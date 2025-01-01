ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты объектовТипы объектовOBJ_CHANNEL 

OBJ_CHANNEL

Равноудаленный канал.

ObjChannel

Примечание

Для равноудаленного канала можно указать режим продолжения его отображения вправо и/или влево (свойства OBJPROP_RAY_RIGHT и OBJPROP_RAY_LEFT соответственно). Также можно установить режим заливки канала цветом.

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике равноудаленный канал. Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Равноудаленный канал\"."
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров"
#property description "окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="Channel";   // Имя канала
input int             InpDate1=25;         // Дата 1-ой точки в %
input int             InpPrice1=60;        // Цена 1-ой точки в %
input int             InpDate2=65;         // Дата 2-ой точки в %
input int             InpPrice2=80;        // Цена 2-ой точки в %
input int             InpDate3=30;         // Дата 3-ей точки в %
input int             InpPrice3=40;        // Цена 3-ей точки в %
input color           InpColor=clrRed;     // Цвет канала
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Стиль линий канала
input int             InpWidth=2;          // Толщина линий канала
input bool            InpBack=false;       // Канал на заднем плане
input bool            InpFill=false;       // Заливка канала цветом
input bool            InpSelection=true;   // Выделить для перемещений
input bool            InpRayLeft=false;    // Продолжение канала влево
input bool            InpRayRight=false;   // Продолжение канала вправо
input bool            InpHidden=true;      // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;         // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cоздает равноудаленный канал по заданным координатам             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChannelCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                   const string          name="Channel",    // имя канала
                   const int             sub_window=0,      // номер подокна 
                   datetime              time1=0,           // время первой точки
                   double                price1=0,          // цена первой точки
                   datetime              time2=0,           // время второй точки
                   double                price2=0,          // цена второй точки
                   datetime              time3=0,           // время третьей точки
                   double                price3=0,          // цена третьей точки
                   const color           clr=clrRed,        // цвет канала
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль линий канала
                   const int             width=1,           // толщина линий канала
                   const bool            fill=false,        // заливка канала цветом
                   const bool            back=false,        // на заднем плане
                   const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                   const bool            ray_left=false,    // продолжение канала влево
                   const bool            ray_right=false,   // продолжение канала вправо
                   const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                   const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим канал по заданным координатам
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать равноудаленный канал! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения канала для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения канала влево
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения канала вправо
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки канала                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChannelPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID графика
                        const string name="Channel"// имя канала
                        const int    point_index=0,  // номер точки привязки
                        datetime     time=0,         // координата времени точки привязки
                        double       price=0)        // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет канал                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChannelDelete(const long   chart_ID=0,     // ID графика
                   const string name="Channel"// имя канала
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим канал
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить канал! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки канала и для пустых значений   |
//| устанавливает значения по умолчанию                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                              double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- если время второй (правой) точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- если цена второй точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- если время первой (левой) точки не задано, то она лежит на 9 баров левее второй
   if(!time1)
     {
      //--- массив для приема времени открытия 10 последних баров
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- установим первую точку на 9 баров левее второй
      time1=temp[0];
     }
//--- если цена первой точки не задана, то сдвинем ее на 300 пунктов выше второй
   if(!price1)
      price1=price2+300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- если время третьей точки не задано, то оно совпадает с временем первой точки
   if(!time3)
      time3=time1;
//--- если цена третьей точки не задана, то она совпадает с ценой второй точки
   if(!price3)
      price3=price2;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки канала
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования канала
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- создадим равноудаленный канал
   if(!ChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать точки привязки канала
//--- счетчик цикла
   int h_steps=bars/6;
//--- перемещаем вторую точку привязки
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- перемещаем первую точку привязки
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(d1>1)
         d1-=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- счетчик цикла
   int v_steps=accuracy/10;
//--- перемещаем третью точку привязки
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим канал с графика
   ChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }