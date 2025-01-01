ДокументацияРазделы
OBJ_TRENDBYANGLE

Трендовая линия по углу.

ObjTrendByAngle

Примечание

Для трендовой линии можно указать режим продолжения ее отображения вправо и/или влево (свойства OBJPROP_RAY_RIGHT и OBJPROP_RAY_LEFT соответственно).

Для установки наклона линии можно использовать как угол, так и координаты второй точки привязки.

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике трендовую линию. Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Трендовая линия по углу\"."
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров"
#property description "окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="Trend";     // Имя линии
input int             InpDate1=50;         // Дата 1-ой точки в %
input int             InpPrice1=75;        // Цена 1-ой точки в %
input int             InpAngle=0;          // Угол наклона линии
input color           InpColor=clrRed;     // Цвет линии
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Стиль линии
input int             InpWidth=2;          // Толщина линии
input bool            InpBack=false;       // Линия на заднем плане
input bool            InpSelection=true;   // Выделить для перемещений
input bool            InpRayLeft=false;    // Продолжение линии влево
input bool            InpRayRight=true;    // Продолжение линии вправо
input bool            InpHidden=true;      // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;         // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает линию тренда по углу                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                        const string          name="TrendLine",  // имя линии
                        const int             sub_window=0,      // номер подокна
                        datetime              time=0,            // время точки
                        double                price=0,           // цена точки
                        const double          angle=45.0,        // угол наклона
                        const color           clr=clrRed,        // цвет линии
                        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль линии
                        const int             width=1,           // толщина линии
                        const bool            back=false,        // на заднем плане
                        const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                        const bool            ray_left=false,    // продолжение линии влево
                        const bool            ray_right=true,    // продолжение линии вправо
                        const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                        const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- для того, чтобы было удобно перемещать трендовую линию мышью, создадим вторую точку
   datetime time2=0;
   double   price2=0;
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
   ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- строим трендовую линию по 2-ум точкам
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать линию тренда! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- изменяем угол наклона трендовой линии; в процессе изменения угла, координата второй
//--- точки линии переопределится автоматически в соответствии с новым значением угла
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- установим цвет линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии влево
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии вправо
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет координаты точки привязки линии тренда                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                      const string name="TrendLine"// имя линии
                      datetime     time=0,           // координата времени точки привязки
                      double       price=0)          // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки линии тренда
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет угол наклона линии тренда                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                      const string name="TrendLine"// имя линии тренда
                      const double angle=45)         // угол наклона линии тренда
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим угол наклона линии тренда
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить угол наклона линии! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет линию тренда                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                 const string name="TrendLine"// имя линии
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим линию тренда
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить линию тренда! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки линии тренда и для пустых      |
//| значений устанавливает значения по умолчанию                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- если время первой точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- установим координаты второй, вспомогательной точки
//--- вторая точка будет лежать левее на 9 баров и иметь ту же цену
   datetime second_point_time[10];
   CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
   time2=second_point_time[0];
   price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки линии
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования линии
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- создадим линию тренда
   if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать и вращать линию
//--- счетчик цикла
   int v_steps=accuracy/2;
//--- перемещаем точку привязки и изменяем угол наклона линии
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим с графика
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }