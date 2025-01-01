Свойства объектов

Графические объекты могут иметь множество свойств в зависимости от типа объекта. Установка и получение значений свойств объектов производится соответствующими функциями по работе с графическими объектами.

Все объекты, используемые в техническом анализе, имеют привязку на графиках по координатам цены и времени – трендовая линия, каналы, инструменты Фибоначчи и т.д. Но есть ряд вспомогательных объектов, предназначенных для улучшения интерфейса, которые имеют привязку к видимой всегда части графика (основное окно графика или подокна индикаторов):

Объект Идентификатор X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — Да — Да Да Label OBJ_LABEL Да Да (только для чтения) — Да Да Да Button OBJ_BUTTON Да Да — Да — — Bitmap OBJ_BITMAP — Да (только для чтения) Да — Да — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Да Да (только для чтения) — Да Да — Edit OBJ_EDIT Да Да — Да — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Да Да — Да — —

В таблице использованы следующие обозначения:

X/Y – координаты точки привязки задаются в пикселях относительно одного из углов графика;

Width/Height – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты вычисляются только после отрисовки объекта на графике;

Date/Price – координаты точки привязки задаются парой дата/цена;

OBJPROP_CORNER – задаёт угол графика, относительно которого указываются координаты точки привязки. Может быть одним из 4-х значений перечисления ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR – задаёт положение точки привязки в самом объекте, и может быть одним из 9-ти значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT . Именно от этой точки до выбранного угла графика указываются координаты в пикселях;

OBJPROP_ANGLE – задаёт угол поворота объекта против часовой стрелки.

Функции, задающие свойства графических объектов, а также операции создания ObjectCreate() и перемещения ObjectMove() объектов на графике фактически служат для отправки команд графику. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Визуальное изменение свойств графических объектов производится в процессе обработки очереди событий данного графика.

По этой причине не следует ожидать немедленного визуального обновления графических объектов после вызова данных функций. В общем случае обновление графических объектов на чарте производится терминалом автоматически по событиям изменения - поступление новой котировки, изменения размера окна графика и т.д. Для принудительного обновления графических объектов используйте команду на перерисовку графика ChartRedraw().

Для функций ObjectSetInteger() и ObjectGetInteger()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип свойства OBJPROP_COLOR Цвет color OBJPROP_STYLE Стиль ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH Толщина линии int OBJPROP_BACK Объект на заднем плане bool OBJPROP_ZORDER Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK). По умолчанию при создании значение выставляется равным нулю, но при необходимости можно повысить приоритет. При наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных. long OBJPROP_FILL Заливка объекта цветом (для OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать кнопку "Все" в окне "Список объектов". bool OBJPROP_SELECTED Выделенность объекта bool OBJPROP_READONLY Возможность редактирования текста в объекте Edit bool OBJPROP_TYPE Тип объекта ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME Координата времени datetime модификатор=номер точки привязки OBJPROP_SELECTABLE Доступность объекта bool OBJPROP_CREATETIME Время создания объекта datetime r/o OBJPROP_LEVELS Количество уровней int OBJPROP_LEVELCOLOR Цвет линии-уровня color модификатор=номер уровня OBJPROP_LEVELSTYLE Стиль линии-уровня ENUM_LINE_STYLE модификатор=номер уровня OBJPROP_LEVELWIDTH Толщина линии-уровня int модификатор=номер уровня OBJPROP_ALIGN Горизонтальное выравнивание текста в объекте "Поле ввода" (OBJ_EDIT) ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE Размер шрифта int OBJPROP_RAY_LEFT Луч продолжается влево bool OBJPROP_RAY_RIGHT Луч продолжается вправо bool OBJPROP_RAY Вертикальная линия продолжается на все окна графика bool OBJPROP_ELLIPSE Отображение полного эллипса для объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_ARROWCODE Код стрелки для объекта "Стрелка" uchar OBJPROP_TIMEFRAMES Видимость объекта на таймфреймах набор флагов flags OBJPROP_ANCHOR Положение точки привязки графического объекта ENUM_ARROW_ANCHOR (для OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (для OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE Дистанция в пикселях по оси X от угла привязки (см. примечание) int OBJPROP_YDISTANCE Дистанция в пикселях по оси Y от угла привязки (см. примечание) int OBJPROP_DIRECTION Тренд объекта Ганна ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE Уровень волновой разметки Эллиота ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES Отображение линий для волновой разметки Эллиота bool OBJPROP_STATE Состояние кнопки (Нажата/Отжата) bool OBJPROP_CHART_ID Идентификатор объекта "График" (OBJ_CHART). Позволяет работать со свойствами этого объекта как с обычным графиком с помощью функций из раздела Операции с графиками, но есть некоторые исключения. long r/o OBJPROP_XSIZE Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_YSIZE Высота объекта по оси Y в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_XOFFSET X-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения. int OBJPROP_YOFFSET Y-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения. int OBJPROP_PERIOD Период для объекта "График" ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE Признак отображения шкалы времени для объекта "График" bool OBJPROP_PRICE_SCALE Признак отображения ценовой шкалы для объекта "График" bool OBJPROP_CHART_SCALE Масштаб для объекта "График" int значение в диапазоне 0–5 OBJPROP_BGCOLOR Цвет фона для OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_CORNER Угол графика для привязки графического объекта ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE Тип рамки для объекта "Прямоугольная рамка" ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR Цвет рамки для объекта OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON color

При применении операций с графиками для объекта "График" (OBJ_CHART) действуют следующие ограничения:

нельзя закрыть с помощью ChartClose()

нельзя поменять символ/период с помощью функции ChartSetSymbolPeriod()

не работают свойства CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE и CHART_SHOW_PRICE_SCALE ( ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER ).

Для объектов OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP программным путем можно установить специальный режим показа изображения. В этом режиме показывается только та часть исходного изображения, на которую накладывается прямоугольная область видимости, остальная часть картинки становится невидимой. Размеры области видимости необходимо установить с помощью свойств OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE. Область видимости можно "перемещать" только в пределах исходного изображения с помощью свойств OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET.

Для объектов с фиксированными размерами: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT и OBJ_CHART свойства OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE задают положение левой верхней точки объекта относительно угла графика (OBJPROP_CORNER), от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях.

Для функций ObjectSetDouble() и ObjectGetDouble()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип свойства OBJPROP_PRICE Координата цены double модификатор=номер точки привязки OBJPROP_LEVELVALUE Значение уровня double модификатор=номер уровня OBJPROP_SCALE Масштаб (свойство объектов Ганна и объекта "Дуги Фибоначчи") double OBJPROP_ANGLE Угол. Для объектов с еще не заданным углом, созданных из программы, значение равно EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION Отклонение для канала стандартного отклонения double

Для функций ObjectSetString() и ObjectGetString()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

Идентификатор Описание Тип свойства OBJPROP_NAME Имя объекта string OBJPROP_TEXT Описание объекта (текст, содержащийся в объекте) string OBJPROP_TOOLTIP Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно отключить показ подсказки, установив для нее значение "

" (перевод строки) string OBJPROP_LEVELTEXT Описание уровня string модификатор=номер уровня OBJPROP_FONT Шрифт string OBJPROP_BMPFILE Имя BMP-файла для объекта "Графическая метка". Смотри также Ресурсы string модификатор: 0-состояние ON, 1-состояние OFF OBJPROP_SYMBOL Символ для объекта "График" string

Для объекта OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Прямоугольная метка") можно задать один из трех видов отображения, которым соответствуют значения из перечисления ENUM_BORDER_TYPE.

ENUM_BORDER_TYPE

Идентификатор Описание BORDER_FLAT Плоский вид BORDER_RAISED Выпуклый вид BORDER_SUNKEN Вогнутый вид

Для объекта OBJ_EDIT ("Поле ввода") и для функции ChartScreenShot() можно указать тип выравнивания по горизонтали с помощью значений перечисления ENUM_ALIGN_MODE.

ENUM_ALIGN_MODE

Идентификатор Описание ALIGN_LEFT Выравнивание по левой границе ALIGN_CENTER Выравнивание по центру (только для объекта "Поле ввода") ALIGN_RIGHT Выравнивание по правой границе

Пример: