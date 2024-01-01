ДокументацияРазделы
Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара, если для этого бара заданы значения для обоих индикаторных буферов. Отрезки рисуются от значения в первом буфере до значения во втором индикаторном буфере. Ни один из буферов не может содержать только пустые значения, так как в этом случае отрисовка не происходит.

Толщину, цвет и стиль отображения линии можно задавать так же, как и для стиля DRAW_SECTIONдирективами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет "оживить" индикаторы, чтобы они меняли свой вид в зависимости от  текущей ситуации.

Секции рисуются от одного непустого значения одного буфера до непустого значения другого индикаторного буфера. Чтобы указать, какое значение следует считать "пустым", установите это значение в свойстве PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке
   PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Всегда явно заполняйте значениями индикаторные буфера, на пропускаемых барах указывайте в буфере пустое значение.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_ZIGZAG — 2.

Пример индикатора, рисующего пилу по ценам High и Low. Цвет, толщина и стиль линий зигзага меняются случайным образом каждые N тиков.

Пример стиля DRAW_ZIGZAG

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_ZIGZAG свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  DRAW_ZIGZAG.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_ZIGZAG"
#property description "Рисует прямыми отрезками \"пилу\", пропуская бары одного дня"
#property description "День пропусков выбирается случайным образом при запуске индикатора"
#property description "Цвет, толщина и стиль отрезков меняется случайным"
#property description " образом через каждые N тиков"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- plot ZigZag
#property indicator_label1  "ZigZag"
#property indicator_type1   DRAW_ZIGZAG
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input параметры
input int      N=5;              // кол-во тиков для изменения 
//--- indicator buffers
double         ZigZagBuffer1[];
double         ZigZagBuffer2[];
//--- день недели, для которого индикатор не рисуется
int invisible_day;
//--- массив для хранения цветов
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- массив для хранения стилей отрисовки линии
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- связывание массивов и индикаторных буферов
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);
//--- получим случайное число от 0 до 6, для этого дня индикатор не рисуется
   invisible_day=MathRand()%6;
//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
   ticks++;
//--- если накопилось достаточное число тиков
   if(ticks>=N)
     {
      //--- меняем свойства линии
      ChangeLineAppearance();
      //--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
      ticks=0;
     }
 
//--- структура времени понадобится для получения дня недели каждого бара
   MqlDateTime dt;
 
//--- позиция начала расчетов
   int start=0;
//--- если индикатор рассчитывался на предыдущем тике, то начинаем расчет с предпоследнего
   if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- цикл расчетов
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- запишем время открытия бара в структуру
      TimeToStruct(time[i],dt);
      //--- если день недели этого бара равен invisible_day
      if(dt.day_of_week==invisible_day)
        {
         //--- запишем пустые значения в буферы для этого бара
         ZigZagBuffer1[i]=0;
         ZigZagBuffer2[i]=0;
        }
      //--- если день недели подходящий, то заполняем буферы 
      else
        {
         //--- если номер бара четный
         if(i%2==0)
           {
            //---  пишем в 1-ый буфер High, во 2-ой Low
            ZigZagBuffer1[i]=high[i];
            ZigZagBuffer2[i]=low[i];
           }
         //--- номер бара нечетный
         else
           {
            //--- заполняем бар в обратном порядке
            ZigZagBuffer1[i]=low[i];
            ZigZagBuffer2[i]=high[i];
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид отрезков в зигзаге                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- строка для формирования информации о свойствах ZigZag
   string comm="";
//--- блок изменения цвета зигзага
   int number=MathRand(); // получим случайное число
//--- делитель числа равен размеру массива colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления
   int color_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- запишем цвет линии
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- блок изменения толщины линии
   number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
   int width=number%5;   // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- блок изменения стиля линии
   number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива styles
   size=ArraySize(styles);
//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления
   int style_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- запишем стиль линии
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- добавим информацию о дне, который пропускается в расчетах
   comm="\r\nНеотрисовываемый день - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
   Comment(comm);
  }

 