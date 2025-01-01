ДокументацияРазделы
Информация об инструменте

Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно.

Для функции SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY

Признак того, что данные по символу идут с задержкой. Свойство можно запрашивать только для символов, выбранных в MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Для невыбранных символов будет сгенерирована ошибка ERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302)

bool

SYMBOL_SECTOR

Сектор экономики, к которому относится символ

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

Вид промышленности или отрасль экономики, к которому относится символ

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

Признак того, что символ является пользовательским, то есть искусственно созданным на основе других символов  из Market Watch или/и внешних источников данных

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

Цвет фона, которым подсвечивается символ в Market Watch

color

SYMBOL_CHART_MODE

Тип цены для построения баров – Bid или Last

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

Признак того, что символ с таким именем существует

bool

SYMBOL_SELECT

Признак того, что символ выбран в Market Watch

bool

SYMBOL_VISIBLE

Признак того, что выбранный символ отображается в Market Watch.

 

Некоторые символы (как правило, это кросс-курсы, которые необходимы для расчёта маржевых требований и прибыли в валюте депозита) выбираются автоматически, при этом могут не отображаться в Market Watch. Для отображения такие символы должны быть выбраны явно.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

Количество сделок в текущей сессии

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Общее число ордеров на покупку в текущий момент

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Общее число ордеров на продажу в текущий момент

long

SYMBOL_VOLUME

Volume - объем в последней сделке

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Максимальный Volume за день

long

SYMBOL_VOLUMELOW

Минимальный Volume за день

long

SYMBOL_TIME

Время последней котировки

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

Время последней котировки в миллисекундах с 1970.01.01

long

SYMBOL_DIGITS

Количество знаков после запятой

int

SYMBOL_SPREAD

Размер спреда в пунктах

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Признак плавающего спреда

bool

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Максимальное количество показываемых заявок в стакане. Для инструментов, не имеющих очереди заявок, значение равно 0

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Способ вычисления стоимости контракта

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

Тип исполнения ордеров

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах)

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Режим заключения сделок

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

Модель расчета свопа

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

День недели для начисления тройного свопа

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

Режим расчета хеджированной маржи по наибольшей стороне (Buy или Sell)

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Флаги разрешенных режимов истечения ордера

int

SYMBOL_FILLING_MODE

Флаги разрешенных режимов заливки ордера

int

SYMBOL_ORDER_MODE

Флаги разрешенных типов ордера

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Срок действия  StopLoss и TakeProfit ордеров, если SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

Тип опциона

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Право опциона (Call/Put)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Для функции SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SYMBOL_BID

Bid - лучшее предложение на продажу

double

SYMBOL_BIDHIGH

Максимальный Bid за день

double

SYMBOL_BIDLOW

Минимальный Bid за день

double

SYMBOL_ASK

Ask - лучшее предложение на покупку

double

SYMBOL_ASKHIGH

Максимальный Ask за день

double

SYMBOL_ASKLOW

Минимальный Ask за день

double

SYMBOL_LAST

Цена, по которой совершена последняя сделка

double

SYMBOL_LASTHIGH

Максимальный Last за день

double

SYMBOL_LASTLOW

Минимальный Last за день

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Объем последней совершенной сделки

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Максимальный Volume за день

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Минимальный Volume за день

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.

double

SYMBOL_POINT

Значение одного пункта

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальное изменение цены

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Размер торгового контракта

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Накопленный купонный доход – часть купонного процентного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Номинальная стоимость – начальная стоимость облигации, установленная эмитентом

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

Коэффициент ликвидности – доля от стоимости актива, которую можно использовать в качестве залога.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Минимальный объем для заключения сделки

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Максимальный объем для заключения сделки

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров  в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Значение свопа в покупку

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Значение свопа в продажу

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с указанного дня (SUNDAY) на следующий. Могут быть следующие значения:

  • 0 – свопы не начисляются
  • 1 – одиночное начисление свопов
  • 3 – тройное начисление свопов

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с понедельника на вторник

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции со вторника на среду

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции со среды на четверг

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с четверга на пятницу

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с пятницы на субботу

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Коэффициент начисления свопов (SYMBOL_SWAP_LONG или SYMBOL_SWAP_SHORT) при переносе позиции с субботы на воскресенье

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.

 

Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.

 

Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Cуммарный объём сделок в текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Cуммарный оборот в текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Cуммарный объём открытых позиций

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на покупку в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на продажу в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Цена открытия сессии

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Цена закрытия сессии

double

SYMBOL_SESSION_AW

Средневзвешенная цена сессии

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Цена поставки на текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Минимально допустимое значение цены на сессию

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Максимально допустимое значение цены на сессию

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу). Существует два способа расчета маржи для перекрытых позиций. Способ расчета определяется брокером.

 

Базовый расчет:

  • Если для инструмента задана первоначальная маржа (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).
  • Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в SYMBOL_MARGIN_HEDGED указывается размер контракта, который будет использован при расчете маржи по формуле, соответствующей типу торгового инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

 

Расчет по наибольшей позиции:

  • Значение SYMBOL_MARGIN_HEDGED не учитывается.
  • Вычисляется объем всех коротких и всех длинных позиций по инструменту.
  • Для каждой стороны рассчитывается средневзвешенная цена открытия, а также средневзвешенная цена конвертации в валюту депозита.
  • Далее по формулам, соответствующим типу инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE), рассчитывается маржа для короткой и для длинной стороны.
  • В качестве итогового значения используется наибольшее.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, выраженное в процентах

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

Волатильность цены в процентах

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

Теоретическая цена опциона

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

Дельта опциона/варранта. Показывает, на сколько единиц изменится цена опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу

double

SYMBOL_PRICE_THETA

Тета опциона/варранта. Количество пунктов, которое будет терять цена опциона каждый день из-за временного распада, т.е. при приближении даты экспирации

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

Гамма опциона/варранта. Показывает скорость изменения дельты – насколько быстро или медленно меняется опционная премия

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

Вега опциона/варранта. Показывает количество пунктов, на которое изменится цена опциона при изменении волатильности на 1%

double

SYMBOL_PRICE_RHO

Ро опциона/варранта. Отражает чувствительность теоретической цены опциона к изменению процентной ставки на 1%

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

Омега опциона/варранта. Эластичность опциона – относительное процентное изменение цены опциона на процентное изменение цены базового актива

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

Чувствительность опциона/варранта.  Показывает, на сколько пунктов должна измениться цена базового актива опциона, чтобы цена опциона изменилась на один пункт

double

 

Для функции SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SYMBOL_BASIS

Имя базового актива для производного инструмента

string

SYMBOL_CATEGORY

Название категории или сектора, к которой принадлежит финансовый инструмент

string

SYMBOL_COUNTRY

Страна, к которой отнесен финансовый инструмент

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

Сектор экономики, к которому относится финансовый инструмент

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

Отрасль экономики или вид промышленности, к которой относится финансовый инструмент

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Базовая валюта инструмента

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Валюта прибыли

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Валюта, в которой вычисляется залоговые средства

string

SYMBOL_BANK

Источник текущей котировки

string

SYMBOL_DESCRIPTION

Строковое описание символа

string

SYMBOL_EXCHANGE

Название биржи или торговой площадки, на которой торгуется символ

string

SYMBOL_FORMULA

Формула для построения цены пользовательского символа. Если имя финансового инструмента , входящего в формулу, начинается с цифры или содержит спецсимвол (" ", ".", "-", "&", "#" и т.д.), то имя этого инструмента должно быть заключено в кавычки.

  • Синтетический символ: "@ESU19"/EURCAD
  • Календарный спред: "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • Индекс евро: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN (International Securities Identification Number). Международный идентификационный код ценной бумаги  — это 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу. Наличие данного свойства символа определяется на стороне торгового сервера.

string

SYMBOL_PAGE

Адрес интернет страницы с информацией по символу. Данный адрес будет отображаться в виде ссылки при просмотре свойств символа в терминале

string

SYMBOL_PATH

Путь в дереве символов

string

 

Ценовой график по символу может строиться на основе цены Bid или Last. От выбора цены для построения графиков зависит то, как формируются и отображаются бары в терминале. Возможные значения свойства SYMBOL_CHART_MODE приводятся в перечислении ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Идентификатор

Описание

SYMBOL_CHART_MODE_BID

Бары строятся по ценам Bid

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

Бары строятся по ценам Last

 

Для каждого финансового инструмента могут быть указаны несколько режимов срока действия (истечения) отложенных ордеров. Каждому режиму сопоставлен флаг, флаги могут комбинироваться операцией логического ИЛИ (|), например, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Чтобы проверить разрешенность конкретного режима для инструмента, необходимо результат логического И (&) сравнить с флагом режима.

