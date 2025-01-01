//--- описание

#property description "Скрипт рисует значки \"Sell\" в окне графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input color InpColor=C'225,68,29'; // Цвет значков

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает знак "Sell" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ArrowSell", // имя знака

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time=0, // время точки привязки

double price=0, // цена точки привязки

const color clr=C'225,68,29', // цвет знака

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии (при выделении)

const int width=1, // размер линии (при выделении)

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим знак

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать знак \"Sell\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим цвет знака

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линии (при выделении)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим размер линии (при выделении)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения знака мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает точку привязки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ArrowSell", // имя объекта

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет знак "Sell" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="ArrowSell") // имя знака

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим знак

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить знак \"Sell\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точки привязки, и для пустых значений |

//| устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // массив для хранения дат видимых баров

double low[]; // массив для хранения цен Low видимых баров

double high[]; // массив для хранения цен High видимых баров

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения цен Low! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения цен High! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- создадим значки "Sell" в точке High для каждого видимого бара

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- переместим значки "Sell" в точку Low для каждого видимого бара

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- удалим значки "Sell"

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//---

}