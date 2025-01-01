- Состояние клиентского терминала
- Информация о запущенной MQL5-программе
- Информация об инструменте
- Информация о счете
- Статистика тестирования
Информация об инструменте
Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно.
Для функции SymbolInfoInteger()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY
|
Признак того, что данные по символу идут с задержкой. Свойство можно запрашивать только для символов, выбранных в MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Для невыбранных символов будет сгенерирована ошибка ERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302)
|
bool
|
SYMBOL_SECTOR
|
Сектор экономики, к которому относится символ
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
Вид промышленности или отрасль экономики, к которому относится символ
|
SYMBOL_CUSTOM
|
Признак того, что символ является пользовательским, то есть искусственно созданным на основе других символов из Market Watch или/и внешних источников данных
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
Цвет фона, которым подсвечивается символ в Market Watch
|
color
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
Тип цены для построения баров – Bid или Last
|
SYMBOL_EXIST
|
Признак того, что символ с таким именем существует
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
Признак того, что символ выбран в Market Watch
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
Признак того, что выбранный символ отображается в Market Watch.
Некоторые символы (как правило, это кросс-курсы, которые необходимы для расчёта маржевых требований и прибыли в валюте депозита) выбираются автоматически, при этом могут не отображаться в Market Watch. Для отображения такие символы должны быть выбраны явно.
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Количество сделок в текущей сессии
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Общее число ордеров на покупку в текущий момент
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Общее число ордеров на продажу в текущий момент
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume - объем в последней сделке
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Максимальный Volume за день
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Минимальный Volume за день
|
long
|
Время последней котировки
|
datetime
|
SYMBOL_TIME_MSC
|
Время последней котировки в миллисекундах с 1970.01.01
|
long
|
SYMBOL_DIGITS
|
Количество знаков после запятой
|
int
|
SYMBOL_SPREAD
|
Размер спреда в пунктах
|
int
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Признак плавающего спреда
|
bool
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Максимальное количество показываемых заявок в стакане. Для инструментов, не имеющих очереди заявок, значение равно 0
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Способ вычисления стоимости контракта
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Тип исполнения ордеров
|
SYMBOL_START_TIME
|
Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах)
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Режим заключения сделок
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Модель расчета свопа
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
День недели для начисления тройного свопа
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
Режим расчета хеджированной маржи по наибольшей стороне (Buy или Sell)
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Флаги разрешенных режимов истечения ордера
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Флаги разрешенных режимов заливки ордера
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Флаги разрешенных типов ордера
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
Срок действия StopLoss и TakeProfit ордеров, если SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Тип опциона
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Право опциона (Call/Put)
Для функции SymbolInfoDouble()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
SYMBOL_BID
|
Bid - лучшее предложение на продажу
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Максимальный Bid за день
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Минимальный Bid за день
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - лучшее предложение на покупку
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Максимальный Ask за день
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Минимальный Ask за день
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
Цена, по которой совершена последняя сделка
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Максимальный Last за день
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Минимальный Last за день
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
Объем последней совершенной сделки
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
Максимальный Volume за день
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
Минимальный Volume за день
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
Значение одного пункта
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Минимальное изменение цены
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Размер торгового контракта
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
Накопленный купонный доход – часть купонного процентного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
Номинальная стоимость – начальная стоимость облигации, установленная эмитентом
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
Коэффициент ликвидности – доля от стоимости актива, которую можно использовать в качестве залога.
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Минимальный объем для заключения сделки
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Максимальный объем для заключения сделки
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Значение свопа в покупку
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Значение свопа в продажу
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с указанного дня (SUNDAY) на следующий. Могут быть следующие значения:
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с понедельника на вторник
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции со вторника на среду
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции со среды на четверг
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с четверга на пятницу
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с пятницы на субботу
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с субботы на воскресенье
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.
Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.
Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Cуммарный объём сделок в текущую сессию
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Cуммарный оборот в текущую сессию
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Cуммарный объём открытых позиций
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Цена открытия сессии
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Цена закрытия сессии
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Средневзвешенная цена сессии
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Цена поставки на текущую сессию
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Минимально допустимое значение цены на сессию
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Максимально допустимое значение цены на сессию
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу). Существует два способа расчета маржи для перекрытых позиций. Способ расчета определяется брокером.
Базовый расчет:
Расчет по наибольшей позиции:
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, выраженное в процентах
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
Волатильность цены в процентах
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
Теоретическая цена опциона
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
Дельта опциона/варранта. Показывает, на сколько единиц изменится цена опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
Тета опциона/варранта. Количество пунктов, которое будет терять цена опциона каждый день из-за временного распада, т.е. при приближении даты экспирации
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
Гамма опциона/варранта. Показывает скорость изменения дельты – насколько быстро или медленно меняется опционная премия
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
Вега опциона/варранта. Показывает количество пунктов, на которое изменится цена опциона при изменении волатильности на 1%
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
Ро опциона/варранта. Отражает чувствительность теоретической цены опциона к изменению процентной ставки на 1%
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
Омега опциона/варранта. Эластичность опциона – относительное процентное изменение цены опциона на процентное изменение цены базового актива
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
Чувствительность опциона/варранта. Показывает, на сколько пунктов должна измениться цена базового актива опциона, чтобы цена опциона изменилась на один пункт
|
double
Для функции SymbolInfoString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
SYMBOL_BASIS
|
Имя базового актива для производного инструмента
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
Название категории или сектора, к которой принадлежит финансовый инструмент
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
Страна, к которой отнесен финансовый инструмент
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
Сектор экономики, к которому относится финансовый инструмент
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
Отрасль экономики или вид промышленности, к которой относится финансовый инструмент
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Базовая валюта инструмента
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Валюта прибыли
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Валюта, в которой вычисляется залоговые средства
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
Источник текущей котировки
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Строковое описание символа
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
Название биржи или торговой площадки, на которой торгуется символ
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
Формула для построения цены пользовательского символа. Если имя финансового инструмента , входящего в формулу, начинается с цифры или содержит спецсимвол (" ", ".", "-", "&", "#" и т.д.), то имя этого инструмента должно быть заключено в кавычки.
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN (International Securities Identification Number). Международный идентификационный код ценной бумаги — это 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу. Наличие данного свойства символа определяется на стороне торгового сервера.
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
Адрес интернет страницы с информацией по символу. Данный адрес будет отображаться в виде ссылки при просмотре свойств символа в терминале
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
Путь в дереве символов
|
string
Ценовой график по символу может строиться на основе цены Bid или Last. От выбора цены для построения графиков зависит то, как формируются и отображаются бары в терминале. Возможные значения свойства SYMBOL_CHART_MODE приводятся в перечислении ENUM_SYMBOL_CHART_MODE
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
Бары строятся по ценам Bid
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
Бары строятся по ценам Last
Для каждого финансового инструмента могут быть указаны несколько режимов срока действия (истечения) отложенных ордеров. Каждому режиму сопоставлен флаг, флаги могут комбинироваться операцией логического ИЛИ (|), например, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Чтобы проверить разрешенность конкретного режима для инструмента, необходимо результат логического И (&) сравнить с флагом режима.
Если для символа указан флаг SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED, то при отправке отложенного ордера можно конкретно указать, до какого момента действует данный отложенный ордер.
|
Идентификатор
|
Значение
|
Описание
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
Ордер действителен неограниченно по времени до явной его отмены
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
Ордер действителен до конца дня
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
Срок истечения указывается в ордере
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
День истечения указывается в ордере
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Если свойство SYMBOL_EXPIRATION_MODE имеет значение SYMBOL_EXPIRATION_GTC (ордер действителен до отмены), то срок действия отложенных ордеров и установленных уровней StopLoss/TakeProfit дополнительно задается с помощью перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
Отложенные ордеры и уровни Stop Loss/Take Profit действительны неограниченно по времени до явной отмены
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
Ордеры действуют только внутри одного торгового дня. По его завершении все уровни StopLoss и TakeProfit удаляются, а также удаляются отложенные ордеры
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
При смене торгового дня удаляются только отложенные ордеры, уровни StopLoss и TakeProfit сохраняются
При отправке ордера можно указать политику заполнения заявленного в торговом приказе объема. Допустимые варианты исполнения ордера по объему для каждого символа указаны в таблице. Для каждого инструмента может быть установлен не один режим, а несколько через комбинацию флагов. Комбинация флагов выражается операцией логического ИЛИ (|), например, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Чтобы проверить разрешенность конкретного режима для инструмента, необходимо результат логического И (&) сравнить с флагом режима – пример.
|
Политика заполнения
|
Идентификатор
|
Значение
|
Описание
|
Все/Ничего
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
Ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме.
Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.
Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_FOK.
Возможность использования FOK-ордеров определяется на торговом сервере.
|
Все/Частично
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
Трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.
Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_IOC.
Возможность использования IOC-ордеров определяется на торговом сервере.
|
Пассивная
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
Политика BOC (Book-or-Cancel) предполагает, что ордер может быть только выставлен в стакан цен и не может быть немедленно исполнен. Если ордер может быть исполнен немедленно при выставлении, то он снимается.
Фактически, данную политику исполнения можно указывать только в том случае, когда цена выставленного ордера будет хуже текущего рынка. BoC-ордеры используются для реализации пассивной торговли, чтобы ордер гарантированно не был исполнен сразу при выставлении и не повлиял на текущую ликвидность.
Поддерживается только для лимитных и стоп-лимитных ордеров, то есть, если флаг SYMBOL_ORDER_MODE содержит значения SYMBOL_ORDER_LIMIT и/или SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.
|
Вернуть
|
Идентификатор отсутствует
|
|
В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_RETURN.
Return-ордеры не разрешены в режиме исполнения Market Execution (исполнение ордеров по рынку — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
При отправке торгового запроса функцией OrderSend() нужную политику исполнения по объему можно задать в поле type_filling в специальной структуре MqlTradeRequest, допустимы значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Если тип заливки не указан, то в торговом запросе автоматически подставится ORDER_FILLING_RETURN. При этом нужно отметить, что тип заливки ORDER_FILLING_RETURN разрешен при любых режимах исполнения, кроме режима "Исполнение по рынку" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
При отправке торгового запроса на исполнение в действующий момент времени (time in force) необходимо учитывать, что на финансовых рынках нет гарантии того, что в данный момент времени по данному финансовому инструменту доступен весь запрашиваемый объем по желаемой цене. Поэтому проведение торговых операций в реальном времени регулируется с помощью режимов исполнения по цене и объему. Режимы, или по-другому политики исполнения, определяют правила для случаев, когда изменилась цена или запрашиваемый объем нельзя выполнить полностью в текущий момент времени.
|
Режим исполнения
|
Описание
|
Значение в ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION
|
Режим исполнения
(Request Execution)
|
Исполнение рыночного ордера по цене, предварительно полученной от брокера.
Перед отправкой рыночного ордера у брокера запрашиваются цены его исполнения. После их получения выполнение ордера по данной цене можно либо подтвердить, либо отклонить.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Немедленное исполнение
(Instant Execution)
|
Немедленное исполнение рыночного ордера по указанной цене.
При отправке торгового запроса на исполнение платформа автоматически подставляет в ордер текущие цены.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Исполнение по рынку
(Market Execution)
|
Решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером.
Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Биржевое исполнение
(Exchange Execution)
|
Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Перед отправкой ордера с исполнением в текущий момент времени, для правильного выставления значения ORDER_TYPE_FILLING (тип исполнения по объему), для каждого финансового инструмента с помощью функции SymbolInfoInteger() можно получить значение свойства SYMBOL_FILLING_MODE, которое показывает разрешенные для этого символа типы заполнения по объему в виде комбинации флагов. При этом нужно отметить, что тип заливки ORDER_FILLING_RETURN разрешен всегда, кроме режима "Исполнение по рынку" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Применение типов заливки в зависимости от режима исполнения можно представить в виде таблицы:
|
Режим исполнения\Политика заполнения
|
Все/Ничего (FOK ORDER_FILLING_FOK)
|
Все/Частично (IOC ORDER_FILLING_IOC)
|
Вернуть (Return ORDER_FILLING_RETURN)
|
Немедленное исполнение
(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)
|
+ (независимо от настройки символа)
|
+ (независимо от настройки символа)
|
+ (всегда)
|
Исполнения по запросу
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
+ (независимо от настройки символа)
|
+ (независимо от настройки символа)
|
+ (всегда)
|
Исполнение по рынку
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
+ (задается в настройках символа)
|
+ (задается в настройках символа)
|
- (запрещено при любых настройках символа)
|
Биржевое исполнение
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
+ (задается в настройках символа)
|
+ (задается в настройках символа)
|
+ (всегда)
Для отложенных ордеров независимо от режима исполнения (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) необходимо использовать тип заливки ORDER_FILLING_RETURN, так как такие ордеры не предназначены для исполнения в момент отправки. При использовании отложенных ордеров трейдер заранее соглашается, что при наступлении условий для проведения сделки по данному ордеру, брокером будет использован тот тип заливки, который поддерживается данной торговой площадкой.
|
//+------------------------------------------------------------------+
При отправке торгового запроса функцией OrderSend() для некоторых операций необходимо указать тип ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE. Не все типы ордеров могут быть разрешены для конкретного финансового инструмента, свойство SYMBOL_ORDER_MODE описывает флаги разрешенных типов ордеров.
|
Идентификатор
|
Значение
|
Описание
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
Разрешены рыночные ордера (Buy и Sell)
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
Разрешены лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
Разрешены стоп-ордера (Buy Stop и Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
Разрешены стоп-лимит ордера (Buy Stop Limit и Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
Разрешена установка Stop Loss
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
Разрешена установка Take Profit
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Разрешение на закрытие позиции с помощью встречной – то есть открытой в противоположном направлении по тому же инструменту. Свойство задается для счетов с хеджинговой системой учета (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Для получения информации о способе вычисления величины залоговых средств по инструменту (размера маржинальных требований) предназначено перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
Формула
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
|
Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
Forex No Leverage mode – расчет прибыли и маржи для Форекс без учета плеча
|
Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD
|
Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. Размер маржи может уменьшаться на величину отклонения MarginDiscount по следующим правилам:
1. Если цена длинной позиции (ордера на покупку) меньше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Если цена короткой позиций (ордера на продажу) больше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
где:
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
Exchange Bonds mode – расчет залога и прибыли для торговли облигациями на бирже
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
Exchange MOEX Stocks mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже MOEX
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
Exchange MOEX Bonds mode – расчет залога и прибыли для торговли облигациями на бирже MOEX
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете. Рыночная стоимость открытой позиции рассчитывается на основании объема, текущей цены рынка, размера контракта и коэффициента ликвидности. Стоимость учитывается в Активах (Assets), которые суммируются с собственными средствами (Equity). Тем самым открытые позиции по такому инструменту увеличивают размер свободных средств (Free Margin) и служат дополнительным обеспечением под открытые позиции по торгуемым инструментам
|
Margin: нет
Profit: нет
Рыночная стоимость: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate
Существует несколько режимов торговли по финансовым инструментам. Информация о режимах торговли по конкретному инструменту отображена в значениях перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Торговля по символу запрещена
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Разрешены только покупки
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Разрешены только продажи
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Разрешены только операции закрытия позиций
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Нет ограничений на торговые операции
Возможные режимы заключения сделок по конкретному инструменту определены в перечислении ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Торговля по запросу
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Торговля по потоковым ценам
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Исполнение ордеров по рынку
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Биржевое исполнение
Способы начисления свопов при переносе позиции указаны в перечислении ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. Способ начисления свопов определяет единицы измерения параметров SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT. Например, если свопы начисляются в валюте депозита клиента, в параметрах объем начисляемых свопов указывается именно в валюте депозита клиента.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Нет свопов
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Свопы начисляются в пунктах
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Свопы начисляются в деньгах в базовой валюте символа
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
Свопы начисляются в деньгах в валюте расчета прибыли
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа(банковский режим – 360 дней в году)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу (банковский режим – 360 дней в году)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по цене закрытия +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)
