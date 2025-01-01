ДокументацияРазделы
Устанавливает предопределенную переменную _LastError в значение, равное ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

void  SetUserError(
   ushort user_error,   // номер ошибки
   );

Параметры

user_error

[in]  Номер ошибки, устанавливаемый пользователем.

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

После того, как была выставлена ошибка при помощи функции SetUserError(user_error), функция GetLastError() вернет значение, равное ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- установим номер ошибки 65537=(ERR_USER_ERROR_FIRST +1)
   SetUserError(1);
//--- получим код последней ошибки
   Print("GetLastError = ",GetLastError());
/* 
   Результат
   GetLastError = 65537
*/ 
  }