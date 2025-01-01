- Типы событий графика
Все предопределенные периоды графиков имеют уникальные идентификаторы. Идентификатор PERIOD_CURRENT означает текущий период графика, на котором запущена mql5-программа.
ENUM_TIMEFRAMES
|
Идентификатор
|
Описание
|
PERIOD_CURRENT
|
Текущий период
|
PERIOD_M1
|
1 минута
|
PERIOD_M2
|
2 минуты
|
PERIOD_M3
|
3 минуты
|
PERIOD_M4
|
4 минуты
|
PERIOD_M5
|
5 минут
|
PERIOD_M6
|
6 минут
|
PERIOD_M10
|
10 минут
|
PERIOD_M12
|
12 минут
|
PERIOD_M15
|
15 минут
|
PERIOD_M20
|
20 минут
|
PERIOD_M30
|
30 минут
|
PERIOD_H1
|
1 час
|
PERIOD_H2
|
2 часа
|
PERIOD_H3
|
3 часа
|
PERIOD_H4
|
4 часа
|
PERIOD_H6
|
6 часов
|
PERIOD_H8
|
8 часов
|
PERIOD_H12
|
12 часов
|
PERIOD_D1
|
1 день
|
PERIOD_W1
|
1 неделя
|
PERIOD_MN1
|
1 месяц
Пример:
|
string chart_name="test_Object_Chart";
Идентификаторы таймсерий #
Идентификаторы таймсерий используются в функциях iHighest() и iLowest(). Mогут быть одним из значений перечисления
ENUM_SERIESMODE
|
Идентификатор
|
Описание
|
MODE_OPEN
|
Цена открытия
|
MODE_LOW
|
Минимальная цена
|
MODE_HIGH
|
Максимальная цена
|
MODE_CLOSE
|
Цена закрытия
|
MODE_VOLUME
|
Тиковый объем
|
MODE_REAL_VOLUME
|
Реальный объем
|
MODE_SPREAD
|
Спред
