Информация об инструменте

Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно.

Для функции SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Идентификатор Описание Тип свойства SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY Признак того, что данные по символу идут с задержкой. Свойство можно запрашивать только для символов, выбранных в MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Для невыбранных символов будет сгенерирована ошибка ERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302) bool SYMBOL_SECTOR Сектор экономики, к которому относится символ ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY Вид промышленности или отрасль экономики, к которому относится символ ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM Признак того, что символ является пользовательским, то есть искусственно созданным на основе других символов из Market Watch или/и внешних источников данных bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR Цвет фона, которым подсвечивается символ в Market Watch color SYMBOL_CHART_MODE Тип цены для построения баров – Bid или Last ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST Признак того, что символ с таким именем существует bool SYMBOL_SELECT Признак того, что символ выбран в Market Watch bool SYMBOL_VISIBLE Признак того, что выбранный символ отображается в Market Watch. Некоторые символы (как правило, это кросс-курсы, которые необходимы для расчёта маржевых требований и прибыли в валюте депозита) выбираются автоматически, при этом могут не отображаться в Market Watch. Для отображения такие символы должны быть выбраны явно. bool SYMBOL_SESSION_DEALS Количество сделок в текущей сессии long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Общее число ордеров на покупку в текущий момент long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Общее число ордеров на продажу в текущий момент long SYMBOL_VOLUME Volume - объем в последней сделке long SYMBOL_VOLUMEHIGH Максимальный Volume за день long SYMBOL_VOLUMELOW Минимальный Volume за день long SYMBOL_TIME Время последней котировки datetime SYMBOL_TIME_MSC Время последней котировки в миллисекундах с 1970.01.01 long SYMBOL_DIGITS Количество знаков после запятой int SYMBOL_SPREAD Размер спреда в пунктах int SYMBOL_SPREAD_FLOAT Признак плавающего спреда bool SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Максимальное количество показываемых заявок в стакане. Для инструментов, не имеющих очереди заявок, значение равно 0 int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Способ вычисления стоимости контракта ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE Тип исполнения ордеров ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах) int SYMBOL_TRADE_EXEMODE Режим заключения сделок ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE Модель расчета свопа ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS День недели для начисления тройного свопа ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG Режим расчета хеджированной маржи по наибольшей стороне (Buy или Sell) bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE Флаги разрешенных режимов истечения ордера int SYMBOL_FILLING_MODE Флаги разрешенных режимов заливки ордера int SYMBOL_ORDER_MODE Флаги разрешенных типов ордера int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE Срок действия StopLoss и TakeProfit ордеров, если SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE Тип опциона ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT Право опциона (Call/Put) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Для функции SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип свойства SYMBOL_BID Bid - лучшее предложение на продажу double SYMBOL_BIDHIGH Максимальный Bid за день double SYMBOL_BIDLOW Минимальный Bid за день double SYMBOL_ASK Ask - лучшее предложение на покупку double SYMBOL_ASKHIGH Максимальный Ask за день double SYMBOL_ASKLOW Минимальный Ask за день double SYMBOL_LAST Цена, по которой совершена последняя сделка double SYMBOL_LASTHIGH Максимальный Last за день double SYMBOL_LASTLOW Минимальный Last за день double SYMBOL_VOLUME_REAL Объем последней совершенной сделки double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL Максимальный Volume за день double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL Минимальный Volume за день double SYMBOL_OPTION_STRIKE Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива. double SYMBOL_POINT Значение одного пункта double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Минимальное изменение цены double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Размер торгового контракта double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST Накопленный купонный доход – часть купонного процентного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE Номинальная стоимость – начальная стоимость облигации, установленная эмитентом double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE Коэффициент ликвидности – доля от стоимости актива, которую можно использовать в качестве залога. double SYMBOL_VOLUME_MIN Минимальный объем для заключения сделки double SYMBOL_VOLUME_MAX Максимальный объем для заключения сделки double SYMBOL_VOLUME_STEP Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки double SYMBOL_VOLUME_LIMIT Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов. double SYMBOL_SWAP_LONG Значение свопа в покупку double SYMBOL_SWAP_SHORT Значение свопа в продажу double SYMBOL_SWAP_SUNDAY Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с указанного дня (SUNDAY) на следующий. Могут быть следующие значения: 0 – свопы не начисляются

1 – одиночное начисление свопов

3 – тройное начисление свопов double SYMBOL_SWAP_MONDAY Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с понедельника на вторник double SYMBOL_SWAP_TUESDAY Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции со вторника на среду double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции со среды на четверг double SYMBOL_SWAP_THURSDAY Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с четверга на пятницу double SYMBOL_SWAP_FRIDAY Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с пятницы на субботу double SYMBOL_SWAP_SATURDAY Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с субботы на воскресенье double SYMBOL_MARGIN_INITIAL Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок. Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate(). double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа. Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate(). double SYMBOL_SESSION_VOLUME Cуммарный объём сделок в текущую сессию double SYMBOL_SESSION_TURNOVER Cуммарный оборот в текущую сессию double SYMBOL_SESSION_INTEREST Cуммарный объём открытых позиций double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Общий объём ордеров на покупку в текущий момент double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Общий объём ордеров на продажу в текущий момент double SYMBOL_SESSION_OPEN Цена открытия сессии double SYMBOL_SESSION_CLOSE Цена закрытия сессии double SYMBOL_SESSION_AW Средневзвешенная цена сессии double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Цена поставки на текущую сессию double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Минимально допустимое значение цены на сессию double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Максимально допустимое значение цены на сессию double SYMBOL_MARGIN_HEDGED Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу). Существует два способа расчета маржи для перекрытых позиций. Способ расчета определяется брокером. Базовый расчет: Если для инструмента задана первоначальная маржа (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).

Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в SYMBOL_MARGIN_HEDGED указывается размер контракта, который будет использован при расчете маржи по формуле, соответствующей типу торгового инструмента ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ). Расчет по наибольшей позиции: Значение SYMBOL_MARGIN_HEDGED не учитывается.

Вычисляется объем всех коротких и всех длинных позиций по инструменту.

Для каждой стороны рассчитывается средневзвешенная цена открытия, а также средневзвешенная цена конвертации в валюту депозита.

Далее по формулам, соответствующим типу инструмента ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ), рассчитывается маржа для короткой и для длинной стороны.

В качестве итогового значения используется наибольшее. double SYMBOL_PRICE_CHANGE Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, выраженное в процентах double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY Волатильность цены в процентах double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL Теоретическая цена опциона double SYMBOL_PRICE_DELTA Дельта опциона/варранта. Показывает, на сколько единиц изменится цена опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу double SYMBOL_PRICE_THETA Тета опциона/варранта. Количество пунктов, которое будет терять цена опциона каждый день из-за временного распада, т.е. при приближении даты экспирации double SYMBOL_PRICE_GAMMA Гамма опциона/варранта. Показывает скорость изменения дельты – насколько быстро или медленно меняется опционная премия double SYMBOL_PRICE_VEGA Вега опциона/варранта. Показывает количество пунктов, на которое изменится цена опциона при изменении волатильности на 1% double SYMBOL_PRICE_RHO Ро опциона/варранта. Отражает чувствительность теоретической цены опциона к изменению процентной ставки на 1% double SYMBOL_PRICE_OMEGA Омега опциона/варранта. Эластичность опциона – относительное процентное изменение цены опциона на процентное изменение цены базового актива double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY Чувствительность опциона/варранта. Показывает, на сколько пунктов должна измениться цена базового актива опциона, чтобы цена опциона изменилась на один пункт double

Для функции SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Идентификатор Описание Тип свойства SYMBOL_BASIS Имя базового актива для производного инструмента string SYMBOL_CATEGORY Название категории или сектора, к которой принадлежит финансовый инструмент string SYMBOL_COUNTRY Страна, к которой отнесен финансовый инструмент string SYMBOL_SECTOR_NAME Сектор экономики, к которому относится финансовый инструмент string SYMBOL_INDUSTRY_NAME Отрасль экономики или вид промышленности, к которой относится финансовый инструмент string SYMBOL_CURRENCY_BASE Базовая валюта инструмента string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Валюта прибыли string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Валюта, в которой вычисляется залоговые средства string SYMBOL_BANK Источник текущей котировки string SYMBOL_DESCRIPTION Строковое описание символа string SYMBOL_EXCHANGE Название биржи или торговой площадки, на которой торгуется символ string SYMBOL_FORMULA Формула для построения цены пользовательского символа. Если имя финансового инструмента , входящего в формулу, начинается с цифры или содержит спецсимвол (" ", ".", "-", "&", "#" и т.д.), то имя этого инструмента должно быть заключено в кавычки. Синтетический символ: "@ESU19"/EURCAD

Календарный спред: "Si-9.13"-"Si-6.13"

Индекс евро: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN (International Securities Identification Number). Международный идентификационный код ценной бумаги — это 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу. Наличие данного свойства символа определяется на стороне торгового сервера. string SYMBOL_PAGE Адрес интернет страницы с информацией по символу. Данный адрес будет отображаться в виде ссылки при просмотре свойств символа в терминале string SYMBOL_PATH Путь в дереве символов string

Ценовой график по символу может строиться на основе цены Bid или Last. От выбора цены для построения графиков зависит то, как формируются и отображаются бары в терминале. Возможные значения свойства SYMBOL_CHART_MODE приводятся в перечислении ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Идентификатор Описание SYMBOL_CHART_MODE_BID Бары строятся по ценам Bid SYMBOL_CHART_MODE_LAST Бары строятся по ценам Last

Для каждого финансового инструмента могут быть указаны несколько режимов срока действия (истечения) отложенных ордеров. Каждому режиму сопоставлен флаг, флаги могут комбинироваться операцией логического ИЛИ (|), например, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Чтобы проверить разрешенность конкретного режима для инструмента, необходимо результат логического И (&) сравнить с флагом режима.

Если для символа указан флаг SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED, то при отправке отложенного ордера можно конкретно указать, до какого момента действует данный отложенный ордер.

Идентификатор Значение Описание SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 Ордер действителен неограниченно по времени до явной его отмены SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 Ордер действителен до конца дня SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 Срок истечения указывается в ордере SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 День истечения указывается в ордере

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| проверяет разрешенность указанного режима экспирации |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- получим значение свойства, описывающего допустимые режимы истечения срока действия

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- вернем true, если режим exp_type разрешен

return((expiration&exp_type)==exp_type);

}

Если свойство SYMBOL_EXPIRATION_MODE имеет значение SYMBOL_EXPIRATION_GTC (ордер действителен до отмены), то срок действия отложенных ордеров и установленных уровней StopLoss/TakeProfit дополнительно задается с помощью перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Идентификатор Описание SYMBOL_ORDERS_GTC Отложенные ордеры и уровни Stop Loss/Take Profit действительны неограниченно по времени до явной отмены SYMBOL_ORDERS_DAILY Ордеры действуют только внутри одного торгового дня. По его завершении все уровни StopLoss и TakeProfit удаляются, а также удаляются отложенные ордеры SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS При смене торгового дня удаляются только отложенные ордеры, уровни StopLoss и TakeProfit сохраняются

При отправке ордера можно указать политику заполнения заявленного в торговом приказе объема. Допустимые варианты исполнения ордера по объему для каждого символа указаны в таблице. Для каждого инструмента может быть установлен не один режим, а несколько через комбинацию флагов. Комбинация флагов выражается операцией логического ИЛИ (|), например, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Чтобы проверить разрешенность конкретного режима для инструмента, необходимо результат логического И (&) сравнить с флагом режима – пример.

Политика заполнения Идентификатор Значение Описание Все/Ничего SYMBOL_FILLING_FOK 1 Ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке. Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_FOK. Возможность использования FOK-ордеров определяется на торговом сервере. Все/Частично SYMBOL_FILLING_IOC 2 Трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_IOC. Возможность использования IOC-ордеров определяется на торговом сервере. Пассивная SYMBOL_FILLING_BOC 4 Политика BOC (Book-or-Cancel) предполагает, что ордер может быть только выставлен в стакан цен и не может быть немедленно исполнен. Если ордер может быть исполнен немедленно при выставлении, то он снимается. Фактически, данную политику исполнения можно указывать только в том случае, когда цена выставленного ордера будет хуже текущего рынка. BoC-ордеры используются для реализации пассивной торговли, чтобы ордер гарантированно не был исполнен сразу при выставлении и не повлиял на текущую ликвидность. Поддерживается только для лимитных и стоп-лимитных ордеров, то есть, если флаг SYMBOL_ORDER_MODE содержит значения SYMBOL_ORDER_LIMIT и/или SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT. Вернуть Идентификатор отсутствует В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать. Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_RETURN. Return-ордеры не разрешены в режиме исполнения Market Execution (исполнение ордеров по рынку — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() нужную политику исполнения по объему можно задать в поле type_filling в специальной структуре MqlTradeRequest, допустимы значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Если тип заливки не указан, то в торговом запросе автоматически подставится ORDER_FILLING_RETURN. При этом нужно отметить, что тип заливки ORDER_FILLING_RETURN разрешен при любых режимах исполнения, кроме режима "Исполнение по рынку" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

При отправке торгового запроса на исполнение в действующий момент времени (time in force) необходимо учитывать, что на финансовых рынках нет гарантии того, что в данный момент времени по данному финансовому инструменту доступен весь запрашиваемый объем по желаемой цене. Поэтому проведение торговых операций в реальном времени регулируется с помощью режимов исполнения по цене и объему. Режимы, или по-другому политики исполнения, определяют правила для случаев, когда изменилась цена или запрашиваемый объем нельзя выполнить полностью в текущий момент времени.

