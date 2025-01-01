ДокументацияРазделы
Знак "Sell".

ObjArrowSell

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике значки "Sell". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт рисует значки \"Sell\" в окне графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input color InpColor=C'225,68,29'// Цвет значков
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает знак "Sell"                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                     const string          name="ArrowSell",  // имя знака
                     const int             sub_window=0,      // номер подокна
                     datetime              time=0,            // время точки привязки
                     double                price=0,           // цена точки привязки
                     const color           clr=C'225,68,29',  // цвет знака
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль линии (при выделении)
                     const int             width=1,           // размер линии (при выделении)
                     const bool            back=false,        // на заднем плане
                     const bool            selection=false,   // выделить для перемещений
                     const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                     const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим знак
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать знак \"Sell\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет знака
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линии (при выделении)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим размер линии (при выделении)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения знака мышью
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellMove(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                   const string name="ArrowSell"// имя объекта
                   datetime     time=0,           // координата времени точки привязки
                   double       price=0)          // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет знак "Sell"                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellDelete(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                     const string name="ArrowSell"// имя знака
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим знак
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить знак \"Sell\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точки привязки, и для пустых значений         |
//| устанавливает значения по умолчанию                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[]; // массив для хранения дат видимых баров
   double   low[];  // массив для хранения цен Low видимых баров
   double   high[]; // массив для хранения цен High видимых баров
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- заполним массив дат 
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен Low
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения цен Low! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен High
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения цен High! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- создадим значки "Sell" в точке High для каждого видимого бара
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- переместим значки "Sell" в точку Low для каждого видимого бара
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- удалим значки "Sell"
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//---
  }