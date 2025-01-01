Математические константы

Для некоторых математических выражений зарезервированы специальные константы, содержащие значения. Эти константы можно использовать в любом месте mql5-программы вместо вычисления их значения с помощью математических функций.

Константа Описание Значение M_E e 2.71828182845904523536 M_LOG2E log2(e) 1.44269504088896340736 M_LOG10E log10(e) 0.434294481903251827651 M_LN2 ln(2) 0.693147180559945309417 M_LN10 ln(10) 2.30258509299404568402 M_PI pi 3.14159265358979323846 M_PI_2 pi/2 1.57079632679489661923 M_PI_4 pi/4 0.785398163397448309616 M_1_PI 1/pi 0.318309886183790671538 M_2_PI 2/pi 0.636619772367581343076 M_2_SQRTPI 2/sqrt(pi) 1.12837916709551257390 M_SQRT2 sqrt(2) 1.41421356237309504880 M_SQRT1_2 1/sqrt(2) 0.707106781186547524401

Пример: