//--- описание

#property description "Скрипт создает графический объект \"Текст\"."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpFont="Arial"; // Шрифт

input int InpFontSize=10; // Размер шрифта

input color InpColor=clrRed; // Цвет

input double InpAngle=90.0; // Угол наклона в градусах

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Способ привязки

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает объект "Текст" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Text", // имя объекта

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time=0, // время точки привязки

double price=0, // цена точки привязки

const string text="Text", // сам текст

const string font="Arial", // шрифт

const int font_size=10, // размер шрифта

const color clr=clrRed, // цвет

const double angle=0.0, // наклон текста

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // способ привязки

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим объект "Текст"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать объект \"Текст\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим текст

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- установим шрифт текста

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- установим размер шрифта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- установим угол наклона текста

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- установим способ привязки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- установим цвет

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения объекта мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает точку привязки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Text", // имя объекта

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет текст объекта |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Text", // имя объекта

const string text="Text") // текст

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим текст объекта

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет объект "Текст" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Text") // имя объекта

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим объект

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить объект \"Текст\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений |

//| устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // массив для хранения дат видимых баров

double low[]; // массив для хранения цен Low видимых баров

double high[]; // массив для хранения цен High видимых баров

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения цен Low! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения цен High! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим, как часто надо делать надписи

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- определим шаг

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- создадим надписи для значений High и Low баров (с промежутками)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- создаем надписи

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- удалим надписи

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//---

}