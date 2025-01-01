Ценовые константы

Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов.

ENUM_APPLIED_PRICE

Идентификатор Описание PRICE_CLOSE Цена закрытия PRICE_OPEN Цена открытия PRICE_HIGH Максимальная за период цена PRICE_LOW Минимальная за период цена PRICE_MEDIAN Медианная цена, (high+low)/2 PRICE_TYPICAL Типичная цена, (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

Если в расчетах используется объем, то нужно указать одно из двух значений перечисления ENUM_APPLIED_VOLUME.

ENUM_APPLIED_VOLUME

Идентификатор Описание VOLUME_TICK Тиковый объем VOLUME_REAL Торговый объем

Технический индикатор iStochastic() имеет два варианта расчета, которые могут использовать:

либо только цены Close;

либо цены High и Low.

Для выбора нужного варианта расчета нужно указать одно из значений перечисления ENUM_STO_PRICE.

ENUM_STO_PRICE

Идентификатор Описание STO_LOWHIGH Построение по ценам Low/High STO_CLOSECLOSE Построение по ценам Close/Close

Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается перечислением ENUM_APPLIED_PRICE, то в качестве входного ценового ряда можно указывать хэндл любого индикатора (встроенного в терминал или написанного пользователем). В этом случае для расчетов будут использованы значения нулевого буфера индикатора. Это позволяет легко строить значения одного индикатора по значениям другого индикатора. Хэндл пользовательского индикатора создается вызовом функции iCustom().

Пример: