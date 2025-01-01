Тип void и константа NULL

Синтаксически тип void является фундаментальным типом наравне с типами char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double и string. Этот тип используется либо для указания того, что функция не возвращает значения, либо в качестве параметра функции обозначает отсутствие параметров.

Предопределенная константная переменная NULL имеет тип void. Она может быть присвоена переменным любых других фундаментальных типов без преобразования. Также допускается сравнение переменных фундаментальных типов со значением NULL

Пример:

//--- если строка не инициализирована, то присвоим ей наше предопределенное значение

if(some_string==NULL) some_string="empty";

Также NULL можно сравнивать с указателями на объекты, созданные при помощи оператора new.

Смотри также

Переменные, Функции