Для указания дня недели предназначены значения перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SUNDAY
|
Воскресенье
|
MONDAY
|
Понедельник
|
TUESDAY
|
Вторник
|
WEDNESDAY
|
Среда
|
THURSDAY
|
Четверг
|
FRIDAY
|
Пятница
|
SATURDAY
|
Суббота
Опцион – это контракт, который дает право, но не обязанность купить или продать базовый актив (товар, акцию, фьючерс и т.д.) по фиксированной цене в течении жизни опциона или в определенный момент времени. Для описания свойств опционов предназначены перечисления, которые описывают тип опциона и право, который он представляет.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Американский тип опциона – может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион
Финансовые инструменты распределяются по секторам экономики. Сектор экономики определяется общими характеристиками, экономическими целями, функциями и поведением, что позволяет отделить данный сектор от других частей экономики. В ENUM_SYMBOL_SECTOR перечислены секторы экономики, к которым может относиться торговый инструмент.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SECTOR_UNDEFINED
|
Не определен
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
Сырье
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
Услуги связи
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
Потребление циклического спроса
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
Основное потребление
|
SECTOR_CURRENCY
|
Валюты
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
Криптовалюты
|
SECTOR_ENERGY
|
Энергетика
|
SECTOR_FINANCIAL
|
Финансы
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
Здравоохранение
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
Промышленность
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
Недвижимость
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
Технологии
|
SECTOR_UTILITIES
|
Коммунальные услуги
|
SECTOR_INDEXES
|
Индексы
|
SECTOR_COMMODITIES
|
Биржевые товары
Каждый финансовый инструмент может быть отнесен к определенному виду промышленности или отрасли. Отрасль экономики — совокупность предприятий, производящих (добывающих) однородную или специфическую продукцию по однотипным технологиям. В ENUM_SYMBOL_INDUSTRY перечислены виды промышленности, к которым может относиться торговый инструмент.
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
|
Идентификатор
|
Описание
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
Не определено
|
Сырье
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
Сельскохозяйственные ресурсы
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
Алюминий
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
Строительные материалы
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
Химикаты
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
Коксующийся уголь
|
INDUSTRY_COPPER
|
Медь
|
INDUSTRY_GOLD
|
Золото
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
Производство пиломатериалов и древесины
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
Прочие промышленные металлы и добыча
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
Прочие драгоценные металлы и добыча
|
INDUSTRY_PAPER
|
Целлюлозно-бумажные изделия
|
INDUSTRY_SILVER
|
Серебро
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
Специальные химикаты
|
INDUSTRY_STEEL
|
Сталь
|
Услуги связи
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
Рекламные агентства
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
Вещание
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
Электронные игры и мультимедиа
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
Развлечения
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
Интернет-контент и информация
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
Издательство
|
INDUSTRY_TELECOM
|
Телекоммуникационные услуги
|
Потребление циклического спроса
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
Производство одежды
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
Розничная продажа одежды
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
Автомобилестроение
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
Автозапчасти
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
Дилеры легковых и грузовых автомобилей
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
Универсальные магазины
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
Обувь и аксессуары
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
Мебель, фурнитура и бытовая техника
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
Игорные предприятия
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
Розничная торговля товарами для дома
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
Розничная онлайн-торговля
|
INDUSTRY_LEISURE
|
Досуг
|
INDUSTRY_LODGING
|
Жилье
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
Товары класса "люкс"
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
Упаковка
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
Персональные услуги
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
Транспортные средства для отдыха
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
Жилищное строительство
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
Курорты и казино
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
Рестораны
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
Специализированная розничная торговля
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
Текстильное производство
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
Туристические услуги
|
Основное потребление
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
Напитки - Пивовары
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
Напитки - Безалкогольные
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
Напитки - Винзаводы и ликеро-водочные заводы
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
Кондитеры
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
Дисконтные магазины
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
Образование и обучение
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
Сельскохозяйственные продукты
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
Дистрибуция продуктов питания
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
Продуктовые магазины
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
Товары для дома и быта
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
Упакованные продукты
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
Табак
|
Энергетика
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
Бурение нефтяных и газовых скважин
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
Добыча и переработка нефти и газа
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
Нефтегазовое оборудование и услуги
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
Интегрированные нефтегазовые компании
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
Транспортировка нефти и газа
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
Переработка и сбыт нефти и газа
