//--- описание

#property description "Скрипт строит графический объект \"Трендовая линия по углу\"."

#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров"

#property description "окна графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="Trend"; // Имя линии

input int InpDate1=50; // Дата 1-ой точки в %

input int InpPrice1=75; // Цена 1-ой точки в %

input int InpAngle=0; // Угол наклона линии

input color InpColor=clrRed; // Цвет линии

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линии

input int InpWidth=2; // Толщина линии

input bool InpBack=false; // Линия на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpRayLeft=false; // Продолжение линии влево

input bool InpRayRight=true; // Продолжение линии вправо

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает линию тренда по углу |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendByAngleCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="TrendLine", // имя линии

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time=0, // время точки

double price=0, // цена точки

const double angle=45.0, // угол наклона

const color clr=clrRed, // цвет линии

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии

const int width=1, // толщина линии

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool ray_left=false, // продолжение линии влево

const bool ray_right=true, // продолжение линии вправо

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- для того, чтобы было удобно перемещать трендовую линию мышью, создадим вторую точку

datetime time2=0;

double price2=0;

//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы

ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- строим трендовую линию по 2-ум точкам

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать линию тренда! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- изменяем угол наклона трендовой линии; в процессе изменения угла, координата второй

//--- точки линии переопределится автоматически в соответствии с новым значением угла

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- установим цвет линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения линии мышью

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии влево

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии вправо

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет координаты точки привязки линии тренда |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="TrendLine", // имя линии

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки линии тренда

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет угол наклона линии тренда |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendAngleChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="TrendLine", // имя линии тренда

const double angle=45) // угол наклона линии тренда

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим угол наклона линии тренда

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить угол наклона линии! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет линию тренда |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="TrendLine") // имя линии

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим линию тренда

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить линию тренда! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точек привязки линии тренда и для пустых |

//| значений устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- если время первой точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- установим координаты второй, вспомогательной точки

//--- вторая точка будет лежать левее на 9 баров и иметь ту же цену

datetime second_point_time[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);

time2=second_point_time[0];

price2=price1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- размер массива price

int accuracy=1000;

//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координат точек привязки линии

datetime date[];

double price[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен

//--- найдем максимальное и минимальное значение графика

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- определим шаг изменения цены и заполним массив

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- определим точки для рисования линии

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- создадим линию тренда

if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,

InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать и вращать линию

//--- счетчик цикла

int v_steps=accuracy/2;

//--- перемещаем точку привязки и изменяем угол наклона линии

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(p1>1)

p1-=1;

//--- сдвигаем точку

if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))

return;

if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим с графика

TrendDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}