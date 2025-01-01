//--- описание

#property description "Скрипт строит графический объект \"Импульсная волна Эллиота\"."

#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров"

#property description "окна графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="ElliotWave5"; // Имя объекта

input int InpDate1=10; // Дата 1-ой точки в %

input int InpPrice1=90; // Цена 1-ой точки в %

input int InpDate2=20; // Дата 2-ой точки в %

input int InpPrice2=40; // Цена 2-ой точки в %

input int InpDate3=30; // Дата 3-ей точки в %

input int InpPrice3=60; // Цена 3-ей точки в %

input int InpDate4=40; // Дата 4-ой точки в %

input int InpPrice4=10; // Цена 4-ой точки в %

input int InpDate5=60; // Дата 5-ой точки в %

input int InpPrice5=40; // Цена 5-ой точки в %

input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR; // Уровень

input bool InpDrawLines=true; // Отображение линий

input color InpColor=clrRed; // Цвет линий

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линий

input int InpWidth=2; // Толщина линий

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cоздает "Импульсную волну Эллиота" по заданным координатам |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Create(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ElliotWave5", // имя волны

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time1=0, // время первой точки

double price1=0, // цена первой точки

datetime time2=0, // время второй точки

double price2=0, // цена второй точки

datetime time3=0, // время третьей точки

double price3=0, // цена третьей точки

datetime time4=0, // время четвертой точки

double price4=0, // цена четвертой точки

datetime time5=0, // время пятой точки

double price5=0, // цена пятой точки

const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE, // степень

const bool draw_lines=true, // отображение линий

const color clr=clrRed, // цвет объекта

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линий

const int width=1, // толщина линий

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы

ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим "Импульсную волну Эллиота" по заданным координатам

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,

price3,time4,price4,time5,price5))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать \"Импульсную волну Эллиота\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим степень (размер волны)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);

//--- включим (true) или отключим (false) режим отображения линий

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);

//--- установим цвет объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линий

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину линий

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения объекта для перемещений

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает точку привязки "Импульсной волны Эллиота" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5PointChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ElliotWave5", // имя объекта

const int point_index=0, // номер точки привязки

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет "Импульсную волну Эллиота" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Delete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ElliotWave5") // имя объекта

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим объект

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить \"Импульсную волну Эллиота\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точек привязки "Импульсной волны Эллиота" и |

//| для пустых значений устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2,

datetime &time3,double &price3,

datetime &time4,double &price4,

datetime &time5,double &price5)

{

//--- массив для приема времени открытия 10 последних баров

datetime temp[];

ArrayResize(temp,10);

//--- получим данные

CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);

//--- получим величину одного пункта на текущем графике

double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- если время первой точки не задано, то она будет на 9 баре слева от последнего бара

if(!time1)

time1=temp[0];

//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- если время второй точки не задано, то она будет на 7 баре слева от последнего бара

if(!time2)

time2=temp[2];

//--- если цена второй точки не задана, сдвинем ее на 300 пунктов ниже первой

if(!price2)

price2=price1-300*point;

//--- если время третьей точки не задано, то она будет на 5 баров слева от последнего бара

if(!time3)

time3=temp[4];

//--- если цена третьей точки не задана, сдвинем ее на 250 пунктов ниже первой

if(!price3)

price3=price1-250*point;

//--- если время четвертой точки не задано, то она будет на 3 бара слева от последнего бара

if(!time4)

time4=temp[6];

//--- если цена четвертой точки не задана, сдвинем ее на 550 пунктов ниже первой

if(!price4)

price4=price1-550*point;

//--- если время пятой точки не задано, то она будет на последнем баре

if(!time5)

time5=temp[9];

//--- если цена пятой точки не задана, сдвинем ее на 450 пунктов ниже первой

if(!price5)

price5=price1-450*point;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 ||

InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 ||

InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- размер массива price

int accuracy=1000;

//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координат точек привязки объекта

datetime date[];

double price[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен

//--- найдем максимальное и минимальное значение графика

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- определим шаг изменения цены и заполним массив

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- определим точки для рисования "Импульсной волны Эллиота"

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int d4=InpDate4*(bars-1)/100;

int d5=InpDate5*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;

int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;

//--- создадим "Импульсную волну Эллиота"

if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать точки привязки

//--- счетчик цикла

int v_steps=accuracy/5;

//--- перемещаем пятую точку привязки

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(p5<accuracy-1)

p5+=1;

//--- сдвигаем точку

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- счетчик цикла

v_steps=accuracy/5;

//--- перемещаем вторую и третью точки привязки

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующие значения

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

if(p3>1)

p3-=1;

//--- сдвигаем точки

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- счетчик цикла

v_steps=accuracy*4/5;

//--- перемещаем первую и четвертую точки привязки

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующие значения

if(p1>1)

p1-=1;

if(p4<accuracy-1)

p4+=1;

//--- сдвигаем точки

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим объект с графика

ElliotWave5Delete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}