Если для символа указан флаг SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED, то при отправке отложенного ордера можно конкретно указать, до какого момента действует данный отложенный ордер.

Идентификатор

Значение

Описание

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

Ордер действителен неограниченно по времени до явной его отмены

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

Ордер действителен до конца дня

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

Срок истечения указывается в ордере

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

День истечения указывается в ордере

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| проверяет разрешенность указанного режима экспирации             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- получим значение свойства, описывающего допустимые режимы истечения срока действия
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- вернем true, если режим exp_type разрешен
   return((expiration&exp_type)==exp_type);
  }

 

Если свойство SYMBOL_EXPIRATION_MODE имеет значение SYMBOL_EXPIRATION_GTC (ордер действителен до отмены), то срок действия отложенных ордеров и установленных уровней StopLoss/TakeProfit дополнительно задается с помощью перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Идентификатор

Описание

SYMBOL_ORDERS_GTC

Отложенные ордеры и уровни Stop Loss/Take Profit действительны неограниченно по времени до явной отмены

SYMBOL_ORDERS_DAILY

Ордеры действуют только внутри одного торгового дня. По его завершении все уровни StopLoss и TakeProfit удаляются, а также удаляются отложенные ордеры

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

При смене торгового дня удаляются только отложенные ордеры, уровни StopLoss и TakeProfit сохраняются

 

При отправке ордера можно указать политику заполнения заявленного в торговом приказе объема. Допустимые варианты исполнения ордера по объему для каждого символа указаны в таблице. Для каждого инструмента может быть установлен не один режим, а несколько через комбинацию флагов. Комбинация флагов выражается операцией логического ИЛИ (|), например, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC.  Чтобы проверить разрешенность конкретного режима для инструмента, необходимо результат логического И (&) сравнить с флагом режима – пример.

Политика заполнения

Идентификатор

Значение

Описание

Все/Ничего

SYMBOL_FILLING_FOK

1

Ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме.

 

Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.

 

Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_FOK.

 

Возможность использования FOK-ордеров определяется на торговом сервере.

Все/Частично

SYMBOL_FILLING_IOC

2

Трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.

 

Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_IOC.

 

Возможность использования IOC-ордеров определяется на торговом сервере.

Пассивная

SYMBOL_FILLING_BOC

4

Политика BOC (Book-or-Cancel) предполагает, что ордер может быть только выставлен в стакан цен и не может  быть немедленно исполнен.  Если ордер может быть исполнен немедленно при выставлении, то он снимается.

 

Фактически, данную политику исполнения можно указывать только в том случае, когда цена выставленного ордера будет хуже текущего рынка. BoC-ордеры используются для реализации пассивной торговли, чтобы ордер гарантированно не был исполнен сразу при выставлении и не повлиял на текущую ликвидность.

 

Поддерживается только для лимитных и стоп-лимитных ордеров, то есть, если флаг SYMBOL_ORDER_MODE содержит значения SYMBOL_ORDER_LIMIT и/или SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.

Вернуть

Идентификатор отсутствует

 

В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.

 

Для данной политики при отправке ордера необхомо указывать тип заливки ORDER_FILLING_RETURN.

 

Return-ордеры не разрешены в режиме исполнения Market Execution (исполнение ордеров по рынку — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() нужную политику исполнения по объему можно задать в поле type_filling в специальной структуре MqlTradeRequest, допустимы значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING.  Если тип заливки не указан, то в торговом запросе автоматически подставится ORDER_FILLING_RETURN. При этом нужно отметить, что тип заливки ORDER_FILLING_RETURN разрешен при любых режимах исполнения, кроме режима "Исполнение по рынку" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

При отправке торгового запроса на исполнение в действующий момент времени (time in force) необходимо учитывать, что на финансовых рынках нет гарантии того, что в данный момент времени по данному финансовому инструменту доступен весь запрашиваемый объем по желаемой цене. Поэтому проведение торговых операций в реальном времени регулируется с помощью режимов исполнения по цене и объему. Режимы, или по-другому политики исполнения, определяют правила для случаев, когда изменилась цена или запрашиваемый объем нельзя выполнить полностью в текущий момент времени.

Режим исполнения

Описание

Значение в ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Режим исполнения

 

(Request Execution)

Исполнение рыночного ордера по цене, предварительно полученной от брокера.

 

Перед отправкой рыночного ордера у брокера запрашиваются цены его исполнения. После их получения выполнение ордера по данной цене можно либо подтвердить, либо отклонить.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Немедленное исполнение

 

(Instant Execution)

Немедленное исполнение рыночного ордера по указанной цене.

 

При отправке торгового запроса на исполнение платформа автоматически подставляет в ордер текущие цены.

  • Если брокер принимает цену, то ордер будет исполнен.
  • Если брокер не принимает запрошенную цену, то происходит так называемое "реквотирование" (Requote) — брокер возвращает цены, по которым может быть исполнен данный ордер.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Исполнение по рынку

 

(Market Execution)

Решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером.

 

Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Биржевое исполнение

 

(Exchange Execution)

Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Перед отправкой ордера с исполнением в текущий момент времени, для правильного выставления значения ORDER_TYPE_FILLING (тип исполнения по объему), для каждого финансового инструмента с помощью функции SymbolInfoInteger() можно получить значение свойства SYMBOL_FILLING_MODE, которое показывает разрешенные для этого символа типы заполнения по объему в виде комбинации флагов. При этом нужно отметить, что тип заливки ORDER_FILLING_RETURN разрешен всегда, кроме режима "Исполнение по рынку" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Применение типов заливки в зависимости от режима исполнения можно представить в виде таблицы:

Режим исполнения\Политика заполнения

Все/Ничего (FOK ORDER_FILLING_FOK)

Все/Частично (IOC ORDER_FILLING_IOC)

Вернуть (Return ORDER_FILLING_RETURN)

Немедленное исполнение

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ (независимо от настройки символа)

+ (независимо от настройки символа)

+ (всегда)

Исполнения по запросу

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ (независимо от настройки символа)

 

+ (независимо от настройки символа)

+ (всегда)

Исполнение по рынку

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ (задается в настройках символа)

+ (задается в настройках символа)

- (запрещено при любых настройках символа)

Биржевое исполнение

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ (задается в настройках символа)

+ (задается в настройках символа)

+ (всегда)

Для отложенных ордеров независимо от режима исполнения (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) необходимо использовать тип заливки ORDER_FILLING_RETURN, так как такие ордеры не предназначены для исполнения в момент отправки. При использовании отложенных ордеров трейдер заранее соглашается, что при наступлении условий для проведения сделки по данному ордеру, брокером будет использован тот тип заливки, который поддерживается данной торговой площадкой.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| проверяет разрешенность указанного режима заполнения             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- получим значение свойства, описывающего режим заполнения
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- вернем true, если режим fill_type разрешен
   return((filling&fill_type)==fill_type);
  }

 

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() для некоторых операций необходимо указать тип ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE. Не все типы ордеров могут быть разрешены для конкретного финансового инструмента, свойство SYMBOL_ORDER_MODE описывает флаги разрешенных типов ордеров.

Идентификатор

Значение

Описание

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

Разрешены рыночные ордера (Buy и Sell)

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

Разрешены лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

Разрешены стоп-ордера (Buy Stop и Sell Stop)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

Разрешены стоп-лимит ордера (Buy Stop Limit и Sell Stop Limit)

