Графические объекты могут иметь множество свойств в зависимости от типа объекта. Установка и получение значений свойств объектов производится соответствующими функциями по работе с графическими объектами.
Все объекты, используемые в техническом анализе, имеют привязку на графиках по координатам цены и времени – трендовая линия, каналы, инструменты Фибоначчи и т.д. Но есть ряд вспомогательных объектов, предназначенных для улучшения интерфейса, которые имеют привязку к видимой всегда части графика (основное окно графика или подокна индикаторов):
|
Объект
|
Идентификатор
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
Да
|
—
|
Да
|
Да
|
Label
|
Да
|
Да (только для чтения)
|
—
|
Да
|
Да
|
Да
|
Button
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Да (только для чтения)
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
Bitmap Label
|
Да
|
Да (только для чтения)
|
—
|
Да
|
Да
|
—
|
Edit
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
В таблице использованы следующие обозначения:
- X/Y – координаты точки привязки задаются в пикселях относительно одного из углов графика;
- Width/Height – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты вычисляются только после отрисовки объекта на графике;
- Date/Price – координаты точки привязки задаются парой дата/цена;
- OBJPROP_CORNER – задаёт угол графика, относительно которого указываются координаты точки привязки. Может быть одним из 4-х значений перечисления ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR – задаёт положение точки привязки в самом объекте, и может быть одним из 9-ти значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT. Именно от этой точки до выбранного угла графика указываются координаты в пикселях;
- OBJPROP_ANGLE – задаёт угол поворота объекта против часовой стрелки.
Функции, задающие свойства графических объектов, а также операции создания ObjectCreate() и перемещения ObjectMove() объектов на графике фактически служат для отправки команд графику. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Визуальное изменение свойств графических объектов производится в процессе обработки очереди событий данного графика.
По этой причине не следует ожидать немедленного визуального обновления графических объектов после вызова данных функций. В общем случае обновление графических объектов на чарте производится терминалом автоматически по событиям изменения - поступление новой котировки, изменения размера окна графика и т.д. Для принудительного обновления графических объектов используйте команду на перерисовку графика ChartRedraw().
Для функций ObjectSetInteger() и ObjectGetInteger()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
OBJPROP_COLOR
|
Цвет
|
color
|
OBJPROP_STYLE
|
Стиль
|
OBJPROP_WIDTH
|
Толщина линии
|
int
|
OBJPROP_BACK
|
Объект на заднем плане
|
bool
|
OBJPROP_ZORDER
|
Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK). По умолчанию при создании значение выставляется равным нулю, но при необходимости можно повысить приоритет. При наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных.
|
long
|
OBJPROP_FILL
|
Заливка объекта цветом (для OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
bool
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать кнопку "Все" в окне "Список объектов".
|
bool
|
OBJPROP_SELECTED
|
Выделенность объекта
|
bool
|
OBJPROP_READONLY
|
Возможность редактирования текста в объекте Edit
|
bool
|
OBJPROP_TYPE
|
Тип объекта
|
ENUM_OBJECT r/o
|
OBJPROP_TIME
|
Координата времени
|
datetime модификатор=номер точки привязки
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Доступность объекта
|
bool
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Время создания объекта
|
datetime r/o
|
OBJPROP_LEVELS
|
Количество уровней
|
int
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Цвет линии-уровня
|
color модификатор=номер уровня
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Стиль линии-уровня
|
ENUM_LINE_STYLE модификатор=номер уровня
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Толщина линии-уровня
|
int модификатор=номер уровня
|
OBJPROP_ALIGN
|
Горизонтальное выравнивание текста в объекте "Поле ввода" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Размер шрифта
|
int
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Луч продолжается влево
|
bool
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Луч продолжается вправо
|
bool
|
OBJPROP_RAY
|
Вертикальная линия продолжается на все окна графика
|
bool
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Отображение полного эллипса для объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC)
|
bool
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Код стрелки для объекта "Стрелка"
|
uchar
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Видимость объекта на таймфреймах
|
набор флагов flags
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Положение точки привязки графического объекта
|
ENUM_ARROW_ANCHOR (для OBJ_ARROW),
ENUM_ANCHOR_POINT (для OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_TEXT)
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
Дистанция в пикселях по оси X от угла привязки (см. примечание)
|
int
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Дистанция в пикселях по оси Y от угла привязки (см. примечание)
|
int
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Тренд объекта Ганна
|
OBJPROP_DEGREE
|
Уровень волновой разметки Эллиота
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Отображение линий для волновой разметки Эллиота
|
bool
|
OBJPROP_STATE
|
Состояние кнопки (Нажата/Отжата)
|
bool
|
OBJPROP_CHART_ID
|
Идентификатор объекта "График" (OBJ_CHART). Позволяет работать со свойствами этого объекта как с обычным графиком с помощью функций из раздела Операции с графиками, но есть некоторые исключения.
|
long r/o
|
OBJPROP_XSIZE
|
Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
int
|
OBJPROP_YSIZE
|
Высота объекта по оси Y в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
int
|
OBJPROP_XOFFSET
|
X-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.
|
int
|
OBJPROP_YOFFSET
|
Y-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.
|
int
|
OBJPROP_PERIOD
|
Период для объекта "График"
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Признак отображения шкалы времени для объекта "График"
|
bool
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Признак отображения ценовой шкалы для объекта "График"
|
bool
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
Масштаб для объекта "График"
|
int значение в диапазоне 0–5
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
Цвет фона для OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
color
|
OBJPROP_CORNER
|
Угол графика для привязки графического объекта
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Тип рамки для объекта "Прямоугольная рамка"
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Цвет рамки для объекта OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON
|
color
При применении операций с графиками для объекта "График" (OBJ_CHART) действуют следующие ограничения:
- нельзя закрыть с помощью ChartClose();
- нельзя поменять символ/период с помощью функции ChartSetSymbolPeriod();
- не работают свойства CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE и CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).
Для объектов OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP программным путем можно установить специальный режим показа изображения. В этом режиме показывается только та часть исходного изображения, на которую накладывается прямоугольная область видимости, остальная часть картинки становится невидимой. Размеры области видимости необходимо установить с помощью свойств OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE. Область видимости можно "перемещать" только в пределах исходного изображения с помощью свойств OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET.
Для объектов с фиксированными размерами: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT и OBJ_CHART свойства OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE задают положение левой верхней точки объекта относительно угла графика (OBJPROP_CORNER), от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях.
Для функций ObjectSetDouble() и ObjectGetDouble()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
OBJPROP_PRICE
|
Координата цены
|
double модификатор=номер точки привязки
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Значение уровня
|
double модификатор=номер уровня
|
OBJPROP_SCALE
|
Масштаб (свойство объектов Ганна и объекта "Дуги Фибоначчи")
|
double
|
OBJPROP_ANGLE
|
Угол. Для объектов с еще не заданным углом, созданных из программы, значение равно EMPTY_VALUE
|
double
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Отклонение для канала стандартного отклонения
|
double
Для функций ObjectSetString() и ObjectGetString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
OBJPROP_NAME
|
Имя объекта
|
string
|
OBJPROP_TEXT
|
Описание объекта (текст, содержащийся в объекте)
|
string
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно отключить показ подсказки, установив для нее значение "\n" (перевод строки)
|
string
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Описание уровня
|
string модификатор=номер уровня
|
OBJPROP_FONT
|
Шрифт
|
string
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Имя BMP-файла для объекта "Графическая метка". Смотри также Ресурсы
|
string модификатор: 0-состояние ON, 1-состояние OFF
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Символ для объекта "График"
|
string
Для объекта OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Прямоугольная метка") можно задать один из трех видов отображения, которым соответствуют значения из перечисления ENUM_BORDER_TYPE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
BORDER_FLAT
|
Плоский вид
|
BORDER_RAISED
|
Выпуклый вид
|
BORDER_SUNKEN
|
Вогнутый вид
Для объекта OBJ_EDIT ("Поле ввода") и для функции ChartScreenShot() можно указать тип выравнивания по горизонтали с помощью значений перечисления ENUM_ALIGN_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
ALIGN_LEFT
|
Выравнивание по левой границе
|
ALIGN_CENTER
|
Выравнивание по центру (только для объекта "Поле ввода")
|
ALIGN_RIGHT
|
Выравнивание по правой границе
Пример:
|
#define UP "\x0431"