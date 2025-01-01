|
//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Горизонтальная линия\"."
#property description "Цена точки привязки задается в процентах от высоты"
#property description "окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="HLine"; // Имя линии
input int InpPrice=25; // Цена линии в %
input color InpColor=clrRed; // Цвет линии
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линии
input int InpWidth=3; // Толщина линии
input bool InpBack=false; // Линия на заднем плане
input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает горизонтальную линию |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="HLine", // имя линии
const int sub_window=0, // номер подокна
double price=0, // цена линии
const color clr=clrRed, // цвет линии
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии
const int width=1, // толщина линии
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=true, // выделить для перемещений
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- если цена не задана, то установим ее на уровне текущей цены Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим горизонтальную линию
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим цвет линии
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль отображения линии
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линии
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещение горизонтальной линии |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="HLine", // имя линии
double price=0) // цена линии
{
//--- если цена линии не задана, то перемещаем ее на уровень текущей цены Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим горизонтальную линию
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет горизонтальную линию |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="HLine") // имя линии
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим горизонтальную линию
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- проверим входные параметры на корректность
if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
return;
}
//--- размер массива price
int accuracy=1000;
//--- массив для хранения значений цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координаты точки привязки линии
double price[];
//--- выделение памяти
ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования линии
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- создадим горизонтальную линию
if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать линию
//--- счетчик цикла
int v_steps=accuracy/2;
//--- перемещаем линию
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- сдвигаем точку
if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- удалим с графика
HLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//---
}