SYMBOL_ORDER_SL

16

Разрешена установка Stop Loss

SYMBOL_ORDER_TP

32

Разрешена установка Take Profit

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Разрешение на закрытие позиции с помощью встречной – то есть открытой в противоположном направлении по тому же инструменту. Свойство задается для счетов с хеджинговой системой учета  (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция выводит на печать разрешенные для символа типы ордеров   |
//+------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- получим значение свойства, описывающего разрешенные типы ордеров
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- проверка на рыночные ордера (Market Execution)
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Рыночные ордера разрешены (Buy и Sell)");
//--- проверка на ордера типа Limit
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Ордера Buy Limit и Sell Limit разрешены");
//--- проверка на ордера типа Stop
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Ордера Buy Stop и Sell Stop разрешены");
//--- проверка на ордера типа Stop Limit
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Ордера Buy Stop Limit и Sell Stop Limit разрешены");
//--- проверка на возможность установки ордеров Stop Loss
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": Ордера Stop Loss разрешены");
//--- проверка на возможность установки ордеров Take Profit
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": Ордера Take Profit разрешены");
//--- проверка разрешения на закрытие позиции с помощью встречной
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
      Print(symbol+": Встречное закрытие разрешено");
//---
  }

 

Для получения информации о способе вычисления величины залоговых средств по инструменту (размера маржинальных требований) предназначено перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Идентификатор

Описание

Формула

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс

Margin:  Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

Forex No Leverage mode – расчет прибыли и маржи для Форекс без учета плеча

Margin:  Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD

Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode –  расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode –  расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. Размер маржи может уменьшаться на величину отклонения MarginDiscount по следующим правилам:

1. Если цена длинной позиции (ордера на покупку) меньше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. Если цена короткой позиций (ордера на продажу) больше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

где:

    • PriceSettle – расчетная (клиринговая) цена предыдущей сессии;
    • PriceOrder – средневзвешенная цена позиции или цена открытия, указанная в ордере (заявке);
    • TickPrice – цена тика (стоимость изменения цены на один пункт);
    • TickSize – размер тика (минимальный шаг изменения цены)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

Exchange Bonds mode – расчет залога и прибыли для торговли облигациями на бирже

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

Exchange MOEX Stocks mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже MOEX

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

Exchange MOEX Bonds mode – расчет залога и прибыли для торговли облигациями на бирже MOEX

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете. Рыночная стоимость открытой позиции рассчитывается на основании объема, текущей цены рынка,  размера контракта и коэффициента ликвидности. Стоимость учитывается в Активах (Assets), которые суммируются с собственными средствами (Equity). Тем самым открытые позиции по такому инструменту увеличивают размер свободных средств (Free Margin)  и служат дополнительным обеспечением под открытые позиции по торгуемым инструментам

Margin: нет

Profit:  нет

 

Рыночная стоимость: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

 

Существует несколько режимов торговли по финансовым инструментам. Информация о режимах торговли по конкретному инструменту отображена в значениях перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Идентификатор

Описание

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Торговля по символу запрещена

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Разрешены только покупки

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Разрешены только продажи

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Разрешены только операции закрытия позиций

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Нет ограничений на торговые операции

 

Возможные режимы заключения сделок по конкретному инструменту определены в перечислении  ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Идентификатор

Описание

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Торговля по запросу

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Торговля по потоковым ценам

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Исполнение ордеров по рынку

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Биржевое исполнение

 

Способы начисления свопов при переносе позиции указаны в перечислении ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. Способ начисления свопов определяет единицы измерения параметров SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT. Например, если свопы начисляются в валюте депозита клиента, в параметрах объем начисляемых свопов указывается именно в валюте депозита клиента.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Идентификатор

Описание

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Нет свопов

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Свопы начисляются в пунктах

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Свопы начисляются в деньгах в базовой валюте символа

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

Свопы начисляются в деньгах в валюте расчета прибыли

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа(банковский режим – 360 дней в году)

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу (банковский режим – 360 дней в году)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по цене закрытия +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)

 

Для указания дня недели предназначены значения перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Идентификатор

Описание

SUNDAY

Воскресенье

MONDAY

Понедельник

TUESDAY

Вторник

WEDNESDAY

Среда

THURSDAY

Четверг

FRIDAY

Пятница

SATURDAY

Суббота

 

Опцион – это контракт, который дает право, но не обязанность купить или продать базовый актив (товар, акцию, фьючерс и т.д.) по фиксированной цене в течении жизни опциона или в определенный момент времени. Для описания свойств опционов предназначены перечисления, которые описывают тип опциона и право, который он представляет.  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Идентификатор

