|
//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Вилы Эндрюса\"."
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от"
#property description "размеров окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="Pitchfork"; // Имя вил
input int InpDate1=14; // Дата 1-ой точки в %
input int InpPrice1=40; // Цена 1-ой точки в %
input int InpDate2=18; // Дата 2-ой точки в %
input int InpPrice2=50; // Цена 2-ой точки в %
input int InpDate3=18; // Дата 3-ей точки в %
input int InpPrice3=30; // Цена 3-ей точки в %
input color InpColor=clrRed; // Цвет вил
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Стиль линий вил
input int InpWidth=1; // Толщина линий вил
input bool InpBack=false; // Вилы на заднем плане
input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений
input bool InpRayLeft=false; // Продолжение вил влево
input bool InpRayRight=false; // Продолжение вил вправо
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает "Вилы Эндрюса" по заданным координатам |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Pitchfork", // имя вил
const int sub_window=0, // номер подокна
datetime time1=0, // время первой точки
double price1=0, // цена первой точки
datetime time2=0, // время второй точки
double price2=0, // цена второй точки
datetime time3=0, // время третьей точки
double price3=0, // цена третьей точки
const color clr=clrRed, // цвет линий вил
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линий вил
const int width=1, // толщина линий вил
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=true, // выделить для перемещений
const bool ray_left=false, // продолжение вил влево
const bool ray_right=false, // продолжение вил вправо
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим "Вилы Эндрюса" по заданным координатам
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_PITCHFORK,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать \"Вилы Эндрюса\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим цвет
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения вил для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения вил влево
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения вил вправо
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Задает количество уровней "Вил Эндрюса" и их параметры |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkLevelsSet(int levels, // количество линий уровня
double &values[], // значения линий уровня
color &colors[], // цвет линий уровня
ENUM_LINE_STYLE &styles[], // стиль линий уровня
int &widths[], // толщина линий уровня
const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Pitchfork") // имя вил
{
//--- проверим размеры массивов
if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
{
Print(__FUNCTION__,": длина массива не соответствуют количеству уровней, ошибка!");
return(false);
}
//--- установим количество уровней
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- установим свойства уровней в цикле
for(int i=0;i<levels;i++)
{
//--- значение уровня
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
//--- цвет уровня
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
//--- стиль уровня
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
//--- толщина уровня
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
//--- описание уровня
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки "Вил Эндрюса" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkPointChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Pitchfork", // имя канала
const int point_index=0, // номер точки привязки
datetime time=0, // координата времени точки привязки
double price=0) // координата цены точки привязки
{
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет "Вилы Эндрюса" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PitchforkDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Pitchfork") // имя канала
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим канал
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить \"Вилы Эндрюса\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки "Вил Эндрюса" и для пустых |
//| значений устанавливает значения по умолчанию |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
double &price2,datetime &time3,double &price3)
{
//--- если время второй (правой верхней) точки не задано, то она будет на текущем баре
if(!time2)
time2=TimeCurrent();
//--- если цена второй точки не задана, то она будет иметь значение Bid
if(!price2)
price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- если время первой (левой) точки не задано, то она лежит на 9 баров левее второй
if(!time1)
{
//--- массив для приема времени открытия 10 последних баров
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
//--- установим первую точку на 9 баров левее второй
time1=temp[0];
}
//--- если цена первой точки не задана, то сдвинем ее на 200 пунктов ниже второй
if(!price1)
price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- если время третьей точки не задано, то оно совпадает с временем второй точки
if(!time3)
time3=time2;
//--- если цена третьей точки не задана, то сдвинем ее на 200 пунктов ниже первой
if(!price3)
price3=price1-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- проверим входные параметры на корректность
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||
InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
{
Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
return;
}
//--- количество видимых баров в окне графика
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки "Вил Эндрюса"
datetime date[];
double price[];
//--- выделение памяти
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования "Вил Эндрюса"
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- создадим вилы
if(!PitchforkCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать точки привязки вил
//--- счетчик цикла
int v_steps=accuracy/10;
//--- перемещаем первую точку привязки
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(p1>1)
p1-=1;
//--- сдвигаем точку
if(!PitchforkPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- счетчик цикла
int h_steps=bars/8;
//--- перемещаем третью точку привязки
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(d3<bars-1)
d3+=1;
//--- сдвигаем точку
if(!PitchforkPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.05 секунды
Sleep(50);
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- счетчик цикла
v_steps=accuracy/10;
//--- перемещаем вторую точку привязки
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(p2>1)
p2-=1;
//--- сдвигаем точку
if(!PitchforkPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- удалим вилы с графика
PitchforkDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//---
}