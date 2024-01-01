//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_COLOR_ZIGZAG"

#property description "Рисует ломанную линию цветными отрезками, цвет зависит от номера дня недели"

#property description "Цвет, толщина и стиль отрезков меняется случайным"

#property description " образом через каждые N тиков"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 3

#property indicator_plots 1

//--- plot Color_Zigzag

#property indicator_label1 "Color_Zigzag"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ZIGZAG

//--- зададим 8 цветов для раскраски секций (они хранятся в специальном массиве)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- input параметр

input int N=5; // кол-во тиков для изменения

int color_sections;

//--- буферы значений концов отрезков

double Color_ZigzagBuffer1[];

double Color_ZigzagBuffer2[];

//--- буфер индексов цвета для концов отрезков

double Color_ZigzagColors[];

//--- массив для хранения цветов содержит 14 элементов

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- массив для хранения стилей отрисовки линии

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- количество цветов для раскраски зигзага

color_sections=8; // см. комментарий к свойству #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии

ticks++;

//--- если накопилось достаточное число тиков

if(ticks>=N)

{

//--- меняем свойства линии

ChangeLineAppearance();

//--- меняем цвета, которыми рисуются секции

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль

ticks=0;

}



//--- структура времени понадобится для получения дня недели каждого бара

MqlDateTime dt;



//--- позиция начала расчетов

int start=0;

//--- если индикатор рассчитывался на предыдущем тике, то начинам расчет с предпоследнего

if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;

//--- цикл расчетов

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- запишем время открытия бара в структуру

TimeToStruct(time[i],dt);



//--- если номер бара четный

if(i%2==0)

{

//--- пишем в 1-ый буфер High, во 2-ой Low

Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];

Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];

//--- цвет отрезка

Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;

}

//--- номер бара нечетный

else

{

//--- заполняем бар в обратном порядке

Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];

Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];

//--- цвет отрезка

Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет цвет отрезков зигзага |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- количество цветов

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- получим случайное число

int number=MathRand();

//--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления

int i=number%size;

//--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // номер графического стиля

PLOT_LINE_COLOR, // идентификатор свойства

plot_color_ind, // индекс цвета, куда запишем цвет

cols[i]); // новый цвет

//--- запишем цвета

comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет внешний вид отрезков в зигзаге |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- строка для формирования информации о свойствах Color_ZigZag

string comm="";

//--- блок изменения толщины линии

int number=MathRand();

//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления

int width=number%5; // толщина задается от о до 4

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- запишем толщину линии

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- блок изменения стиля линии

number=MathRand();

//--- делитель числа равен размеру массива styles

int size=ArraySize(styles);

//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления

int style_index=number%size;

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- запишем стиль линии

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- выведем информацию на график через комментарий

Comment(comm);

}