Описание

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Идентификатор

Описание

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения)

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Американский тип опциона – может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион

 

Финансовые инструменты распределяются по секторам экономики. Сектор экономики определяется общими характеристиками, экономическими целями, функциями и поведением, что позволяет отделить данный сектор от других частей экономики. В ENUM_SYMBOL_SECTOR перечислены секторы экономики, к которым может относиться торговый инструмент.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Идентификатор

Описание

SECTOR_UNDEFINED

Не определен

SECTOR_BASIC_MATERIALS

Сырье

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

Услуги связи

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

Потребление циклического спроса

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

Основное потребление

SECTOR_CURRENCY

Валюты

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

Криптовалюты

SECTOR_ENERGY

Энергетика

SECTOR_FINANCIAL

Финансы

SECTOR_HEALTHCARE

Здравоохранение

SECTOR_INDUSTRIALS

Промышленность

SECTOR_REAL_ESTATE

Недвижимость

SECTOR_TECHNOLOGY

Технологии

SECTOR_UTILITIES

Коммунальные услуги

SECTOR_INDEXES

Индексы

SECTOR_COMMODITIES

Биржевые товары

 

Каждый финансовый инструмент может быть отнесен к определенному виду промышленности или отрасли. Отрасль экономики — совокупность предприятий, производящих (добывающих) однородную или специфическую продукцию по однотипным технологиям. В ENUM_SYMBOL_INDUSTRY перечислены виды промышленности, к которым может относиться торговый инструмент.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

Идентификатор

Описание

INDUSTRY_UNDEFINED

Не определено

Сырье

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

Сельскохозяйственные ресурсы

INDUSTRY_ALUMINIUM

Алюминий

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

Строительные материалы

INDUSTRY_CHEMICALS

Химикаты

INDUSTRY_COKING_COAL

Коксующийся уголь

INDUSTRY_COPPER

Медь

INDUSTRY_GOLD

Золото

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

Производство пиломатериалов и древесины

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

Прочие промышленные металлы и добыча

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

Прочие драгоценные металлы и добыча

INDUSTRY_PAPER

Целлюлозно-бумажные изделия

INDUSTRY_SILVER

Серебро

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

Специальные химикаты

INDUSTRY_STEEL

Сталь

Услуги связи

INDUSTRY_ADVERTISING

Рекламные агентства

INDUSTRY_BROADCASTING

Вещание

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

Электронные игры и мультимедиа

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

Развлечения

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

Интернет-контент и информация

INDUSTRY_PUBLISHING

Издательство

INDUSTRY_TELECOM

Телекоммуникационные услуги

Потребление циклического спроса

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

Производство одежды

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

Розничная продажа одежды

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

Автомобилестроение

INDUSTRY_AUTO_PARTS

Автозапчасти

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

Дилеры легковых и грузовых автомобилей

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

Универсальные магазины

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

Обувь и аксессуары

INDUSTRY_FURNISHINGS

Мебель, фурнитура и бытовая техника

INDUSTRY_GAMBLING

Игорные предприятия

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

Розничная торговля товарами для дома

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

Розничная онлайн-торговля

INDUSTRY_LEISURE

Досуг

INDUSTRY_LODGING

Жилье

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

Товары класса "люкс"

