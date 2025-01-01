|
//--- описание
#property description "Скрипт создает графический объект \"Текст\"."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpFont="Arial"; // Шрифт
input int InpFontSize=10; // Размер шрифта
input color InpColor=clrRed; // Цвет
input double InpAngle=90.0; // Угол наклона в градусах
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Способ привязки
input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане
input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает объект "Текст" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Text", // имя объекта
const int sub_window=0, // номер подокна
datetime time=0, // время точки привязки
double price=0, // цена точки привязки
const string text="Text", // сам текст
const string font="Arial", // шрифт
const int font_size=10, // размер шрифта
const color clr=clrRed, // цвет
const double angle=0.0, // наклон текста
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // способ привязки
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=false, // выделить для перемещений
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы
ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим объект "Текст"
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать объект \"Текст\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим текст
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим шрифт текста
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- установим размер шрифта
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- установим угол наклона текста
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- установим способ привязки
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- установим цвет
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения объекта мышью
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Text", // имя объекта
datetime time=0, // координата времени точки привязки
double price=0) // координата цены точки привязки
{
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст объекта |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Text", // имя объекта
const string text="Text") // текст
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет объект "Текст" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Text") // имя объекта
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим объект
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить объект \"Текст\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений |
//| устанавливает значения по умолчанию |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // массив для хранения дат видимых баров
double low[]; // массив для хранения цен Low видимых баров
double high[]; // массив для хранения цен High видимых баров
//--- количество видимых баров в окне графика
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- выделение памяти
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- заполним массив дат
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- заполним массив цен Low
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения цен Low! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- заполним массив цен High
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения цен High! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- определим, как часто надо делать надписи
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- определим шаг
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=12;
break;
case 1:
step=6;
break;
case 2:
step=4;
break;
case 3:
step=2;
break;
}
//--- создадим надписи для значений High и Low баров (с промежутками)
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- создаем надписи
if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.05 секунды
Sleep(50);
}
//--- задержка в полсекунды
Sleep(500);
//--- удалим надписи
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
return;
if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.05 секунды
Sleep(50);
}
//---
}