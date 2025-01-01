//--- описание

#property description "Скрипт рисует знак \"Стрелка вверх\"."

#property description "Координата точки привязки задается в"

#property description "процентах от размеров окна графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="ArrowUp"; // Имя знака

input int InpDate=25; // Дата точки привязки в %

input int InpPrice=25; // Цена точки привязки в %

input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Способ привязки

input color InpColor=clrRed; // Цвет знака

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Стиль окаймляющей линии

input int InpWidth=5; // Размер знака

input bool InpBack=false; // Знак на заднем плане

input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает знак "Стрелка вверх" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowUpCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ArrowUp", // имя знака

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time=0, // время точки привязки

double price=0, // цена точки привязки

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // способ привязки

const color clr=clrRed, // цвет знака

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль окаймляющей линии

const int width=3, // размер знака

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим знак

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_UP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать знак \"Стрелка вверх\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим способ привязки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- установим цвет знака

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль окаймляющей линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим размер знака

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения знака мышью

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает точку привязки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowUpMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ArrowUp", // имя объекта

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Меняет способ привязки знака "Стрелка вверх" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowUpAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ArrowUp", // имя объекта

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // способ привязки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим положение точки привязки

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить способ привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет знак "Стрелка вверх" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowUpDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ArrowUp") // имя знака

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим знак

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить знак \"Стрелка вверх\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений |

//| устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- размер массива price

int accuracy=1000;

//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координат точки привязки знака

datetime date[];

double price[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен

//--- найдем максимальное и минимальное значение графика

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- определим шаг изменения цены и заполним массив

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- определим точки для рисования знака

int d=InpDate*(bars-1)/100;

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- создадим знак "Стрелка вверх" на графике

if(!ArrowUpCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать точку привязки и менять ее положение относительно знака

//--- счетчик цикла

int v_steps=accuracy/2;

//--- перемещаем точку привязки

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- сдвигаем точку

if(!ArrowUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- меняем положение точки привязки относительно знака

ArrowUpAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим знак с графика

ArrowUpDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}