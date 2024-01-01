//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_ZIGZAG"

#property description "Рисует прямыми отрезками \"пилу\", пропуская бары одного дня"

#property description "День пропусков выбирается случайным образом при запуске индикатора"

#property description "Цвет, толщина и стиль отрезков меняется случайным"

#property description " образом через каждые N тиков"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ZigZag

#property indicator_label1 "ZigZag"

#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG

#property indicator_color1 clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- input параметры

input int N=5; // кол-во тиков для изменения

//--- indicator buffers

double ZigZagBuffer1[];

double ZigZagBuffer2[];

//--- день недели, для которого индикатор не рисуется

int invisible_day;

//--- массив для хранения цветов

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- массив для хранения стилей отрисовки линии

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- связывание массивов и индикаторных буферов

SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);

//--- получим случайное число от 0 до 6, для этого дня индикатор не рисуется

invisible_day=MathRand()%6;

//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии

ticks++;

//--- если накопилось достаточное число тиков

if(ticks>=N)

{

//--- меняем свойства линии

ChangeLineAppearance();

//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль

ticks=0;

}



//--- структура времени понадобится для получения дня недели каждого бара

MqlDateTime dt;



//--- позиция начала расчетов

int start=0;

//--- если индикатор рассчитывался на предыдущем тике, то начинаем расчет с предпоследнего

if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;

//--- цикл расчетов

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- запишем время открытия бара в структуру

TimeToStruct(time[i],dt);

//--- если день недели этого бара равен invisible_day

if(dt.day_of_week==invisible_day)

{

//--- запишем пустые значения в буферы для этого бара

ZigZagBuffer1[i]=0;

ZigZagBuffer2[i]=0;

}

//--- если день недели подходящий, то заполняем буферы

else

{

//--- если номер бара четный

if(i%2==0)

{

//--- пишем в 1-ый буфер High, во 2-ой Low

ZigZagBuffer1[i]=high[i];

ZigZagBuffer2[i]=low[i];

}

//--- номер бара нечетный

else

{

//--- заполняем бар в обратном порядке

ZigZagBuffer1[i]=low[i];

ZigZagBuffer2[i]=high[i];

}

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет внешний вид отрезков в зигзаге |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- строка для формирования информации о свойствах ZigZag

string comm="";

//--- блок изменения цвета зигзага

int number=MathRand(); // получим случайное число

//--- делитель числа равен размеру массива colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления

int color_index=number%size;

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- запишем цвет линии

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- блок изменения толщины линии

number=MathRand();

//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления

int width=number%5; // толщина задается от о до 4

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- запишем толщину линии

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- блок изменения стиля линии

number=MathRand();

//--- делитель числа равен размеру массива styles

size=ArraySize(styles);

//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления

int style_index=number%size;

//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- запишем стиль линии

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- добавим информацию о дне, который пропускается в расчетах

comm="\r

Неотрисовываемый день - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;

//--- выведем информацию на график через комментарий

Comment(comm);

}