OBJ_BUTTON

Объект "Кнопка".

ObjButton

Примечание

Координаты точки привязки задаются в пикселях. Можно выбрать угол привязки кнопки из перечисления ENUM_BASE_CORNER.

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике объект "Кнопка". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

//--- описание
#property description "Скрипт создает кнопку на графике."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string           InpName="Button";            // Имя кнопки
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER// Угол графика для привязки
input string           InpFont="Arial";             // Шрифт
input int              InpFontSize=14;              // Размер шрифта
input color            InpColor=clrBlack;           // Цвет текста
input color            InpBackColor=C'236,233,216'// Цвет фона
input color            InpBorderColor=clrNONE;      // Цвет границы
input bool             InpState=false;              // Нажата/Отжата
input bool             InpBack=false;               // Объект на заднем плане
input bool             InpSelection=false;          // Выделить для перемещений
input bool             InpHidden=true;              // Скрыт в списке объектов
input long             InpZOrder=0;                 // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает кнопку                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(const long              chart_ID=0,               // ID графика
                  const string            name="Button",            // имя кнопки
                  const int               sub_window=0,             // номер подокна
                  const int               x=0,                      // координата по оси X
                  const int               y=0,                      // координата по оси Y
                  const int               width=50,                 // ширина кнопки
                  const int               height=18,                // высота кнопки
                  const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER// угол графика для привязки
                  const string            text="Button",            // текст
                  const string            font="Arial",             // шрифт
                  const int               font_size=10,             // размер шрифта
                  const color             clr=clrBlack,             // цвет текста
                  const color             back_clr=C'236,233,216',  // цвет фона
                  const color             border_clr=clrNONE,       // цвет границы
                  const bool              state=false,              // нажата/отжата
                  const bool              back=false,               // на заднем плане
                  const bool              selection=false,          // выделить для перемещений
                  const bool              hidden=true,              // скрыт в списке объектов
                  const long              z_order=0)                // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим кнопку
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать кнопку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим координаты кнопки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- установим размер кнопки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- установим текст
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим шрифт текста
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- установим размер шрифта
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- установим цвет текста
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим цвет фона
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- установим цвет границы
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- переведем кнопку в заданное состояние
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения кнопки мышью
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает кнопку                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonMove(const long   chart_ID=0,    // ID графика
                const string name="Button"// имя кнопки
                const int    x=0,           // координата по оси X
                const int    y=0)           // координата по оси Y
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим кнопку
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить X-координату кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить Y-координату кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет размер кнопки                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeSize(const long   chart_ID=0,    // ID графика
                      const string name="Button"// имя кнопки
                      const int    width=50,      // ширина кнопки
                      const int    height=18)     // высота кнопки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим размеры кнопки
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить ширину кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить высоту кнопки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет угол графика для привязки кнопки                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeCorner(const long             chart_ID=0,               // ID графика
                        const string           name="Button",            // имя кнопки
                        const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER// угол графика для привязки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим угол привязки
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить угол привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст кнопки                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonTextChange(const long   chart_ID=0,    // ID графика
                      const string name="Button"// имя кнопки
                      const string text="Text")   // текст
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет кнопку                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonDelete(const long   chart_ID=0,    // ID графика
                  const string name="Button"// имя кнопки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим кнопку
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить кнопку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- размеры окна графика
   long x_distance;
   long y_distance;
//--- определим размеры окна
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
     {
      Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
     {
      Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- определим шаг для изменения размеров кнопки
   int x_step=(int)x_distance/32;
   int y_step=(int)y_distance/32;
//--- установим координаты кнопки и ее размер
   int x=(int)x_distance/32;
   int y=(int)y_distance/32;
   int x_size=(int)x_distance*15/16;
   int y_size=(int)y_distance*15/16;
//--- создадим кнопку
   if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,
      InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график
   ChartRedraw();
//--- в цикле уменьшаем кнопку
   int i=0;
   while(i<13)
     {
      //--- задержка в полсекунды
      Sleep(500);
      //--- переведем кнопку в нажатое состояние
      ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);
      //--- перерисуем график и подождем 0.2 секунды
      ChartRedraw();
      Sleep(200);
      //--- переопределим координаты и размер кнопки
      x+=x_step;
      y+=y_step;
      x_size-=x_step*2;
      y_size-=y_step*2;
      //--- уменьшим кнопку
      ButtonMove(0,InpName,x,y);
      ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);
      //--- вернем кнопку в ненажатое состояние
      ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- увеличим счетчик цикла
      i++;
     }
//--- задержка в полсекунды
   Sleep(500);
//--- удалим кнопку
   ButtonDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- подождем 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }