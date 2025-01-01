Флаги открытия файлов

Значения флагов, определяющих режим работы с файлом. Флаги определены следующим образом:

Идентификатор Значение Описание FILE_READ 1 Файл открывается для чтения. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FILE_WRITE 2 Файл открывается для записи. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FILE_BIN 4 Двоичный режим чтения-записи (без преобразования из строки и в строку). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FILE_CSV 8 Файл типа csv (все записанные элементы преобразуются к строкам соответствующего типа, unicode или ansi, и разделяются разделителем). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FILE_TXT 16 Простой текстовый файл (тот же csv, однако разделитель не принимается во внимание). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FILE_ANSI 32 Строки типа ANSI (однобайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FILE_UNICODE 64 Строки типа UNICODE (двухбайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FILE_SHARE_READ 128 Совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FILE_SHARE_WRITE 256 Совместный доступ по записи со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FILE_REWRITE 512 Возможность перезаписывания файла функциями FileCopy() и FileMove(). Файл должен существовать или открываться для записи. В противном случае файл открыт не будет FILE_COMMON 4096 Расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), копировании файлов (FileCopy(), FileMove()) и проверке существования файлов (FileIsExist())

При открытии файла можно указать один или более флагов, такое сочетание называется комбинацией флагов. Комбинация флагов записывается с помощью знака операции логического ИЛИ (|), который ставится между перечисляемыми флагами. Например, чтобы открыть файл в формате CSV одновременно на чтение и на запись, можно указать комбинацию FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV.

Пример:

int filehandle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

Есть некоторые особенности работы при указании флагов чтения и записи:

Если указан FILE_READ – делается попытка открытия уже существующего файла. Если файл не существует, то открыть файл не получится, новый файл не создается.

Если FILE_READ|FILE_WRITE – создаётся новый файл если файл с таким именем отсутствует.

Если FILE_WRITE – файл создается заново с нулевым размером.

При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ.

Флаги, определяющие тип чтения открытого файла, имеют приоритет. Самый старший флаг FILE_CSV, затем следует по старшинству флаг FILE_BIN, и наименьший приоритет имеет флаг FILE_TXT. Таким образом, если вдруг будут указаны сразу несколько флагов (FILE_TXT|FILE_CSV или FILE_TXT|FILE_BIN или FILE_BIN|FILE_CSV), то будет использован самый старший по приоритету флаг.

Флаги, определяющие тип кодировки, также имеют приоритет. Флаг FILE_UNICODE имеет более старший приоритет,чем флаг FILE_ANSI. Поэтому при указании комбинации FILE_UNICODE|FILE_ANSI будет использоваться флаг FILE_UNICODE.

Если не указано ни FILE_UNICODE, ни FILE_ANSI, то подразумевается FILE_UNICODE. Если не указано ни FILE_CSV, ни FILE_BIN, ни FILE_TXT, то подразумевается FILE_CSV.

Если файл открыт на чтение как текстовый (FILE_TXT или FILE_CSV), и при этом в начале файла будет обнаружен специальный двухбайтовый признак 0xff,0xfe, то флаг кодировки будет FILE_UNICODE, даже если указан флаг FILE_ANSI.

