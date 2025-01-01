//--- описание

#property description "Скрипт строит графический объект \"Горизонтальная линия\"."

#property description "Цена точки привязки задается в процентах от высоты"

#property description "окна графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="HLine"; // Имя линии

input int InpPrice=25; // Цена линии в %

input color InpColor=clrRed; // Цвет линии

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линии

input int InpWidth=3; // Толщина линии

input bool InpBack=false; // Линия на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает горизонтальную линию |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="HLine", // имя линии

const int sub_window=0, // номер подокна

double price=0, // цена линии

const color clr=clrRed, // цвет линии

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии

const int width=1, // толщина линии

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- если цена не задана, то установим ее на уровне текущей цены Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим горизонтальную линию

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим цвет линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль отображения линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещение горизонтальной линии |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="HLine", // имя линии

double price=0) // цена линии

{

//--- если цена линии не задана, то перемещаем ее на уровень текущей цены Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим горизонтальную линию

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет горизонтальную линию |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="HLine") // имя линии

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим горизонтальную линию

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- размер массива price

int accuracy=1000;

//--- массив для хранения значений цен, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координаты точки привязки линии

double price[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(price,accuracy);

//--- заполним массив цен

//--- найдем максимальное и минимальное значение графика

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- определим шаг изменения цены и заполним массив

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- определим точки для рисования линии

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- создадим горизонтальную линию

if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать линию

//--- счетчик цикла

int v_steps=accuracy/2;

//--- перемещаем линию

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- сдвигаем точку

if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим с графика

HLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}