
input int InpDate=25; // Дата линии в %
input color InpColor=clrRed; // Цвет линии
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линии
input int InpWidth=3; // Толщина линии
input bool InpBack=false; // Линия на заднем плане
input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений
input bool InpRay=true; // Продолжение линии вниз
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает вертикальную линию |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="VLine", // имя линии
const int sub_window=0, // номер подокна
datetime time=0, // время линии
const color clr=clrRed, // цвет линии
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии
const int width=1, // толщина линии
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=true, // выделить для перемещений
const bool ray=true, // продолжение линии вниз
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- если время линии не задано, то проводим ее через последний бар
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим вертикальную линию
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим цвет линии
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль отображения линии
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линии
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим отображения линии в подокнах графика
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещение вертикальной линии |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="VLine", // имя линии
datetime time=0) // время линии
{
//--- если время линии не задано, то перемещаем ее на последний бар
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим вертикальную линию
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет вертикальную линию |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="VLine") // имя линии
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим вертикальную линию
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- проверим входные параметры на корректность
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
return;
}
//--- количество видимых баров в окне графика
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- массив для хранения значений дат, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координаты точки привязки линии
datetime date[];
//--- выделение памяти
ArrayResize(date,bars);
//--- заполним массив дат
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- определим точки для рисования линии
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- создадим вертикальную линию
if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
return;
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать линию
//--- счетчик цикла
int h_steps=bars/2;
//--- перемещаем линию
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- сдвигаем точку
if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.03 секунды
Sleep(30);
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- удалим канал с графика
VLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//---
}