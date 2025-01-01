//--- описание

#property description "Скрипт создает объект \"Графическая метка\"."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="BmpLabel"; // Имя метки

input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // Имя файла для режима On

input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // Имя файла для режима Off

input bool InpState=false; // Метка нажата/отжата

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Угол графика для привязки

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Способ привязки

input color InpColor=clrRed; // Цвет рамки при выделении

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Стиль линии при выделении

input int InpPointWidth=1; // Размер точки для перемещений

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает объект "Графическая метка" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="BmpLabel", // имя метки

const int sub_window=0, // номер подокна

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0, // координата по оси Y

const string file_on="", // картинка в режиме On

const string file_off="", // картинка в режиме Off

const int width=0, // X-координата области видимости

const int height=0, // Y-координата области видимости

const int x_offset=10, // смещение области видимости по X

const int y_offset=10, // смещение области видимости по Y

const bool state=false, // нажата/отжата

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // способ привязки

const color clr=clrRed, // цвет рамки при выделении

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии при выделении

const int point_width=1, // размер точки перемещения

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим графическую метку

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать объект \"Графическая метка\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим картинки для режимов On и Off

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось загрузить картинку для режима On! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось загрузить картинку для режима Off! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим координаты метки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- установим область видимости изображения; если значения ширины или высоты

//--- больше значений ширины и высоты (соответственно) исходного изображения, то

//--- оно не рисуется; если значения ширины и высоты меньше размеров изображения,

//--- то рисуется та его часть, которая соответствует этим размерам

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- установим, какая часть изображения должна показываться в области видимости

//--- по умолчанию это левая верхняя область изображения; значения позволяют

//--- произвести сдвиг от этого угла и отобразить другую часть изображения

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- установим, в каком сотоянии находится метка (нажатом или отжатом)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- установим способ привязки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- установим цвет рамки при включенном режиме выделения объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линии рамки при включенном режиме выделения объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим размер точки привязки, с помощью которой можно перемещать объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Устанавливает новую картинку для объекта "Графическая метка" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="BmpLabel", // имя метки

const int on_off=0, // модификатор (On или Off)

const string file="") // путь к файлу

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- установим путь к файлу с картинкой

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось загрузить картинку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает объект "Графическая метка" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="BmpLabel", // имя метки

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0) // координата по оси Y

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим объект

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить X-координату объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить Y-координату объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет размер области видимости (размер объекта) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="BmpLabel", // имя метки

const int width=0, // ширина метки

const int height=0) // высота метки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим размеры объекта

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить ширину объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить высоту объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет координату левого верхнего угла области видимости |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="BmpLabel", // имя метки

const int x_offset=0, // координата X области видимости

const int y_offset=0) // координата Y области видимости

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим координаты области видимости объекта

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить X-координату области видимости! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить Y-координату области видимости! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет объект "Графическая метка" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="BmpLabel") // имя метки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим метку

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить объект \"Графическая метка\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- размеры окна графика

long x_distance;

long y_distance;

//--- определим размеры окна

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим координаты графической метки

int x=(int)x_distance/2;

int y=(int)y_distance/2;

//--- установим размеры метки и координаты области видимости

int width=32;

int height=32;

int x_offset=0;

int y_offset=0;

//--- разместим графическую метку по центру окна

if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,

InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем одну секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- изменим размеры области видимости метки в цикле

for(int i=0;i<6;i++)

{

//--- изменим размеры области видимости

width--;

height--;

if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.3 секунды

Sleep(300);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- изменим координаты области видимости метки в цикле

for(int i=0;i<2;i++)

{

//--- изменим координаты области видимости

x_offset++;

y_offset++;

if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.3 секунды

Sleep(300);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим метку

BitmapLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}