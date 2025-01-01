Разрешение на торговлю

Автоматизация торговли

В языке MQL5 существует специальная группа торговых функций, с помощью которых можно создавать автоматизированные торговые системы. Программы для автоматической торговли без участия человека называются экспертами (Expert Advisor) или торговыми роботами. Для создания эксперта в редакторе MetaEditor запустите мастер создания советников MQL5 Wizard и выберите один из двух вариантов:

Expert Advisor (template) – позволяет создать шаблон с готовыми функциями обработки событий , который необходимо дополнить всем необходимым функционалом с помощью самостоятельного программирования.

Expert Advisor (generate) – дает возможность создать полностью готового для работы торгового робота , просто выбирая необходимые вам модули: модуль формирования торговых сигналов, модуль управления капиталом и модуль подтягивания защитного стопа для открытых позиций (Trailing Stop).

Торговые функции могут работать только в экспертах и скриптах, для индикаторов торговля запрещена.

Проверка разрешения на автоматическую торговлю

Для создания надежного эксперта, который мог бы работать в автоматическом режиме без контроля человека, необходимо организовать множество необходимых проверок. В первую очередь необходимо программным путем проверять, есть ли вообще разрешение на совершение торговых операций. Проверка разрешения на торговлю является базовой и обязательной при разработке любой автоматической системы.

Проверка на разрешение автоматической торговли в самом терминале

В настройках терминала можно запретить или разрешить автоматическую торговлю для всех программ.

Переключать опцию разрешения автоматической торговли также можно прямо из Стандартной панели терминала:

– автоматическая торговля разрешена, торговые функции в запущенных программах разрешены для использования.

– автоматическая торговля запрещена, при этом сами запущенные программы будут работать, хотя торговые функции не смогут выполняться.

Пример проверки:

if (!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

Alert("Проверьте в настройках терминала разрешение на автоматическую торговлю!");

Проверка разрешения на торговлю для данного запущенного эксперта/скрипта

При запуске программы можно разрешить или запретить автоматическую торговлю конкретно для нее. Для этого есть отдельная специальная настройка в свойствах программы.

Пример проверки:

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

Alert("Проверьте в настройках терминала разрешение на автоматическую торговлю!");

else

{

if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED))

Alert("Автоматическая торговля запрещена в свойствах программы для ",__FILE__);

}

Проверка разрешения на торговлю любым экспертам/скриптам для данного счета

Запрет на автоматическую торговлю может быть установлен на стороне торгового сервера. Пример проверки такой ситуации:

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT))

Alert("Автоматическая торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),

" на стороне торгового сервера");

Если для торгового счета запрещена автоматическая торговля, то торговые операции из экспертов/скриптов выполняться не будут.

Проверка разрешения торговли для данного счета

Возможны случаи, когда для конкретного торгового счета запрещены любые торговые операции – нельзя торговать ни вручную, ни с помощью экспертов. Пример проверки ситуации, когда к торговому счету подключились с помощью инвесторского пароля:

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

Comment("Торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),

".

Возможно, подключение к торговому счету произведено по инвест паролю.",

"

Проверьте журнал терминала, есть ли там такая запись:",

"

\'",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),"\': trading has been disabled - investor mode.");

AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) может возвращать false в следующих случаях:

нет соединения с торговым сервером. Можно проверить с помощью TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED);

торговый счет переведен в режим read-only (отправлен в архив);

торговля на счете запрещена на стороне торгового сервера;

подключение к торговому счете произведено в режиме инвестора.

Смотри также

Состояние клиентского терминала, Информация о счете, Информация о запущенной MQL5-программе