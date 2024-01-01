|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_CANDLES."
#property description "Рисует в отдельном окне разным цветом свечи по случайно выбранному из MarketWatch символу."
#property description " "
#property description "Цвет и толщина свечей, а также символ, меняются"
#property description "случайным образом через каждые N тиков."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
//--- plot Bars
#property indicator_label1 "DRAW_CANDLES1"
#property indicator_type1 DRAW_CANDLES
#property indicator_color1 clrGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- input параметры
input int N=5; // количество тиков для смены вида
input int bars=500; // сколько баров показывать
input bool messages=false; // вывод сообщений в лог "Эксперты"
//--- индикаторные буферы
double Candle1Buffer1[];
double Candle1Buffer2[];
double Candle1Buffer3[];
double Candle1Buffer4[];
//--- имя символа
string symbol;
//--- массив для хранения цветов
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- если bars слишком мало - досрочно завершаем работу
if(bars<50)
{
Comment("Укажите большее количество баров! Работа индикатора прекращена");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,Candle1Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Candle1Buffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Candle1Buffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Candle1Buffer4,INDICATOR_DATA);
//--- пустое значение
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- имя символа, по которому рисуются бары
symbol=_Symbol;
//--- установим отображение символа
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_CANDLES("+symbol+")");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
ticks++;
//--- если накопилось достаточное число тиков
if(ticks>=N)
{
//--- выберем новый символ из окна "Обзор рынка"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- сменим вид
ChangeLineAppearance();
//--- выберем новый символ из окна "Обзор рынка"
int tries=0;
//--- сделаем 5 попыток заполнить буферы plot1 ценами из symbol
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
Candle1Buffer1,Candle1Buffer2,Candle1Buffer3,Candle1Buffer4)
&& tries<5)
{
//--- счетчик вызовов функции CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняет указанную свечу |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[]
)
{
//--- в массив rates[] будем копировать цены Open, High, Low и Close
MqlRates rates[];
//--- счетчик попыток
int attempts=0;
//--- сколько скопировано
int copied=0;
//--- делаем 25 попыток получить таймсерию по нужному символу
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- если не удалось скопировать достаточное количество баров
if(copied!=bars)
{
//--- сформируем строку сообщения
string comm=StringFormat("Для символа %s удалось получить только %d баров из %d затребованных",
name,
copied,
bars
);
//--- выведем сообщение в комментарий на главное окно графика
Comment(comm);
//--- выводим сообщения
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- установим отображение символа
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
}
//--- инициализируем буферы пустыми значениями
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- на каждом тике копируем цены в буферы
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- вычислим соответствующий индекс для буферов
int buffer_index=total-copied+i;
//--- записываем цены в буферы
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает случайным образом символ из Market Watch |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- количество символов, показываемых в окне "Обзор рынка"
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- позиция символа в списке - случайное число от 0 до symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- вернем имя символа по указанной позиции
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид баров |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- строка для формирования информации о свойствах баров
string comm="";
//--- блок изменения цвета баров
int number=MathRand(); // получим случайное число
//--- делитель числа равен размеру массива colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления
int color_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- запишем цвет
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- запишем имя символа
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
Comment(comm);
}