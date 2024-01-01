ДокументацияРазделы
DRAW_HISTOGRAM2

Стиль DRAW_HISTOGRAM2 рисует заданным цветом гистограмму – вертикальные отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Толщину, цвет и стиль отображения отрезков можно задавать так же, как и для стиля DRAW_LINEдирективами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет изменять вид гистограммы в зависимости от  текущей ситуации.

Стиль DRAW_HISTOGRAM можно использовать как в отдельном подокне графика, так и в главном окне. Для пустых значений отрисовка не производится, все значения в индикаторных буферах нужно устанавливать явным образом. Инициализация буферов пустым значением не производится.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_HISTOGRAM2 — 2.

Пример индикатора, рисующего на каждом баре вертикальный отрезок заданного цвета и толщины между ценами Open и Close.  Цвет, толщина и стиль всех столбиков гистограммы меняются случайным образом каждые N тиков. При запуске индикатора в функции OnInit() случайным образом устанавливается номер дня недели, для которого гистограмма не будет рисоваться – invisible_day. Для этого задается пустое значение PLOT_EMPTY_VALUE=0:

//--- установим пустое значение
   PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Пример стиля DRAW_HISTOGRAM2

Обратите внимание, что первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_HISTOGRAM2 свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              DRAW_HISTOGRAM2.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_HISTOGRAM2"
#property description "Рисует на каждом баре отрезок между Open и Close"
#property description "Цвет, толщина и стиль меняется случайным образом"
#property description "через каждые N тиков"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- plot Histogram_2
#property indicator_label1  "Histogram_2"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM2
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      N=5;              // кол-во тиков для изменения гистограммы
//--- indicator buffers
double         Histogram_2Buffer1[];
double         Histogram_2Buffer2[];
//--- день недели, для которого индикатор не рисуется
int invisible_day;
//--- массив для хранения цветов
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- массив для хранения стилей отрисовки линии
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Histogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Histogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
//--- установим пустое значение
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- получим случайное число от 0 до 5 
   invisible_day=MathRand()%6;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
   ticks++;
//--- если накопилось критическое число тиков
   if(ticks>=N)
     {
      //--- меняем свойства линии
      ChangeLineAppearance();
      //--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
      ticks=0;
     }
 
//--- вычисления значений индикатора
   int start=0;
//--- для получения дня недели по времени открытия каждого бара
   MqlDateTime dt;
//--- если расчет уже производился на предыдущем запуске OnCalculate
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // установим начало расчетов с предпоследнего бара
//--- заполняем индикаторный буфер значениями
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      TimeToStruct(time[i],dt);
      if(dt.day_of_week==invisible_day)
        {
         Histogram_2Buffer1[i]=0;
         Histogram_2Buffer2[i]=0;
        }
      else
        {
         Histogram_2Buffer1[i]=open[i];
         Histogram_2Buffer2[i]=close[i];
        }
     }
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова функции
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид линий в индикаторе                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- строка для формирования информации о свойствах линии
   string comm="";
//--- блок изменения цвета линии
   int number=MathRand(); // получим случайное число
//--- делитель числа равен размеру массива colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления
   int color_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- запишем цвет линии
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- блок изменения толщины линии
   number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
   int width=number%5;   // толщина задается от о до 4
//--- установим толщину линий
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- блок изменения стиля линии
   number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива styles
   size=ArraySize(styles);
//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления
   int style_index=number%size;
//--- установим стиль линий
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- запишем стиль линии
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- добавим информацию о дне, который пропускается в расчетах
   comm="\r\nНеотрисовываемый день - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
   Comment(comm);
  }

 