- Ценовые константы
- Методы скользящих
- Линии индикаторов
- Стили рисования
- Свойства пользовательских индикаторов
- Типы индикаторов
- Идентификаторы типов данных
Ценовые константы
Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
PRICE_CLOSE
|
Цена закрытия
|
PRICE_OPEN
|
Цена открытия
|
PRICE_HIGH
|
Максимальная за период цена
|
PRICE_LOW
|
Минимальная за период цена
|
PRICE_MEDIAN
|
Медианная цена, (high+low)/2
|
PRICE_TYPICAL
|
Типичная цена, (high+low+close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
Если в расчетах используется объем, то нужно указать одно из двух значений перечисления ENUM_APPLIED_VOLUME.
|
Идентификатор
|
Описание
|
VOLUME_TICK
|
Тиковый объем
|
VOLUME_REAL
|
Торговый объем
Технический индикатор iStochastic() имеет два варианта расчета, которые могут использовать:
- либо только цены Close;
- либо цены High и Low.
Для выбора нужного варианта расчета нужно указать одно из значений перечисления ENUM_STO_PRICE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
STO_LOWHIGH
|
Построение по ценам Low/High
|
STO_CLOSECLOSE
|
Построение по ценам Close/Close
Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается перечислением ENUM_APPLIED_PRICE, то в качестве входного ценового ряда можно указывать хэндл любого индикатора (встроенного в терминал или написанного пользователем). В этом случае для расчетов будут использованы значения нулевого буфера индикатора. Это позволяет легко строить значения одного индикатора по значениям другого индикатора. Хэндл пользовательского индикатора создается вызовом функции iCustom().
Пример:
|
#property indicator_separate_window