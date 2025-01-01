ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты объектовТипы объектовOBJ_ELLIOTWAVE3 

OBJ_ELLIOTWAVE3

Корректирующая волна Эллиота.

ObjElliotWave3

Примечание

Для "Корректирующей волны Эллиота" можно включить/отключить режим соединения точек линиями (свойство OBJPROP_DRAWLINES), а также установить уровень волновой разметки (из перечисления ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE).

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике "Корректирующую волну Эллиота". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Корректирующая волна Эллиота\"."
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров окна"
#property description "графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string                  InpName="ElliotWave3";   // Имя объекта
input int                     InpDate1=10;             // Дата 1-ой точки в %
input int                     InpPrice1=90;            // Цена 1-ой точки в %
input int                     InpDate2=30;             // Дата 2-ой точки в %
input int                     InpPrice2=10;            // Цена 2-ой точки в %
input int                     InpDate3=50;             // Дата 3-ей точки в %
input int                     InpPrice3=40;            // Цена 3-ей точки в %
input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR// Уровень
input bool                    InpDrawLines=true;       // Отображение линий
input color                   InpColor=clrRed;         // Цвет линий
input ENUM_LINE_STYLE         InpStyle=STYLE_DASH;     // Стиль линий
input int                     InpWidth=2;              // Толщина линий
input bool                    InpBack=false;           // Объект на заднем плане
input bool                    InpSelection=true;       // Выделить для перемещений
input bool                    InpHidden=true;          // Скрыт в списке объектов
input long                    InpZOrder=0;             // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cоздает "Корректирующую волну Эллиота" по заданным координатам   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave3Create(const long                    chart_ID=0,              // ID графика
                       const string                  name="ElliotWave3",      // имя волны
                       const int                     sub_window=0,            // номер подокна 
                       datetime                      time1=0,                 // время первой точки
                       double                        price1=0,                // цена первой точки
                       datetime                      time2=0,                 // время второй точки
                       double                        price2=0,                // цена второй точки
                       datetime                      time3=0,                 // время третьей точки
                       double                        price3=0,                // цена третьей точки
                       const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE// степень
                       const bool                    draw_lines=true,         // отображение линий
                       const color                   clr=clrRed,              // цвет объекта
                       const ENUM_LINE_STYLE         style=STYLE_SOLID,       // стиль линий
                       const int                     width=1,                 // толщина линий
                       const bool                    back=false,              // на заднем плане
                       const bool                    selection=true,          // выделить для перемещений
                       const bool                    hidden=true,             // скрыт в списке объектов
                       const long                    z_order=0)               // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
   ChangeElliotWave3EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим "Корректирующую волну Эллиота" по заданным координатам
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE3,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать \"Корректирующую волну Эллиота\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим степень (размер волны)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);
//--- включим (true) или отключим (false) режим отображения линий
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);
//--- установим цвет объекта
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения объекта для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки "Корректирующей волны Эллиота"         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave3PointChange(const long   chart_ID=0,         // ID графика
                            const string name="ElliotWave3"// имя объекта
                            const int    point_index=0,      // номер точки привязки
                            datetime     time=0,             // координата времени точки привязки
                            double       price=0)            // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет "Корректирующую волну Эллиота"                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave3Delete(const long   chart_ID=0,         // ID графика
                       const string name="ElliotWave3"// имя объекта
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим объект
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить \"Корректирующую волну Эллиота\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки "Корректирующей волны Эллиота" |
//| и для пустых значений устанавливает значения по умолчанию        |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeElliotWave3EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                  datetime &time2,double &price2,
                                  datetime &time3,double &price3)
  {
//--- массив для приема времени открытия 10 последних баров
   datetime temp[];
   ArrayResize(temp,10);
//--- получим данные
   CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);
//--- получим величину одного пункта на текущем графике
   double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- если время первой точки не задано, то она будет на 9 баре слева от последнего бара
   if(!time1)
      time1=temp[0];
//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- если время второй точки не задано, то она будет на 5 баре слева от последнего бара
   if(!time2)
      time2=temp[4];
//--- если цена второй точки не задана, сдвинем ее на 300 пунктов ниже первой
   if(!price2)
      price2=price1-300*point;
//--- если время третьей точки не задано, то она будет на 1 баре слева от последнего бара
   if(!time3)
      time3=temp[8];
//--- если цена третьей точки не задана, сдвинем ее на 200 пунктов ниже первой
   if(!price3)
      price3=price1-200*point;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки объекта
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования "Корректирующей волны Эллиота"
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- создадим "Корректирующую волну Эллиота"
   if(!ElliotWave3Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать точки привязки
//--- счетчик цикла
   int v_steps=accuracy/5;
//--- перемещаем третью точку привязки
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- счетчик цикла
   v_steps=accuracy*4/5;
//--- перемещаем первую и вторую точки привязки
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующие значения
      if(p1>1)
         p1-=1;
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- сдвигаем точки
      if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим объект с графика
   ElliotWave3Delete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }