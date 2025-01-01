ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты объектовТипы объектовOBJ_VLINE 

OBJ_VLINE

Вертикальная линия.

ObjVLine

Примечание

При создании вертикальной линии, можно указать режим отображения линии на все окна графика (свойство OBJPROP_RAY).

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике вертикальную линию. Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Вертикальная линия\"."
#property description "Дата точки привязки задается в процентах от ширины"
#property description "окна графика в барах."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="VLine";     // Имя линии
input int             InpDate=25;          // Дата линии в %
input color           InpColor=clrRed;     // Цвет линии
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Стиль линии
input int             InpWidth=3;          // Толщина линии
input bool            InpBack=false;       // Линия на заднем плане
input bool            InpSelection=true;   // Выделить для перемещений
input bool            InpRay=true;         // Продолжение линии вниз
input bool            InpHidden=true;      // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;         // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает вертикальную линию                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                 const string          name="VLine",      // имя линии
                 const int             sub_window=0,      // номер подокна
                 datetime              time=0,            // время линии
                 const color           clr=clrRed,        // цвет линии
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль линии
                 const int             width=1,           // толщина линии
                 const bool            back=false,        // на заднем плане
                 const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                 const bool            ray=true,          // продолжение линии вниз
                 const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                 const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- если время линии не задано, то проводим ее через последний бар
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим вертикальную линию
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль отображения линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим отображения линии в подокнах графика
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещение вертикальной линии                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long   chart_ID=0,   // ID графика
               const string name="VLine"// имя линии
               datetime     time=0)       // время линии
  {
//--- если время линии не задано, то перемещаем ее на последний бар
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим вертикальную линию
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет вертикальную линию                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                 const string name="VLine"// имя линии
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим вертикальную линию
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- массив для хранения значений дат, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координаты точки привязки линии
   datetime date[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- определим точки для рисования линии
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- создадим вертикальную линию
   if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
      return;
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать линию
//--- счетчик цикла
   int h_steps=bars/2;
//--- перемещаем линию
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.03 секунды
      Sleep(30);
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим канал с графика
   VLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }