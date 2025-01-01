Типы событий графика

Существуют 11 видов событий, которые можно обрабатывать с помощью функции предопределенной функции OnChartEvent(). Для пользовательских событий предусмотрено 65535 идентификаторов в диапазоне от CHARTEVENT_CUSTOM до CHARTEVENT_CUSTOM_LAST включительно. Для генерации пользовательского события необходимо использовать функцию EventChartCustom().

ENUM_CHART_EVENT

Идентификатор Описание CHARTEVENT_KEYUP Отпускание клавиши CHARTEVENT_KEYDOWN Нажатие клавиши CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Перемещение мыши и нажатие кнопок мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Нажатие или прокрутка колесика мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Изменение свойств графического объекта через диалог свойств CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) CHARTEVENT_CLICK Нажатие мышки на графике CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Нажатие мышки на графическом объекте CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Перетаскивание графического объекта CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit CHARTEVENT_CHART_CHANGE Изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств CHARTEVENT_CUSTOM Начальный номер события из диапазона пользовательских событий CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Конечный номер события из диапазона пользовательских событий

Событие CHARTEVENT_KEYUP

Событие CHARTEVENT_KEYUP возникает при отпускании клавиши клавиатуры пользователем, если окно графика имеет фокус ввода. Это событие дополняет существующее CHARTEVENT_KEYDOWN, которое генерируется при нажатии клавиши. Использование обоих событий позволяет точно определять момент нажатия и отпускания клавиш, что полезно при создании пользовательских интерфейсов и инструментов с интерактивным управлением.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

::Print("Key released: ", TranslateKey(key));

}

}

Значение lparam содержит код клавиши (KeyCode), аналогично событию CHARTEVENT_KEYDOWN. Для получения текстового представления клавиши можно использовать функцию TranslateKey().

Обработка «мёртвых» клавиш (Dead Keys)

Поддерживается обработка так называемых "мёртвых клавиш" (dead keys). Это клавиши, которые не вводят символ сразу, а изменяют вид следующего вводимого символа. Например, в греческой раскладке клавиша ; используется для установки ударения над гласными (ά, έ, ύ и др.).

Теперь такие клавиши можно отслеживать при помощи функции TranslateKey() в обработчиках CHARTEVENT_KEYDOWN и CHARTEVENT_KEYUP. Это позволяет корректно определять нажатие и отпускание составных клавишных комбинаций в многоязычных раскладках.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Pressed: ", text);

}

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Released: ", text);

}

}

Обработка мёртвых клавиш полезна при реализации пользовательских текстовых полей, систем горячих клавиш, а также интерфейсов, реагирующих на международные клавиатурные раскладки.

Входные параметры функции OnChartEvent

Для каждого типа события входные параметры функции OnChartEvent() имеют определенные значения, которые необходимы для обработки этого события. В таблице перечислены события и значения, которые передаются через параметры.

Событие Значение параметра id Значение параметра lparam Значение параметра dparam Значение параметра sparam Событие отжатия клавиши CHARTEVENT_KEYUP Код отпущенной клавиши. Количество повторов события — всегда 1 Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYUP message Событие нажатия клавиши CHARTEVENT_KEYDOWN Код нажатой клавиши Количество повторов события при удержании клавиши Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYDOWN message События мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X координата Y координата Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок мыши Событие колёсика мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Флаги состояний клавиш и кнопок мышки, координаты X и Y курсора. Описание дано в примере ниже Значение Delta прокрутки колёсика мышки — Событие создания графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — Имя созданного графического объекта Событие изменения свойств объекта через диалог свойств CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — Имя измененного графического объекта Событие удаления графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — Имя удаленного графического объекта Событие щелчка мышки на графике CHARTEVENT_CLICK X координата Y координата — Событие щелчка мышки на графическом объекте CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X координата Y координата Имя графического объекта, на котором произошло событие Событие перемещения графического объекта при помощи мышки CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — Имя перемещенного графического объекта Событие окончания редактирования текста в поле ввода графического объекта "Поле ввода" CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — Имя графического объекта "Поле ввода", в котором завершилось редактирование текста Событие изменения размеров графика или изменения свойств графика через диалог свойств CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — Пользовательское событие с номером N CHARTEVENT_CUSTOM+N Значение, заданное функцией EventChartCustom() Значение, заданное функцией EventChartCustom() Значение, заданное функцией EventChartCustom()

Пример:

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("Запущен эксперт с именем ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- установка флага получения событий создания объектов графика

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- установка флага получения событий удаления объектов графика

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- принудительное обновление свойств графика гарантирует готовность к обработке событий

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // идентификатор события

const long& lparam, // параметр события типа long

const double& dparam, // параметр события типа double

const string& sparam // параметр события типа string

)

{

//--- нажатие левой кнопкой мышки на графике

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Координаты щелчка мышки на графике: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- нажатие мышкой на графическом объекте

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Нажатие кнопки мышки на объекте с именем '"+sparam+"'");

//--- нажатие кнопки на клавиатуре

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Нажата KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Нажата KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Нажата KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Нажата KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Нажата KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Нажата KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Нажата какая-то неперечисленная клавиша");

}

ChartRedraw();

}

//--- удален объекта

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Удален объект с именем ",sparam);

//--- создан объект

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Создан объект с именем ",sparam);

//--- перемещен объект или изменены координаты точек привязки

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Изменение точек привязки объекта с именем ",sparam);

//--- изменен текст в поле ввода графического объекта Edit

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Изменен текст в объекте Edit ",sparam);

}

Для события CHARTEVENT_MOUSE_MOVE строковой параметр sparam содержит число, представляющее информацию о состоянии клавиш:

Бит Описание 1 Состояние левой клавиши мыши 2 Состояние правой клавиши мыши 3 Состояние клавиши SHIFT 4 Состояние клавиши CTRL 5 Состояние средней клавиши мыши 6 Состояние первой дополнительной клавиши мыши 7 Состояние второй дополнительной клавиши мыши

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- включение сообщений о перемещении мыши по окну чарта

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);

//--- отключаем контекстное меню чарта (по правой кнопке)

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

//--- отключаем перекрестие (по средней кнопке)

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

//--- принудительное обновление свойств графика гарантирует готовность к обработке событий

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

}

//--- отключаем контекстное меню чарта (по правой кнопке)

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

//--- отключаем перекрестие (по средней снопке)

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

Для события CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL параметры lparam и dparam содержат информацию о состоянии клавиш Ctrl, Shift, кнопок мышки, координатах курсора и величине прокрутки колёсика мышки. Для лучшего понимания запустите этот советник на графике и прокручивайте колёсико мышки, нажимая поочередно различные кнопки и клавиши, описанные в коде.

Пример обработки события CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

init OnInit()

{

//--- включение сообщений о прокрутке колесика мышки

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- принудительное обновление свойств графика гарантирует готовность к обработке событий

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- разберем состояние кнопок и колесика мышки для этого события

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // флаг состояний клавиш Ctrl, Shift и кнопок мышки

int x_cursor = (int)(short)lparam; // X-координата, в которой произошло событие колесика мышки

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // Y-координата, в которой произошло событие колесика мышки

int delta = (int)dparam; // суммарное значение прокрутки колесика, срабатывает при достижении +120 или -120

//--- обработаем флаг

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1) + "'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+ /*

Пример вывода

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Ctrl pressed: X=193, Y=445, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Shift pressed: X=186, Y=446, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=178, Y=447, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: MiddleButton pressed: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: LeftButton pressed: X=279, Y=320, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: RightButton pressed: X=253, Y=330, delta=120 */

Смотри также

Функции обработки событий, Работа с событиями