Константы числовых типов данных

Каждый простой числовой тип предназначен для определенного круга задач и позволяет оптимизировать работу mql5-программы при правильном применении. Для лучшей читаемости кода и правильной обработки результатов вычислений введены константы, которые позволяют получить информацию об ограничениях, накладываемых на тот или иной тип простых данных.

Константа Описание Значение CHAR_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом char -128 CHAR_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом char 127 UCHAR_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом uchar 255 SHORT_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом short -32768 SHORT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом short 32767 USHORT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом ushort 65535 INT_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом int -2147483648 INT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом int 2147483647 UINT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом uint 4294967295 LONG_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом long -9223372036854775808 LONG_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом long 9223372036854775807 ULONG_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом ulong 18446744073709551615 DBL_MIN Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double 2.2250738585072014e-308 DBL_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом double 1.7976931348623158e+308 DBL_EPSILON Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 2.2204460492503131e-016 DBL_DIG Количество значимых десятичных знаков 15 DBL_MANT_DIG Количество битов в мантиссе 53 DBL_MAX_10_EXP Максимальное десятичное значение степени экспоненты 308 DBL_MAX_EXP Максимальное двоичное значение степени экспоненты 1024 DBL_MIN_10_EXP Минимальное десятичное значение степени экспоненты (-307) DBL_MIN_EXP Минимальное двоичное значение степени экспоненты (-1021) FLT_MIN Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом float 1.175494351e-38 FLT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом float 3.402823466e+38 FLT_EPSILON Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 1.192092896e–07 FLT_DIG Количество значимых десятичных знаков 6 FLT_MANT_DIG Количество битов в мантиссе 24 FLT_MAX_10_EXP Максимальное десятичное значение степени экспоненты 38 FLT_MAX_EXP Максимальное двоичное значение степени экспоненты 128 FLT_MIN_10_EXP Минимальное десятичное значение степени экспоненты -37 FLT_MIN_EXP Минимальное двоичное значение степени экспоненты (-125)

Пример: