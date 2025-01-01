Справочник MQL5Общие функцииSetUserError
- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
SetUserError
Устанавливает предопределенную переменную _LastError в значение, равное ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
void SetUserError(
Параметры
user_error
[in] Номер ошибки, устанавливаемый пользователем.
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
После того, как была выставлена ошибка при помощи функции SetUserError(user_error), функция GetLastError() вернет значение, равное ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.
Пример:
|
void OnStart()