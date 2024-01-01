|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_LINE.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_LINE"
#property description "Рисует линию заданным цветом по ценам Close"
#property description "Цвет, толщина и стиль линии меняется случайным образом"
#property description "через каждые N тиков"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- свойства линии заданы с помощью директив компилятора
#property indicator_label1 "Line" // название построения для "Окна данных"
#property indicator_type1 DRAW_LINE // тип графического построения - линия
#property indicator_color1 clrRed // цвет линии
#property indicator_style1 STYLE_SOLID // стиль линии
#property indicator_width1 1 // толщина линии
//--- input параметр
input int N=5; // кол-во тиков для изменения
//--- индикаторный буфер для построения
double LineBuffer[];
//--- массив для хранения цветов
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- массив для хранения стилей отрисовки линии
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- связывание массива и индикаторного буфера
SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- инициализация генератора псевдослучайных чисел
MathSrand(GetTickCount());
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
ticks++;
//--- если накопилось критическое число тиков
if(ticks>=N)
{
//--- меняем свойства линии
ChangeLineAppearance();
//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
ticks=0;
}
//--- блок расчета значений индикатора
for(int i=0;i<rates_total;i++)
{
LineBuffer[i]=close[i];
}
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова функции
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид отображаемой линии в индикаторе |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- строка для формирования информации о свойствах линии
string comm="";
//--- блок изменения цвета линии
//--- получим случайное число
int number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления
int color_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- запишем цвет линии
comm=comm+(string)colors[color_index];
//--- блок изменения толщины линии
number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
int width=number%5; // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);
//--- блок изменения стиля линии
number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива styles
size=ArraySize(styles);
//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления
int style_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- запишем стиль линии
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
Comment(comm);
}