Режим исполнения Описание Значение в ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION Режим исполнения (Request Execution) Исполнение рыночного ордера по цене, предварительно полученной от брокера. Перед отправкой рыночного ордера у брокера запрашиваются цены его исполнения. После их получения выполнение ордера по данной цене можно либо подтвердить, либо отклонить. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Немедленное исполнение (Instant Execution) Немедленное исполнение рыночного ордера по указанной цене. При отправке торгового запроса на исполнение платформа автоматически подставляет в ордер текущие цены. Если брокер принимает цену, то ордер будет исполнен.

Если брокер не принимает запрошенную цену, то происходит так называемое "реквотирование" (Requote) — брокер возвращает цены, по которым может быть исполнен данный ордер. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Исполнение по рынку (Market Execution) Решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Биржевое исполнение (Exchange Execution) Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Перед отправкой ордера с исполнением в текущий момент времени, для правильного выставления значения ORDER_TYPE_FILLING (тип исполнения по объему), для каждого финансового инструмента с помощью функции SymbolInfoInteger() можно получить значение свойства SYMBOL_FILLING_MODE, которое показывает разрешенные для этого символа типы заполнения по объему в виде комбинации флагов. При этом нужно отметить, что тип заливки ORDER_FILLING_RETURN разрешен всегда, кроме режима "Исполнение по рынку" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Применение типов заливки в зависимости от режима исполнения можно представить в виде таблицы:

Режим исполнения\Политика заполнения Все/Ничего (FOK ORDER_FILLING_FOK) Все/Частично (IOC ORDER_FILLING_IOC) Вернуть (Return ORDER_FILLING_RETURN) Немедленное исполнение (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (независимо от настройки символа) + (независимо от настройки символа) + (всегда) Исполнения по запросу SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (независимо от настройки символа) + (независимо от настройки символа) + (всегда) Исполнение по рынку SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (задается в настройках символа) + (задается в настройках символа) - (запрещено при любых настройках символа) Биржевое исполнение SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (задается в настройках символа) + (задается в настройках символа) + (всегда)

Для отложенных ордеров независимо от режима исполнения (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) необходимо использовать тип заливки ORDER_FILLING_RETURN, так как такие ордеры не предназначены для исполнения в момент отправки. При использовании отложенных ордеров трейдер заранее соглашается, что при наступлении условий для проведения сделки по данному ордеру, брокером будет использован тот тип заливки, который поддерживается данной торговой площадкой.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| проверяет разрешенность указанного режима заполнения |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- получим значение свойства, описывающего режим заполнения

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- вернем true, если режим fill_type разрешен

return((filling&fill_type)==fill_type);

}

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() для некоторых операций необходимо указать тип ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE. Не все типы ордеров могут быть разрешены для конкретного финансового инструмента, свойство SYMBOL_ORDER_MODE описывает флаги разрешенных типов ордеров.

Идентификатор Значение Описание SYMBOL_ORDER_MARKET 1 Разрешены рыночные ордера (Buy и Sell) SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 Разрешены лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit) SYMBOL_ORDER_STOP 4 Разрешены стоп-ордера (Buy Stop и Sell Stop) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 Разрешены стоп-лимит ордера (Buy Stop Limit и Sell Stop Limit) SYMBOL_ORDER_SL 16 Разрешена установка Stop Loss SYMBOL_ORDER_TP 32 Разрешена установка Take Profit SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Разрешение на закрытие позиции с помощью встречной – то есть открытой в противоположном направлении по тому же инструменту. Свойство задается для счетов с хеджинговой системой учета (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция выводит на печать разрешенные для символа типы ордеров |

//+------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- получим значение свойства, описывающего разрешенные типы ордеров

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- проверка на рыночные ордера (Market Execution)

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Рыночные ордера разрешены (Buy и Sell)");

//--- проверка на ордера типа Limit

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Ордера Buy Limit и Sell Limit разрешены");

//--- проверка на ордера типа Stop

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Ордера Buy Stop и Sell Stop разрешены");

//--- проверка на ордера типа Stop Limit

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Ордера Buy Stop Limit и Sell Stop Limit разрешены");

//--- проверка на возможность установки ордеров Stop Loss

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": Ордера Stop Loss разрешены");

//--- проверка на возможность установки ордеров Take Profit

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": Ордера Take Profit разрешены");

//--- проверка разрешения на закрытие позиции с помощью встречной

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)

Print(symbol+": Встречное закрытие разрешено");

//---

}

Для получения информации о способе вычисления величины залоговых средств по инструменту (размера маржинальных требований) предназначено перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Идентификатор Описание Формула SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE Forex No Leverage mode – расчет прибыли и маржи для Форекс без учета плеча Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. Размер маржи может уменьшаться на величину отклонения MarginDiscount по следующим правилам: 1. Если цена длинной позиции (ордера на покупку) меньше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize) 2. Если цена короткой позиций (ордера на продажу) больше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize) где: PriceSettle – расчетная (клиринговая) цена предыдущей сессии; PriceOrder – средневзвешенная цена позиции или цена открытия, указанная в ордере (заявке); TickPrice – цена тика (стоимость изменения цены на один пункт); TickSize – размер тика (минимальный шаг изменения цены)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS Exchange Bonds mode – расчет залога и прибыли для торговли облигациями на бирже Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX Exchange MOEX Stocks mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже MOEX Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX Exchange MOEX Bonds mode – расчет залога и прибыли для торговли облигациями на бирже MOEX Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете. Рыночная стоимость открытой позиции рассчитывается на основании объема, текущей цены рынка, размера контракта и коэффициента ликвидности. Стоимость учитывается в Активах (Assets), которые суммируются с собственными средствами (Equity). Тем самым открытые позиции по такому инструменту увеличивают размер свободных средств (Free Margin) и служат дополнительным обеспечением под открытые позиции по торгуемым инструментам Margin: нет Profit: нет Рыночная стоимость: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

Существует несколько режимов торговли по финансовым инструментам. Информация о режимах торговли по конкретному инструменту отображена в значениях перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Идентификатор Описание SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Торговля по символу запрещена SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Разрешены только покупки SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Разрешены только продажи SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Разрешены только операции закрытия позиций SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Нет ограничений на торговые операции

Возможные режимы заключения сделок по конкретному инструменту определены в перечислении ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Идентификатор Описание SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Торговля по запросу SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Торговля по потоковым ценам SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Исполнение ордеров по рынку SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Биржевое исполнение

Способы начисления свопов при переносе позиции указаны в перечислении ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. Способ начисления свопов определяет единицы измерения параметров SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT. Например, если свопы начисляются в валюте депозита клиента, в параметрах объем начисляемых свопов указывается именно в валюте депозита клиента.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Идентификатор Описание SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Нет свопов SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Свопы начисляются в пунктах SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Свопы начисляются в деньгах в базовой валюте символа SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT Свопы начисляются в деньгах в валюте расчета прибыли SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа(банковский режим – 360 дней в году) SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу (банковский режим – 360 дней в году) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по цене закрытия +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)

Для указания дня недели предназначены значения перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Идентификатор Описание SUNDAY Воскресенье MONDAY Понедельник TUESDAY Вторник WEDNESDAY Среда THURSDAY Четверг FRIDAY Пятница SATURDAY Суббота

Опцион – это контракт, который дает право, но не обязанность купить или продать базовый актив (товар, акцию, фьючерс и т.д.) по фиксированной цене в течении жизни опциона или в определенный момент времени. Для описания свойств опционов предназначены перечисления, которые описывают тип опциона и право, который он представляет.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Идентификатор Описание SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Идентификатор Описание SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения) SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Американский тип опциона – может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион

Финансовые инструменты распределяются по секторам экономики. Сектор экономики определяется общими характеристиками, экономическими целями, функциями и поведением, что позволяет отделить данный сектор от других частей экономики. В ENUM_SYMBOL_SECTOR перечислены секторы экономики, к которым может относиться торговый инструмент.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Идентификатор Описание SECTOR_UNDEFINED Не определен SECTOR_BASIC_MATERIALS Сырье SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES Услуги связи SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL Потребление циклического спроса SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE Основное потребление SECTOR_CURRENCY Валюты SECTOR_CURRENCY_CRYPTO Криптовалюты SECTOR_ENERGY Энергетика SECTOR_FINANCIAL Финансы SECTOR_HEALTHCARE Здравоохранение SECTOR_INDUSTRIALS Промышленность SECTOR_REAL_ESTATE Недвижимость SECTOR_TECHNOLOGY Технологии SECTOR_UTILITIES Коммунальные услуги SECTOR_INDEXES Индексы SECTOR_COMMODITIES Биржевые товары

Каждый финансовый инструмент может быть отнесен к определенному виду промышленности или отрасли. Отрасль экономики — совокупность предприятий, производящих (добывающих) однородную или специфическую продукцию по однотипным технологиям. В ENUM_SYMBOL_INDUSTRY перечислены виды промышленности, к которым может относиться торговый инструмент.