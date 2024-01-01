ДокументацияРазделы
Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Предназначен для создания собственных индикаторов в виде баров, в том числе в отдельном подокне графика и по другим финансовым инструментам.

Цвет баров можно задавать директивами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет "оживить" индикаторы, чтобы они меняли свой вид в зависимости от  текущей ситуации.

Индикатор рисуется только для тех баров, для которых заданы непустые значения всех четырех индикаторных буферов. Чтобы указать, какое значение следует считать "пустым", установите это значение в свойстве PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке
   PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_BARS,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Всегда явно заполняйте значениями индикаторные буферы, на пропускаемых барах указывайте в буфере пустое значение.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_BARS — 4. Все буферы для построения должны идти последовательно один за другим в заданном порядке: Open, High, Low и Close.  Ни один из буферов не может содержать только пустые значения, так как в этом случае отрисовка не происходит.

Пример индикатора, рисующего в отдельном окне бары по указанному финансовому инструменту. Цвет баров меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Пример стиля DRAW_BARS

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_BARS цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из заранее подготовленного списка.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DRAW_BARS.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_BARS"
#property description "Рисует в отдельном окне бары по выбранному символу"
#property description "Цвет и толщина баров, а также символ, меняются случайным "
#property description "образом через каждые N тиков"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//--- plot Bars
#property indicator_label1  "Bars"
#property indicator_type1   DRAW_BARS
#property indicator_color1  clrGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input параметры
input int      N=5;              // количество тиков для смены вида
input int      bars=500;         // сколько баров показывать
input bool     messages=false;   // вывод сообщений в лог "Эксперты"
//--- индикаторные буферы
double         BarsBuffer1[];
double         BarsBuffer2[];
double         BarsBuffer3[];
double         BarsBuffer4[];
//--- имя символа
string symbol;
//--- массив для хранения цветов
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- если bars слишком мало - досрочно завершаем работу
   if(bars<50)
     {
      Comment("Укажите большее количество баров! Работа индикатора прекращена");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);
//--- имя символа, по которому рисуются бары
   symbol=_Symbol;
//--- установим отображение символа 
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");
//--- пустое значение
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
   ticks++;
//--- если накопилось достаточное число тиков
   if(ticks>=N)
     {
      //--- выберем новый символ из окна "Обзор рынка"
      symbol=GetRandomSymbolName();
      //--- меняем свойства линии
      ChangeLineAppearance();
 
      int tries=0;
      //--- сделаем 5 попыток заполнить буферы ценами из symbol
      while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)
        {
         //--- счетчик вызовов функции CopyFromSymbolToBuffers()
         tries++;
        }
      //--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
      ticks=0;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняет индикаторные буферы ценами                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)
  {
//--- в массив rates[] будем копировать цены Open, High, Low и Close
   MqlRates rates[];
//--- счетчик попыток
   int attempts=0;
//--- сколько скопировано
   int copied=0;
//--- делаем 25 попыток получить таймсерию по нужному символу
   while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
     {
      Sleep(100);
      attempts++;
      if(messagesPrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
     }
//--- если не удалось скопировать достаточное количество баров
   if(copied!=bars)
     {
      //--- сформируем строку сообщения
      string comm=StringFormat("Для символа %s удалось получить только %d баров из %d затребованных",
                               name,
                               copied,
                               bars
                               );
      //--- выведем сообщение в комментарий на главное окно графика
      Comment(comm);
      //--- выводим сообщения
      if(messagesPrint(comm);
      return(false);
     }
   else
     {
      //--- установим отображение символа 
      PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");
     }
//--- инициализируем буферы пустыми значениями
   ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);   
//--- копируем цены в буферы
   for(int i=0;i<copied;i++)
     {
      //--- вычислим соответствующий индекс для буферов
      int buffer_index=total-copied+i;
      //--- записываем цены в буферы
      BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;
      BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;
      BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;
      BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает случайным образом символ из Market Watch              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
  {
//--- количество символов, показываемых в окне "Обзор рынка"
   int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- позиция символа в списке - случайное число от 0 до symbols
   int number=MathRand()%symbols;
//--- вернем имя символа по указанной позиции
   return SymbolName(number,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид баров                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- строка для формирования информации о свойствах баров
   string comm="";
//--- блок изменения цвета баров
   int number=MathRand(); // получим случайное число
//--- делитель числа равен размеру массива colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- получим индекс для выбора нового цвета как остаток от целочисленного деления
   int color_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- запишем цвет линии
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- блок изменения толщины баров
   number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
   int width=number%5;   // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- запишем имя символа
   comm="\r\n"+symbol+comm;
 
//--- выведем информацию на график через комментарий
   Comment(comm);
  }

 