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
Энергетический уголь
|
INDUSTRY_URANIUM
|
Уран
|
Финансы
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
Биржевой фонд
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
Управление активами
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
Банки - Диверсифицированные
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
Банки - Региональные
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
Финансовые рынки
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
Закрытый фонд - Долговые инструменты
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
Закрытый фонд - Акции
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
Закрытый фонд - Иностранные
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
Кредитные услуги
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
Финансовые конгломераты
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
Финансовые данные и биржи
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
Страховые брокеры
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
Страхование - Диверсифицированные
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
Страхование - Жизнь
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
Страхование - Недвижимость и несчастные случаи
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
Страхование - Перестрахование
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
Страхование - Специальное
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
Ипотечное финансирование
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
Шелл-компании
|
Здравоохранение
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
Биотехнологии
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
Диагностика и исследования
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
Фармацевтическое производство - Общее
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
Фармацевтическое производство - Специальное и дженерики
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
Планы здравоохранения
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
Информационные службы здравоохранения
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
Медицинские учреждения
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
Медицинское оборудование
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
Медицинские дистрибьюторы
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
Медицинские инструменты и расходные материалы
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
Фармацевтические ритейлеры
|
Промышленность
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
Авиакомпании
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
Аэропорты и воздушные перевозки
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
Строительные материалы и оборудование
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
Деловое оборудование и материалы
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
Конгломераты
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
Консалтинговые услуги
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
Электрооборудование и запчасти
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
Инженерное дело и строительство
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
Сельскохозяйственное и тяжелое строительное оборудование
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
Промышленные дистрибьюторы
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
Инфраструктурные операции
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
Интегрированные перевозки и логистика
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
Морские перевозки
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
Металлопроизводство
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
Контроль загрязнения и очистка
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
Железные дороги
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
Аренда и лизинг
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
Безопасность и защита
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
Специализированные бизнес-услуги
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
Специализированные промышленные машины
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
Услуги по трудоустройству
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
Инструменты и инвентарь
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
Грузоперевозки
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
Управление отходами
|
Недвижимость
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
Недвижимость - Строительство
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
Недвижимость - Диверсифицированные
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
Услуги в сфере недвижимости
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Диверсифицированные
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Медицинские учреждения
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Отели
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Промышленность
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Ипотека
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Офисы
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Жилые помещения
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Розница
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
Инвестиционный фонд недвижимости - Специальные помещения
|
Технологии
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
Коммуникационное оборудование
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
Компьютерное оборудование
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
Бытовая электроника
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
Электронные компоненты
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
Дистрибуция электроники и компьютеров
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
Услуги информационных технологий
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
Научно-технические инструменты
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
Полупроводниковое оборудование и материалы
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
Полупроводники
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
Программное обеспечение - Приложения
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
Программное обеспечение - Инфраструктура
|
INDUSTRY_SOLAR
|
Солнечная энергетика
|
Коммунальные услуги
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
Коммунальные предприятия - Диверсифицированные
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
Коммунальные предприятия - Независимые производители энергии
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
Коммунальные предприятия - Возобновляемая энергия
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
Коммунальные предприятия - Регулируемые электрические компании
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
Коммунальные предприятия - Регулируемые газовые компании
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
Коммунальные предприятия - Регулируемые водоканалы