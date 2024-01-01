//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_LINE.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_LINE"

#property description "Рисует линию заданным цветом по ценам Close"

#property description "Цвет, толщина и стиль линии меняется случайным образом"

#property description "через каждые N тиков"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- свойства линии заданы с помощью директив компилятора

#property indicator_label1 "Line" // название построения для "Окна данных"

#property indicator_type1 DRAW_LINE // тип графического построения - линия

#property indicator_color1 clrRed // цвет линии

#property indicator_style1 STYLE_SOLID // стиль линии

#property indicator_width1 1 // толщина линии

//--- input параметр

input int N=5; // кол-во тиков для изменения

//--- индикаторный буфер для построения

double LineBuffer[];

//--- массив для хранения цветов

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- массив для хранения стилей отрисовки линии

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- связывание массива и индикаторного буфера

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- инициализация генератора псевдослучайных чисел

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии

ticks++;

//--- если накопилось критическое число тиков

if(ticks>=N)

{

//--- меняем свойства линии

ChangeLineAppearance();

//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль

ticks=0;

}



//--- блок расчета значений индикатора

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

LineBuffer[i]=close[i];

}



//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова функции

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет внешний вид отображаемой линии в индикаторе |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- строка для формирования информации о свойствах линии

string comm="";

//--- блок изменения цвета линии

//--- получим случайное число

int number=MathRand();

//--- делитель числа равен размеру массива colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления

int color_index=number%size;

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- запишем цвет линии

comm=comm+(string)colors[color_index];



//--- блок изменения толщины линии

number=MathRand();

//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления

int width=number%5; // толщина задается от о до 4

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- запишем толщину линии

comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);



//--- блок изменения стиля линии

number=MathRand();

//--- делитель числа равен размеру массива styles

size=ArraySize(styles);

//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления

int style_index=number%size;

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- запишем стиль линии

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- выведем информацию на график через комментарий

Comment(comm);

}