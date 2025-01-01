string chart_name="test_Object_Chart";

Print("Попробуем создать объект Chart с именем ",chart_name);

//--- если такого объекта нет - создадим его

if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);

//--- зададим символ

ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");

//--- зададим координату X для точки привязки

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);

//--- зададим координату Y для точки привязки

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);

//--- установим ширину

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);

//--- установим высоту

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);

//--- установим период

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);

//--- установим масшаб ( от 0 до 5)

ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);

//--- сделаем недоступным для выделения мышкой

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);