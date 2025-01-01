- Предопределенные макроподстановки
Константы числовых типов данных
Каждый простой числовой тип предназначен для определенного круга задач и позволяет оптимизировать работу mql5-программы при правильном применении. Для лучшей читаемости кода и правильной обработки результатов вычислений введены константы, которые позволяют получить информацию об ограничениях, накладываемых на тот или иной тип простых данных.
|
Константа
|
Описание
|
Значение
|
CHAR_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом char
|
-128
|
CHAR_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом char
|
127
|
UCHAR_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом uchar
|
255
|
SHORT_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом short
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом short
|
32767
|
USHORT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом ushort
|
65535
|
INT_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом int
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом int
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом uint
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом long
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом long
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом ulong
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом double
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+DBL_EPSILON != 1.0
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
Количество значимых десятичных знаков
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
Количество битов в мантиссе
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Максимальное десятичное значение степени экспоненты
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
Максимальное двоичное значение степени экспоненты
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Минимальное десятичное значение степени экспоненты
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
Минимальное двоичное значение степени экспоненты
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом float
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом float
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+FLT_EPSILON != 1.0
|
1.192092896e–07
|
FLT_DIG
|
Количество значимых десятичных знаков
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
Количество битов в мантиссе
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Максимальное десятичное значение степени экспоненты
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
Максимальное двоичное значение степени экспоненты
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Минимальное десятичное значение степени экспоненты
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
Минимальное двоичное значение степени экспоненты
|
(-125)
Пример:
|
void OnStart()