Периоды графиков

Все предопределенные периоды графиков имеют уникальные идентификаторы. Идентификатор PERIOD_CURRENT означает текущий период графика, на котором запущена mql5-программа.

ENUM_TIMEFRAMES

Идентификатор

Описание

PERIOD_CURRENT

Текущий период

PERIOD_M1

1 минута

PERIOD_M2

2 минуты

PERIOD_M3

3 минуты

PERIOD_M4

4 минуты

PERIOD_M5

5 минут

PERIOD_M6

6 минут

PERIOD_M10

10 минут

PERIOD_M12

12 минут

PERIOD_M15

15 минут

PERIOD_M20

20 минут

PERIOD_M30

30 минут

PERIOD_H1

1 час

PERIOD_H2

2 часа

PERIOD_H3

3 часа

PERIOD_H4

4 часа

PERIOD_H6

6 часов

PERIOD_H8

8 часов

PERIOD_H12

12 часов

PERIOD_D1

1 день

PERIOD_W1

1 неделя

PERIOD_MN1

1 месяц

Пример:

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("Попробуем создать объект Chart  с именем ",chart_name);
//--- если такого объекта нет - создадим его
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- зададим символ
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- зададим координату X для точки привязки
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- зададим координату Y для точки привязки
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- установим ширину
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- установим высоту
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- установим период
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- установим масшаб ( от 0 до 5)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- сделаем недоступным для выделения мышкой 
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

 

Идентификаторы таймсерий #

Идентификаторы таймсерий используются в функциях iHighest() и iLowest(). Mогут быть одним из значений перечисления

ENUM_SERIESMODE

Идентификатор

Описание

MODE_OPEN

Цена открытия

MODE_LOW

Минимальная цена

MODE_HIGH

Максимальная цена

MODE_CLOSE

Цена закрытия

MODE_VOLUME

Тиковый объем

MODE_REAL_VOLUME

Реальный объем

MODE_SPREAD

Спред

