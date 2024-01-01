|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_BARS.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_COLOR_BARS"
#property description "Рисует в отдельном окне разным цветом бары по выбранному символу"
#property description "Цвет и толщина баров, а также символ, меняются случайным "
#property description "образом через каждые N тиков"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorBars
#property indicator_label1 "ColorBars"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_BARS
//--- зададим 8 цветов для раскраски баров (они хранятся в специальном массиве)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- input параметры
input int N=5; // количество тиков для смены вида
input int bars=500; // сколько баров показывать
input bool messages=false; // вывод сообщений в лог "Эксперты"
//--- индикаторные буферы
double ColorBarsBuffer1[];
double ColorBarsBuffer2[];
double ColorBarsBuffer3[];
double ColorBarsBuffer4[];
double ColorBarsColors[];
//--- имя символа
string symbol;
int bars_colors;
//--- массив для хранения цветов содержит 14 элементов
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorBarsBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorBarsBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorBarsBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorBarsBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorBarsColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- количество цветов для раскраски баров
bars_colors=8; // см. комментарий к свойству #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины бара
ticks++;
//--- если накопилось достаточное число тиков
if(ticks>=N)
{
//--- выберем новый символ из окна "Обзор рынка"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- меняем свойства линии
ChangeLineAppearance();
//--- меняем цвета, которыми рисуются бары
ChangeColors(colors,bars_colors);
int tries=0;
//--- сделаем 5 попыток заполнить буферы ценами из symbol
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,bars_colors) && tries<5)
{
//--- счетчик вызовов функции CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторные буферы ценами |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total,int bar_colors)
{
//--- в массив rates[] будем копировать цены Open, High, Low и Close
MqlRates rates[];
//--- счетчик попыток
int attempts=0;
//--- сколько скопировано
int copied=0;
//--- делаем 25 попыток получить таймсерию по нужному символу
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- если не удалось скопировать достаточное количество баров
if(copied!=bars)
{
//--- сформируем строку сообщения
string comm=StringFormat("Для символа %s удалось получить только %d баров из %d затребованных",
name,
copied,
bars
);
//--- выведем сообщение в комментарий на главное окно графика
Comment(comm);
//--- выводим сообщения
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- установим отображение символа
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_BARS("+name+")");
}
//--- инициализируем буферы пустыми значениями
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer1,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer2,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer3,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer4,0.0);
//--- копируем цены в буферы
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- вычислим соответствующий индекс для буферов
int buffer_index=total-copied+i;
//--- записываем цены в буферы
ColorBarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;
ColorBarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;
ColorBarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;
ColorBarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;
//---
ColorBarsColors[buffer_index]=i%bar_colors;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает случайным образом символ из Market Watch |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- количество символов, показываемых в окне "Обзор рынка"
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- позиция символа в списке - случайное число от 0 до symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- вернем имя символа по указанной позиции
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет цвет отрезков зигзага |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- количество цветов
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- получим случайное число
int number=MathRand();
//--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления
int i=number%size;
//--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // номер графического стиля
PLOT_LINE_COLOR, // идентификатор свойства
plot_color_ind, // индекс цвета, куда запишем цвет
cols[i]); // новый цвет
//--- запишем цвета
comm=comm+StringFormat("BarColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид баров |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- строка для формирования информации о свойствах баров
string comm="";
//--- блок изменения толщины баров
int number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
int width=number%5; // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- запишем имя символа
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
Comment(comm);
}