OBJ_HLINE 

OBJ_HLINE

Горизонтальная линия.

ObjHLine

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике горизонтальную линию. Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Горизонтальная линия\"."
#property description "Цена точки привязки задается в процентах от высоты"
#property description "окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="HLine";     // Имя линии
input int             InpPrice=25;         // Цена линии в %
input color           InpColor=clrRed;     // Цвет линии
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Стиль линии
input int             InpWidth=3;          // Толщина линии
input bool            InpBack=false;       // Линия на заднем плане
input bool            InpSelection=true;   // Выделить для перемещений
input bool            InpHidden=true;      // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;         // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает горизонтальную линию                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                 const string          name="HLine",      // имя линии
                 const int             sub_window=0,      // номер подокна
                 double                price=0,           // цена линии
                 const color           clr=clrRed,        // цвет линии
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль линии
                 const int             width=1,           // толщина линии
                 const bool            back=false,        // на заднем плане
                 const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                 const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                 const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- если цена не задана, то установим ее на уровне текущей цены Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим горизонтальную линию
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль отображения линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещение горизонтальной линии                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long   chart_ID=0,   // ID графика
               const string name="HLine"// имя линии
               double       price=0)      // цена линии
  {
//--- если цена линии не задана, то перемещаем ее на уровень текущей цены Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим горизонтальную линию
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет горизонтальную линию                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                 const string name="HLine"// имя линии
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим горизонтальную линию
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массив для хранения значений цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координаты точки привязки линии
   double price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования линии
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- создадим горизонтальную линию
   if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать линию
//--- счетчик цикла
   int v_steps=accuracy/2;
//--- перемещаем линию
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим с графика
   HLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }