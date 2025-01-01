ДокументацияРазделы
Объект "Стрелка".

ObjArrow

Примечание

Положение точки привязки относительно стрелки можно выбрать из перечисления ENUM_ARROW_ANCHOR.

Стрелки большого размера (больше 5) можно создать только установив соответствующее значение свойства OBJPROP_WIDTH при написании кода в MetaEditor.

Нужный тип стрелки можно выбрать, установив один из кодов символов шрифта Wingdings.

Пример

Следующий скрипт создает на графике объект "Стрелка" и изменяет ее тип. Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт создает произвольную стрелку в окне графика."
#property description "Координата точки привязки задается в процентах"
#property description "от размеров окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string            InpName="Arrow";        // Имя стрелки
input int               InpDate=50;             // Дата точки привязки в %
input int               InpPrice=50;            // Цена точки привязки в %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP;   // Способ привязки
input color             InpColor=clrDodgerBlue// Цвет стрелки
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_SOLID;   // Стиль окаймляющей линии
input int               InpWidth=10;            // Размер стрелки
input bool              InpBack=false;          // Стрелка на заднем плане
input bool              InpSelection=false;     // Выделить для перемещений
input bool              InpHidden=true;         // Скрыт в списке объектов
input long              InpZOrder=0;            // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает стрелку                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCreate(const long              chart_ID=0,           // ID графика
                 const string            name="Arrow",         // имя стрелки
                 const int               sub_window=0,         // номер подокна
                 datetime                time=0,               // время точки привязки
                 double                  price=0,              // цена точки привязки
                 const uchar             arrow_code=252,       // код стрелки
                 const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// положение точки привязки
                 const color             clr=clrRed,           // цвет стрелки
                 const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // стиль окаймляющей линии
                 const int               width=3,              // размер стрелки
                 const bool              back=false,           // на заднем плане
                 const bool              selection=true,       // выделить для перемещений
                 const bool              hidden=true,          // скрыт в списке объектов
                 const long              z_order=0)            // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим стрелку
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать стрелку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим код стрелки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,arrow_code);
//--- установим способ привязки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- установим цвет стрелки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль окаймляющей линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим размер стрелки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения стрелки мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowMove(const long   chart_ID=0,   // ID графика
               const string name="Arrow"// имя объекта
               datetime     time=0,       // координата времени точки привязки
               double       price=0)      // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Меняет код стрелки                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCodeChange(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                     const string name="Arrow"// имя объекта
                     const uchar  code=252)     // код стрелки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим код стрелки
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,code))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить код стрелки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Меняет способ привязки                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // ID графика
                       const string            name="Arrow",      // имя объекта
                       const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// способ привязки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим способ привязки
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить способ привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет стрелку                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDelete(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                 const string name="Arrow"// имя стрелки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим стрелку
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить стрелку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений          |
//| устанавливает значения по умолчанию                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точки привязки знака
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования стрелки
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- создадим стрелку на графике
   if(!ArrowCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],32,InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график
   ChartRedraw();
//--- в цикле рассмотрим все варианты построения стрелок
   for(int i=33;i<256;i++)
     {
      if(!ArrowCodeChange(0,InpName,(uchar)i))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в полсекунды
      Sleep(500);
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим стрелку с графика
   ArrowDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }