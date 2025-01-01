- Типы событий графика
Типы событий графика
Существуют 11 видов событий, которые можно обрабатывать с помощью функции предопределенной функции OnChartEvent(). Для пользовательских событий предусмотрено 65535 идентификаторов в диапазоне от CHARTEVENT_CUSTOM до CHARTEVENT_CUSTOM_LAST включительно. Для генерации пользовательского события необходимо использовать функцию EventChartCustom().
ENUM_CHART_EVENT
|
Идентификатор
|
Описание
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
Отпускание клавиши
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Нажатие клавиши
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Перемещение мыши и нажатие кнопок мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Нажатие или прокрутка колесика мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Изменение свойств графического объекта через диалог свойств
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Нажатие мышки на графике
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Нажатие мышки на графическом объекте
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Перетаскивание графического объекта
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Начальный номер события из диапазона пользовательских событий
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Конечный номер события из диапазона пользовательских событий
Событие CHARTEVENT_KEYUP
Событие CHARTEVENT_KEYUP возникает при отпускании клавиши клавиатуры пользователем, если окно графика имеет фокус ввода. Это событие дополняет существующее CHARTEVENT_KEYDOWN, которое генерируется при нажатии клавиши. Использование обоих событий позволяет точно определять момент нажатия и отпускания клавиш, что полезно при создании пользовательских интерфейсов и инструментов с интерактивным управлением.
|
void OnChartEvent(const int id,
Значение lparam содержит код клавиши (KeyCode), аналогично событию CHARTEVENT_KEYDOWN. Для получения текстового представления клавиши можно использовать функцию TranslateKey().
Обработка «мёртвых» клавиш (Dead Keys)
Поддерживается обработка так называемых "мёртвых клавиш" (dead keys). Это клавиши, которые не вводят символ сразу, а изменяют вид следующего вводимого символа. Например, в греческой раскладке клавиша ; используется для установки ударения над гласными (ά, έ, ύ и др.).
Теперь такие клавиши можно отслеживать при помощи функции TranslateKey() в обработчиках CHARTEVENT_KEYDOWN и CHARTEVENT_KEYUP. Это позволяет корректно определять нажатие и отпускание составных клавишных комбинаций в многоязычных раскладках.
|
void OnChartEvent(const int id,
Обработка мёртвых клавиш полезна при реализации пользовательских текстовых полей, систем горячих клавиш, а также интерфейсов, реагирующих на международные клавиатурные раскладки.
Входные параметры функции OnChartEvent
Для каждого типа события входные параметры функции OnChartEvent() имеют определенные значения, которые необходимы для обработки этого события. В таблице перечислены события и значения, которые передаются через параметры.
|
Событие
|
Значение параметра id
|
Значение параметра lparam
|
Значение параметра dparam
|
Значение параметра sparam
|
Событие отжатия клавиши
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
Код отпущенной клавиши.
|
Количество повторов события — всегда 1
|
Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYUP message
|
Событие нажатия клавиши
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Код нажатой клавиши
|
Количество повторов события при удержании клавиши
|
Строковое значение битовой маски, описывающее статус клавиш-модификаторов. Смотри WM_KEYDOWN message
|
События мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X координата
|
Y координата
|
Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок мыши
|
Событие колёсика мышки (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Флаги состояний клавиш и кнопок мышки, координаты X и Y курсора. Описание дано в примере ниже
|
Значение Delta прокрутки колёсика мышки
|
—
|
Событие создания графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
—
|
—
|
Имя созданного графического объекта
|
Событие изменения свойств объекта через диалог свойств
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
—
|
—
|
Имя измененного графического объекта
|
Событие удаления графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
—
|
—
|
Имя удаленного графического объекта
|
Событие щелчка мышки на графике
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X координата
|
Y координата
|
—
|
Событие щелчка мышки на графическом объекте
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X координата
|
Y координата
|
Имя графического объекта, на котором произошло событие
|
Событие перемещения графического объекта при помощи мышки
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
—
|
—
|
Имя перемещенного графического объекта
|
Событие окончания редактирования текста в поле ввода графического объекта "Поле ввода"
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
—
|
—
|
Имя графического объекта "Поле ввода", в котором завершилось редактирование текста
|
Событие изменения размеров графика или изменения свойств графика через диалог свойств
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
—
|
—
|
—
|
Пользовательское событие с номером N
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
Значение, заданное функцией EventChartCustom()
|
Значение, заданное функцией EventChartCustom()
|
Значение, заданное функцией EventChartCustom()
Пример:
|
#define KEY_NUMPAD_5 12
Для события CHARTEVENT_MOUSE_MOVE строковой параметр sparam содержит число, представляющее информацию о состоянии клавиш:
|
Бит
|
Описание
|
1
|
Состояние левой клавиши мыши
|
2
|
Состояние правой клавиши мыши
|
3
|
Состояние клавиши SHIFT
|
4
|
Состояние клавиши CTRL
|
5
|
Состояние средней клавиши мыши
|
6
|
Состояние первой дополнительной клавиши мыши
|
7
|
Состояние второй дополнительной клавиши мыши
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
|
//--- отключаем контекстное меню чарта (по правой кнопке)
Для события CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL параметры lparam и dparam содержат информацию о состоянии клавиш Ctrl, Shift, кнопок мышки, координатах курсора и величине прокрутки колёсика мышки. Для лучшего понимания запустите этот советник на графике и прокручивайте колёсико мышки, нажимая поочередно различные кнопки и клавиши, описанные в коде.
Пример обработки события CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также