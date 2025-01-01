ДокументацияРазделы
OBJ_TEXT 

Объект "Текст".

ObjText

Примечание

Положение точки привязки относительно текста можно выбрать из перечисления ENUM_ANCHOR_POINT. Также можно менять угол наклона текста при помощи свойства OBJPROP_ANGLE.

Пример

Следующий скрипт создает на графике несколько объектов "Текст". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт создает графический объект \"Текст\"."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string            InpFont="Arial";         // Шрифт
input int               InpFontSize=10;          // Размер шрифта
input color             InpColor=clrRed;         // Цвет
input double            InpAngle=90.0;           // Угол наклона в градусах
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT;   // Способ привязки
input bool              InpBack=false;           // Объект на заднем плане
input bool              InpSelection=false;      // Выделить для перемещений
input bool              InpHidden=true;          // Скрыт в списке объектов
input long              InpZOrder=0;             // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает объект "Текст"                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long              chart_ID=0,               // ID графика
                const string            name="Text",              // имя объекта
                const int               sub_window=0,             // номер подокна
                datetime                time=0,                   // время точки привязки
                double                  price=0,                  // цена точки привязки
                const string            text="Text",              // сам текст
                const string            font="Arial",             // шрифт
                const int               font_size=10,             // размер шрифта
                const color             clr=clrRed,               // цвет
                const double            angle=0.0,                // наклон текста
                const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER// способ привязки
                const bool              back=false,               // на заднем плане
                const bool              selection=false,          // выделить для перемещений
                const bool              hidden=true,              // скрыт в списке объектов
                const long              z_order=0)                // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы
   ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим объект "Текст"
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать объект \"Текст\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим текст
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим шрифт текста
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- установим размер шрифта
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- установим угол наклона текста
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- установим способ привязки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- установим цвет
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения объекта мышью
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long   chart_ID=0,  // ID графика
              const string name="Text"// имя объекта
              datetime     time=0,      // координата времени точки привязки
              double       price=0)     // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст объекта                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long   chart_ID=0,  // ID графика
                const string name="Text"// имя объекта
                const string text="Text"// текст
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет объект "Текст"                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long   chart_ID=0,  // ID графика
                const string name="Text"// имя объекта
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим объект
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить объект \"Текст\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений          |
//| устанавливает значения по умолчанию                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[]; // массив для хранения дат видимых баров
   double   low[];  // массив для хранения цен Low видимых баров
   double   high[]; // массив для хранения цен High видимых баров
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- заполним массив дат 
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен Low
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения цен Low! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен High
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения цен High! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- определим, как часто надо делать надписи
   int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- определим шаг
   int step=1;
   switch(scale)
     {
      case 0:
         step=12;
         break;
      case 1:
         step=6;
         break;
      case 2:
         step=4;
         break;
      case 3:
         step=2;
         break;
     }
//--- создадим надписи для значений High и Low баров (с промежутками)
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      //--- создаем надписи
      if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
         InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
         InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- задержка в полсекунды
   Sleep(500);
//--- удалим надписи
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
         return;
      if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//---
  }