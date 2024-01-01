ДокументацияРазделы
Стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG рисует отрезки разного цвета по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль является цветной версией стиля DRAW_ZIGZAG, то есть позволяет задавать каждому отрезку свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов. Отрезки рисуются от значения в первом буфере до значения во втором индикаторном буфере. Ни один из буферов не может содержать только пустые значения, так как в этом случае отрисовка не происходит.

Толщину, цвет и стиль отображения линии можно задавать так же, как и для стиля DRAW_ZIGZAGдирективами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет "оживить" индикаторы, чтобы они меняли свой вид в зависимости от  текущей ситуации.

Секции рисуются от одного непустого значения одного буфера до непустого значения другого индикаторного буфера. Чтобы указать, какое значение следует считать "пустым", установите это значение в свойстве PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке
   PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_COLOR_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Всегда явно заполняйте значениями индикаторные буфера, на пропускаемых барах указывайте в буфере пустое значение.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_COLOR_ZIGZAG — 3:

  • два буфера для хранения значений концов секций зигзага;
  • один буфер для хранения индекса цвета, которым рисуется секция (имеет смысл задавать только для непустых значений).

Пример индикатора, рисующего пилу по ценам High и Low. Цвет, толщина и стиль линий зигзага меняются случайным образом каждые N тиков.

Пример стиля DRAW_COLOR_ZIGZAG

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_ZIGZAG задается 8 цветов с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из 14 цветов, хранящихся в массиве colors[].

Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_COLOR_ZIGZAG"
#property description "Рисует ломанную линию цветными отрезками, цвет зависит от номера дня недели"
#property description "Цвет, толщина и стиль отрезков меняется случайным"
#property description " образом через каждые N тиков"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- plot Color_Zigzag
#property indicator_label1  "Color_Zigzag"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_ZIGZAG
//--- зададим 8 цветов для раскраски секций (они хранятся в специальном массиве)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input параметр
input int      N=5;              // кол-во тиков для изменения 
int            color_sections;
//--- буферы значений концов отрезков
double         Color_ZigzagBuffer1[];
double         Color_ZigzagBuffer2[];
//--- буфер индексов цвета для концов отрезков
double         Color_ZigzagColors[];
//--- массив для хранения цветов содержит 14 элементов
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- массив для хранения стилей отрисовки линии
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- количество цветов для раскраски зигзага
   color_sections=8;   //  см. комментарий к свойству #property indicator_color1
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
   ticks++;
//--- если накопилось достаточное число тиков
   if(ticks>=N)
     {
      //--- меняем свойства линии
      ChangeLineAppearance();
      //--- меняем цвета, которыми рисуются секции
      ChangeColors(colors,color_sections);
      //--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
      ticks=0;
     }
 
//--- структура времени понадобится для получения дня недели каждого бара
   MqlDateTime dt;
      
//--- позиция начала расчетов
   int start=0;
//--- если индикатор рассчитывался на предыдущем тике, то начинам расчет с предпоследнего
   if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- цикл расчетов
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- запишем время открытия бара в структуру
      TimeToStruct(time[i],dt);
 
      //--- если номер бара четный
      if(i%2==0)
        {
         //---  пишем в 1-ый буфер High, во 2-ой Low
         Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];
         //--- цвет отрезка
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
        }
      //--- номер бара нечетный
      else
        {
         //--- заполняем бар в обратном порядке
         Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];
         //--- цвет отрезка
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;         
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет цвет отрезков зигзага                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- количество цветов 
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- получим случайное число
      int number=MathRand();
      //--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления
      int i=number%size;
      //--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  номер графического стиля
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  идентификатор свойства
                          plot_color_ind,       //  индекс цвета, куда запишем цвет
                          cols[i]);             //  новый цвет
      //--- запишем цвета
      comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид отрезков в зигзаге                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- строка для формирования информации о свойствах Color_ZigZag
   string comm="";
//--- блок изменения толщины линии
   int number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
   int width=number%5;   // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- блок изменения стиля линии
   number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива styles
   int size=ArraySize(styles);
//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления
   int style_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- запишем стиль линии
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
   Comment(comm);
  }

 