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

Упаковка

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

Персональные услуги

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

Транспортные средства для отдыха

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

Жилищное строительство

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

Курорты и казино

INDUSTRY_RESTAURANTS

Рестораны

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

Специализированная розничная торговля

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

Текстильное производство

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

Туристические услуги

Основное потребление

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

Напитки - Пивовары

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

Напитки - Безалкогольные

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

Напитки - Винзаводы и ликеро-водочные заводы

INDUSTRY_CONFECTIONERS

Кондитеры

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

Дисконтные магазины

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

Образование и обучение

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

Сельскохозяйственные продукты

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

Дистрибуция продуктов питания

INDUSTRY_GROCERY_STORES

Продуктовые магазины

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

Товары для дома и быта

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

Упакованные продукты

INDUSTRY_TOBACCO

Табак

Энергетика

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

Бурение нефтяных и газовых скважин

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

Добыча и переработка нефти и газа

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

Нефтегазовое оборудование и услуги

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

Интегрированные нефтегазовые компании

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

Транспортировка нефти и газа

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

Переработка и сбыт нефти и газа

INDUSTRY_THERMAL_COAL

Энергетический уголь

INDUSTRY_URANIUM

Уран

Финансы

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

Биржевой фонд

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

Управление активами

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

Банки - Диверсифицированные

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

Банки - Региональные

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

Финансовые рынки

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

Закрытый фонд - Долговые инструменты

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

Закрытый фонд - Акции

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

Закрытый фонд - Иностранные

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

Кредитные услуги

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

Финансовые конгломераты

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

Финансовые данные и биржи

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

Страховые брокеры

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

Страхование - Диверсифицированные

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

Страхование - Жизнь

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

Страхование - Недвижимость и несчастные случаи

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

Страхование - Перестрахование

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

Страхование - Специальное

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

Ипотечное финансирование

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

Шелл-компании

Здравоохранение

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

Биотехнологии

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

Диагностика и исследования

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

Фармацевтическое производство - Общее

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

Фармацевтическое производство - Специальное и дженерики

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

Планы здравоохранения

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

Информационные службы здравоохранения

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

Медицинские учреждения

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

Медицинское оборудование

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

Медицинские дистрибьюторы

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

Медицинские инструменты и расходные материалы

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

Фармацевтические ритейлеры

Промышленность

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

Аэрокосмическая и оборонная промышленность

INDUSTRY_AIRLINES

Авиакомпании

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

Аэропорты и воздушные перевозки

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

Строительные материалы и оборудование

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

Деловое оборудование и материалы

INDUSTRY_CONGLOMERATES

Конгломераты

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

Консалтинговые услуги

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

Электрооборудование и запчасти

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

Инженерное дело и строительство

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

Сельскохозяйственное и тяжелое строительное оборудование

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

Промышленные дистрибьюторы

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

Инфраструктурные операции

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

Интегрированные перевозки и логистика

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

Морские перевозки

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

Металлопроизводство

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

Контроль загрязнения и очистка

INDUSTRY_RAILROADS

Железные дороги

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

Аренда и лизинг

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

Безопасность и защита

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

Специализированные бизнес-услуги

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

Специализированные промышленные машины

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

Услуги по трудоустройству

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

Инструменты и инвентарь

INDUSTRY_TRUCKING

Грузоперевозки

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

Управление отходами

Недвижимость

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

Недвижимость - Строительство

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

Недвижимость - Диверсифицированные

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

Услуги в сфере недвижимости

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

Инвестиционный фонд недвижимости - Диверсифицированные

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

Инвестиционный фонд недвижимости - Медицинские учреждения

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

Инвестиционный фонд недвижимости - Отели

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

Инвестиционный фонд недвижимости - Промышленность

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

Инвестиционный фонд недвижимости - Ипотека

INDUSTRY_REIT_OFFICE

Инвестиционный фонд недвижимости - Офисы

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

Инвестиционный фонд недвижимости - Жилые помещения

INDUSTRY_REIT_RETAIL

Инвестиционный фонд недвижимости - Розница

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

Инвестиционный фонд недвижимости - Специальные помещения

Технологии

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

Коммуникационное оборудование

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

Компьютерное оборудование

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

Бытовая электроника

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

Электронные компоненты

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

Дистрибуция электроники и компьютеров

INDUSTRY_IT_SERVICES

Услуги информационных технологий

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

Научно-технические инструменты

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

Полупроводниковое оборудование и материалы

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

Полупроводники

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

Программное обеспечение - Приложения

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

Программное обеспечение - Инфраструктура

INDUSTRY_SOLAR

Солнечная энергетика

Коммунальные услуги

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

Коммунальные предприятия - Диверсифицированные

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

Коммунальные предприятия - Независимые производители энергии

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

Коммунальные предприятия - Возобновляемая энергия

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

Коммунальные предприятия - Регулируемые электрические компании

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

Коммунальные предприятия - Регулируемые газовые компании

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

Коммунальные предприятия - Регулируемые водоканалы

 