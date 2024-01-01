|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "Рисует в отдельном окне разным цветом свечи по случайно выбранному из MarketWatch символу."
#property description " "
#property description "Цвет и толщина свечей, а также символ, меняются"
#property description "случайным образом через каждые N тиков."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorCandles
#property indicator_label1 "ColorCandles"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
//--- зададим 8 цветов для раскраски свечей (они хранятся в специальном массиве)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- input параметры
input int N=5; // количество тиков для смены вида
input int bars=500; // сколько свечей показывать
input bool messages=false; // вывод сообщений в лог "Эксперты"
//--- индикаторные буферы
double ColorCandlesBuffer1[];
double ColorCandlesBuffer2[];
double ColorCandlesBuffer3[];
double ColorCandlesBuffer4[];
double ColorCandlesColors[];
int candles_colors;
//--- имя символа
string symbol;
//--- массив для хранения цветов содержит 14 элементов
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- если bars слишком мало - досрочно завершаем работу
if(bars<50)
{
Comment("Укажите большее количество баров! Работа индикатора прекращена");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- пустое значение
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- имя символа, по которому рисуются бары
symbol=_Symbol;
//--- установим отображение символа
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- количество цветов для раскраски свечей
candles_colors=8; // см. комментарий к свойству #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- считаем тики для изменения стиля и цвета
ticks++;
//--- если накопилось достаточное число тиков
if(ticks>=N)
{
//--- выберем новый символ из окна "Обзор рынка"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- сменим вид
ChangeLineAppearance();
//--- меняем цвета, которыми рисуются бары
ChangeColors(colors,candles_colors);
int tries=0;
//--- сделаем 5 попыток заполнить буферы plot1 ценами из symbol
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
&& tries<5)
{
//--- счетчик вызовов функции CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняет указанную свечу |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[],
double &col_buffer[],
int cndl_colors
)
{
//--- в массив rates[] будем копировать цены Open, High, Low и Close
MqlRates rates[];
//--- счетчик попыток
int attempts=0;
//--- сколько скопировано
int copied=0;
//--- делаем 25 попыток получить таймсерию по нужному символу
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- если не удалось скопировать достаточное количество баров
if(copied!=bars)
{
//--- сформируем строку сообщения
string comm=StringFormat("Для символа %s удалось получить только %d баров из %d затребованных",
name,
copied,
bars
);
//--- выведем сообщение в комментарий на главное окно графика
Comment(comm);
//--- выводим сообщения
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- установим отображение символа
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
}
//--- инициализируем буферы пустыми значениями
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- на каждом тике копируем цены в буферы
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- вычислим соответствующий индекс для буферов
int buffer_index=total-copied+i;
//--- записываем цены в буферы
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
//--- зададим цвет свечи
int color_index=i%cndl_colors;
col_buffer[buffer_index]=color_index;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает случайным образом символ из Market Watch |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- количество символов, показываемых в окне "Обзор рынка"
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- позиция символа в списке - случайное число от 0 до symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- вернем имя символа по указанной позиции
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет цвет отрезков свечей |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- количество цветов
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- получим случайное число
int number=MathRand();
//--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления
int i=number%size;
//--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // номер графического стиля
PLOT_LINE_COLOR, // идентификатор свойства
plot_color_ind, // индекс цвета, куда запишем цвет
cols[i]); // новый цвет
//--- запишем цвета
comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид свечей |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- строка для формирования информации о свойствах свечей
string comm="";
//--- запишем имя символа
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
Comment(comm);
}