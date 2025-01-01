Структура торговой транзакции (MqlTradeTransaction)

В результате выполнения определенных действий с торговым счетом, его состояние изменяется. К таким действиям относятся:

Отсылка торгового запроса любым MQL5-приложением в клиентском терминале при помощи функций OrderSend OrderSendAsync и его последующее исполнение;

Отсылка торгового запроса через графический интерфейс терминала и его последующее исполнение;

Срабатывания отложенных ордеров и стоп-ордеров на сервере;

Выполнения операций на стороне торгового сервера.

В результате данных действий для счета выполняются торговые транзакции:

обработка торгового запроса;

изменение открытых ордеров;

изменение истории ордеров;

изменение истории сделок;

изменение позиций.

Например, при отсылке рыночного ордера на покупку он обрабатывается, для счета создается соответствующий ордер на покупку, происходит исполнение ордера, его удаление из списка открытых, добавление в историю ордеров, далее добавляется соответствующая сделка в историю и создается новая позиция. Все эти действия являются торговыми транзакциями.

Для получения торговых транзакций, примененных к счету, в MQL5 предусмотрен специальный обработчик OnTradeTransaction(). В первый параметр этого обработчика передается структура MqlTradeTransaction, описывающая торговые транзакции.

struct MqlTradeTransaction

{

ulong deal; // Тикет сделки

ulong order; // Тикет ордера

string symbol; // Имя торгового инструмента

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type; // Тип торговой транзакции

ENUM_ORDER_TYPE order_type; // Тип ордера

ENUM_ORDER_STATE order_state; // Состояние ордера

ENUM_DEAL_TYPE deal_type; // Тип сделки

ENUM_ORDER_TYPE_TIME time_type; // Тип ордера по времени действия

datetime time_expiration; // Срок истечения ордера

double price; // Цена

double price_trigger; // Цена срабатывания стоп-лимитного ордера

double price_sl; // Уровень Stop Loss

double price_tp; // Уровень Take Profit

double volume; // Объем в лотах

ulong position; // Тикет позиции

ulong position_by; // Тикет встречной позиции

};

Описание полей

Поле Описание deal Тикет сделки. order Тикет ордера. symbol Имя торгового инструмента, по которому совершена транзакция. type Тип торговой транзакции. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE. order_type Тип торгового ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_ORDER_TYPE. order_state Состояние торгового ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_ORDER_STATE. deal_type Тип сделки. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_DEAL_TYPE. time_type Тип ордера по истечению. Значение может быть одним из значений ENUM_ORDER_TYPE_TIME. time_expiration Срок истечения отложенного ордера (для ордеров типа ORDER_TIME_SPECIFIED и ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY). price Цена. В зависимости от типа торговой транзакции может быть ценой ордера, сделки или позиции. price_trigger Стоп-цена (цена срабатывания) стоп-лимитного ордера (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT). price_sl Цена Stop Loss. В зависимости от типа торговой транзакции может относиться к ордеру, сделке или позиции. price_tp Цена Take Profit. В зависимости от типа торговой транзакции может относиться к ордеру, сделке или позиции. volume Объем в лотах. В зависимости от типа торговой транзакции может указывать на текущий объем ордера, объем сделки или объем позиции. position Тикет позиции, на которую повлияла транзакция. position_by Тикет встречной позиции. Используется при закрытии позиции встречной — открытой по тому же инструменту, но в противоположном направлении.

Определяющим параметром для анализа поступившей транзакции является ее тип, который передается в поле type. Например, если транзакция является типом TRADE_TRANSACTION_REQUEST (получен результат обработки торгового запроса сервером), то структура имеет только одно заполненное поле type, остальные поля анализировать не нужно. В этом случае можно произвести анализ двух дополнительных параметров request и result, которые передаются в обработчик OnTradeTransaction(), как это показано в примере ниже.

Зная тип торговой операции, можно принять решение об анализе текущего состояния ордеров, позиций и сделок на торговом счете. Необходимо иметь в виду, что один торговый запрос, отправленный из терминала серверу, может породить несколько торговых транзакций, очередность поступления которых в терминал не гарантируется.

Структура MqlTradeTransaction заполняется по-разному в зависимости от типа торговой транзакции (ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE):

TRADE_TRANSACTION_ORDER_* и TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*

Для торговых транзакций, касающихся обработки открытых ордеров (TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE и TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE) и истории ордеров (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE), в структуре MqlTradeTransaction заполняются следующие поля:

order - тикет ордера;

symbol - имя финансового инструмента в ордере;

type - тип торговой транзакции;

order_type - тип ордера;

orders_state - текущее состояние ордера;

time_type - тип истечения ордера;

time_expiration - время истечения ордера (для ордеров с типом истечения ORDER_TIME_SPECIFIED и ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY ) ;

price - цена в ордере, указанная клиентом;

price_trigger - стоп-цена срабатывания стоп-лимитного ордера (только для ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) ;

price_sl - цена Stop Loss ордера (заполняется, если указана в ордере);

price_tp - цена Take Profit ордера (заполняется, если указана в ордере);

volume - текущий объем ордера (не исполненный). Изначальный объем ордера можно узнать из истории ордеров при помощи функций HistoryOrders*

position - тикет позиции, открытой, измененной или закрытой в результате исполнения ордера. Заполняется только для рыночных ордеров. Не заполняется для TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD.

position_by - тикет встречной позиции. Заполняется только для ордеров на закрытие позиции встречной (close by).

TRADE_TRANSACTION_DEAL_*

Для торговых транзакций, касающихся обработки сделок (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE и TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE), в структуре MqlTradeTransaction заполняются следующие поля:

deal - тикет сделки;

order - тикет ордера, на основе которого совершена сделка;

symbol - имя финансового инструмента в сделке;

type - тип торговой транзакции;

deal_type - тип сделки;

price - цена, по которой совершена сделка;

price_sl - цена Stop Loss (заполняется, если указана в ордере, на основе которого совершена сделка);

price_tp - цена Take Profit (заполняется, если указана в ордере, на основе которого совершена сделка);

volume - объем сделки в лотах.

position - тикет позиции, открытой, измененной или закрытой в результате исполнения сделки.

position_by - тикет встречной позиции. Заполняется только для сделок на закрытие позиции встречной (out by).

TRADE_TRANSACTION_POSITION

Для торговых транзакций, касающихся изменений позиций, не связанных с исполнением сделок (TRADE_TRANSACTION_POSITION), в структуре MqlTradeTransaction заполняются следующие поля:

symbol - имя финансового инструмента позиции;

type - тип торговой транзакции;

deal_type - тип позиции ( DEAL_TYPE_BUY или DEAL_TYPE_SELL ) ;

price - средневзвешенная цена открытия позиции;

price_sl - цена Stop Loss;

price_tp - цена Take Profit;

volume - объем позиции в лотах, если он был изменен.

position - тикет позиции.

Изменение позиции (добавление, изменение или ликвидация) в результате совершения сделки не влечет за собой появление транзакции TRADE_TRANSACTION_POSITION.

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Для торговых транзакций, описывающих факт, что торговый запрос обработан сервером, и результат его обработки получен (TRADE_TRANSACTION_REQUEST), в структуре MqlTradeTransaction заполняется только одно поле:

type - тип торговой транзакции;

Для транзакций данного типа необходимо анализировать только одно поле - type (тип торговой транзакции). Для получения дополнительной информации необходимо анализировать второй и третий параметры функции OnTradeTransaction (request и result).

Пример:

input int MagicNumber=1234567;



//--- подключим торговый класс CTrade и объявим переменную этого типа

#include <Trade\Trade.mqh>

CTrade trade;

//--- флаги для установки и удаления отложенного ордера

bool pending_done=false;

bool pending_deleted=false;

//--- здесь будем хранить тикет отложенного ордера

ulong order_ticket;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- установим MagicNumber, которым будут помечаться все наши ордера

trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);

//--- торговые запросы будем отправлять в асинхронном режиме с помощью функции OrderSendAsync()

trade.SetAsyncMode(true);

//--- инициализируем переменную нулем

order_ticket=0;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- установка отложенного ордера

if(!pending_done)

{

double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);

double buy_stop_price=NormalizeDouble(ask+1000*_Point,(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS));

bool res=trade.BuyStop(0.1,buy_stop_price,_Symbol);

//--- если функция BuyStop() отработала успешно

if(res)

{

pending_done=true;

//--- получим результат отправки запроса из ctrade

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- получим request_id для отправленного запроса

uint request_id=trade_result.request_id;

Print("Отправлен запрос на установку отложенного ордера. Идентификатор запроса Request_ID=",request_id);

//--- запомним тикет ордера (при использовании асинхронного режима отправки в CTrade будет равен нулю)

order_ticket=trade_result.order;

//--- всё сделано, поэтому досрочно выходим из обработчика OnTick()

return;

}

}

//--- удаление отложенного ордера

if(!pending_deleted)

//--- дополнительная проверка

if(pending_done && (order_ticket!=0))

{

//--- попытаемся удалить отложенный ордер

bool res=trade.OrderDelete(order_ticket);

Print("OrderDelete=",res);

//--- при успешной отправке запроса на удаление

if(res)

{

pending_deleted=true;

//--- получим результат выполнения запроса

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- вытащим из результата идентификатор запроса

uint request_id=trade_result.request_id;

//--- выведем в Журнал

Print("Отправлен запрос на удаление отложенного ордера #",order_ticket,

". Идентификатор запроса Request_ID=",request_id,

"\r

");

//--- запишем из результата запроса тикет ордера

order_ticket=trade_result.order;

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- получим тип транзакции в виде значения перечисления

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=(ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE)trans.type;

//--- если транзакция является результатом обработки запроса, выведем только её название

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

Print(EnumToString(type));

//--- выведем строковое описание обработанного запроса

Print("------------RequestDescription\r

",RequestDescription(request));

//--- выведем описание результата запроса

Print("------------ResultDescription\r

",TradeResultDescription(result));

//--- запомним тикет ордера для его удаления на следующей обработке в OnTick()

if(result.order!=0)

{

//--- удалим этот ордер по его тикету при следующем вызове OnTick()

order_ticket=result.order;

Print(" Тикет отложенного ордера ",order_ticket,"\r

");

}

}

else // для транзакций другого типа выведем полное описание

//--- выведем описание полученной транзакции в Журнал

Print("------------TransactionDescription\r

",TransactionDescription(trans));



//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает текстовое описание транзакции |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans)

{

//---

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

desc+="Position: "+(string)trans.position+"\r

";

desc+="Position by: "+(string)trans.position_by+"\r

";

//--- вернем полученную строку

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает текстовое описание торгового запроса |

//+------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request)

{

//---

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Comment: "+request.comment+"\r

";

//--- вернем полученную строку

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает текстовое описание результата обработки запроса |

//+------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result)

{

//---

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Comment: "+result.comment+"\r

";

//--- вернем полученную строку

return desc;

}

Смотри также

Типы торговых транзакций, OnTradeTransaction()