//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_SECTION.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_SECTION"

#property description "Рисует прямыми отрезками через каждые bars баров"

#property description "Цвет, толщина и стиль секций меняется случайным образом"

#property description "через каждые N тиков"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Section

#property indicator_label1 "Section"

#property indicator_type1 DRAW_SECTION

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- input параметр

input int bars=5; // длина секций в барах

input int N=5; // кол-во тиков для изменения стиля секций

//--- индикаторный буфер для построения

double SectionBuffer[];

//--- вспомогательная переменная для вычисления концов секций

int divider;

//--- массив для хранения цветов

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- массив для хранения стилей отрисовки линии

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- связывание массива и индикаторного буфера

SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- проверим параметр индикатора

if(bars<=0)

{

PrintFormat("Недопустимое значение параметра bar=%d",bars);

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

else divider=2*bars;

//---+

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии

ticks++;

//--- если накопилось критическое число тиков

if(ticks>=N)

{

//--- меняем свойства линии

ChangeLineAppearance();

//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль

ticks=0;

}



//--- номер бара, с которого начнем расчет значений индикатора

int start=0;

//--- если индикатор уже рассчитывали раньше, то установим start на предыдущий бар

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- здесь все расчеты значений индикатора

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- получим остаток от деления номера бара на 2*bars

int rest=i%divider;

//--- если номер бара делится без остатка на 2*bars

if(rest==0)

{

//--- конец отрезка установим на цену High этого бара

SectionBuffer[i]=high[i];

}

//--- если остаток от деления равен bars,

else

{

//--- конец отрезка установим на цену High этого бара

if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];

//--- если ничего не подошло, то этот бар пропускаем - ставим значение 0

else SectionBuffer[i]=0;

}

}

//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова функции

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет внешний вид секций в индикаторе |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- строка для формирования информации о свойствах линии

string comm="";

//--- блок изменения цвета линии

int number=MathRand(); // получим случайное число

//--- делитель числа равен размеру массива colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления

int color_index=number%size;

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- запишем цвет линии

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- блок изменения толщины линии

number=MathRand();

//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления

int width=number%5; // толщина задается от о до 4

//--- установим толщину

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- запишем толщину линии

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- блок изменения стиля линии

number=MathRand();

//--- делитель числа равен размеру массива styles

size=ArraySize(styles);

//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления

int style_index=number%size;

//--- установим стиль линий

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- запишем стиль линии

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- выведем информацию на график через комментарий

Comment(comm);

}