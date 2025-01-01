ДокументацияРазделы
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE 

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Левая ценовая метка.

ObjArrowLeftPrice

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике левую ценовую метку. Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт создает левую ценовую метку на графике."
#property description "Координата точки привязки задается в процентах"
#property description "от размеров окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string            InpName="LeftPrice";  // Имя ценовой метки
input int               InpDate=100;          // Дата точки привязки в %
input int               InpPrice=10;          // Цена точки привязки в %
input color             InpColor=clrRed;      // Цвет ценовой метки
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_SOLID// Стиль окаймляющей линии
input int               InpWidth=2;           // Размер ценовой метки
input bool              InpBack=false;        // Метка на заднем плане
input bool              InpSelection=true;    // Выделить для перемещений
input bool              InpHidden=true;       // Скрыт в списке объектов
input long              InpZOrder=0;          // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает левую ценовую метку                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                          const string          name="LeftPrice",  // имя ценовой метки
                          const int             sub_window=0,      // номер подокна
                          datetime              time=0,            // время точки привязки
                          double                price=0,           // цена точки привязки
                          const color           clr=clrRed,        // цвет ценовой метки
                          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль окаймляющей линии
                          const int             width=1,           // размер ценовой метки
                          const bool            back=false,        // на заднем плане
                          const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                          const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                          const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим ценовую метку
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать левую ценовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет метки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль окаймляющей линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим размер метки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceMove(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                        const string name="LeftPrice"// имя метки
                        datetime     time=0,           // координата времени точки привязки
                        double       price=0)          // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет левую ценовую метку с графика                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceDelete(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                          const string name="LeftPrice"// имя метки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим метку
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить левую ценовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений          |
//| устанавливает значения по умолчанию                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точки привязки метки
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования метки
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- создадим левую ценовую метку на графике
   if(!ArrowLeftPriceCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать точку привязки
//--- счетчик цикла
   int v_steps=accuracy*4/5;
//--- перемещаем точку привязки
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!ArrowLeftPriceMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим метку с графика
   ArrowLeftPriceDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }