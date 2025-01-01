//--- описание

#property description "Скрипт создает кнопку на графике."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="Button"; // Имя кнопки

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Угол графика для привязки

input string InpFont="Arial"; // Шрифт

input int InpFontSize=14; // Размер шрифта

input color InpColor=clrBlack; // Цвет текста

input color InpBackColor=C'236,233,216'; // Цвет фона

input color InpBorderColor=clrNONE; // Цвет границы

input bool InpState=false; // Нажата/Отжата

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает кнопку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Button", // имя кнопки

const int sub_window=0, // номер подокна

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0, // координата по оси Y

const int width=50, // ширина кнопки

const int height=18, // высота кнопки

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки

const string text="Button", // текст

const string font="Arial", // шрифт

const int font_size=10, // размер шрифта

const color clr=clrBlack, // цвет текста

const color back_clr=C'236,233,216', // цвет фона

const color border_clr=clrNONE, // цвет границы

const bool state=false, // нажата/отжата

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим кнопку

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать кнопку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим координаты кнопки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- установим размер кнопки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- установим текст

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- установим шрифт текста

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- установим размер шрифта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- установим цвет текста

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим цвет фона

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- установим цвет границы

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- переведем кнопку в заданное состояние

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения кнопки мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает кнопку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Button", // имя кнопки

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0) // координата по оси Y

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим кнопку

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить X-координату кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить Y-координату кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет размер кнопки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeSize(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Button", // имя кнопки

const int width=50, // ширина кнопки

const int height=18) // высота кнопки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим размеры кнопки

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить ширину кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить высоту кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет угол графика для привязки кнопки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeCorner(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Button", // имя кнопки

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // угол графика для привязки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим угол привязки

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить угол привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет текст кнопки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonTextChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Button", // имя кнопки

const string text="Text") // текст

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим текст объекта

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет кнопку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Button") // имя кнопки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим кнопку

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить кнопку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- размеры окна графика

long x_distance;

long y_distance;

//--- определим размеры окна

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим шаг для изменения размеров кнопки

int x_step=(int)x_distance/32;

int y_step=(int)y_distance/32;

//--- установим координаты кнопки и ее размер

int x=(int)x_distance/32;

int y=(int)y_distance/32;

int x_size=(int)x_distance*15/16;

int y_size=(int)y_distance*15/16;

//--- создадим кнопку

if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

//--- в цикле уменьшаем кнопку

int i=0;

while(i<13)

{

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- переведем кнопку в нажатое состояние

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);

//--- перерисуем график и подождем 0.2 секунды

ChartRedraw();

Sleep(200);

//--- переопределим координаты и размер кнопки

x+=x_step;

y+=y_step;

x_size-=x_step*2;

y_size-=y_step*2;

//--- уменьшим кнопку

ButtonMove(0,InpName,x,y);

ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);

//--- вернем кнопку в ненажатое состояние

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- увеличим счетчик цикла

i++;

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- удалим кнопку

ButtonDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- подождем 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}