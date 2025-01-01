ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты объектовТипы объектовOBJ_GANNLINE 

OBJ_GANNLINE

Линия Ганна.

ObjGannLine

Примечание

Для "Линии Ганна" можно указать режим продолжения ее отображения вправо и/или влево (свойства OBJPROP_RAY_RIGHT и OBJPROP_RAY_LEFT соответственно).

Для установки наклона линии можно использовать как угол Ганна с масштабом, так и координаты второй точки привязки.

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике "Линию Ганна". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Линия Ганна\"."
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от"
#property description "размеров окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="GannLine";        // Имя линии
input int             InpDate1=20;               // Дата 1-ой точки в %
input int             InpPrice1=75;              // Цена 1-ой точки в %
input int             InpDate2=80;               // Дата 2-ой точки в %
input double          InpAngle=0.0;              // Угол Ганна
input double          InpScale=1.0;              // Масштаб
input color           InpColor=clrRed;           // Цвет линии
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Стиль линии
input int             InpWidth=2;                // Толщина линии
input bool            InpBack=false;             // Линия на заднем плане
input bool            InpSelection=true;         // Выделить для перемещений
input bool            InpRayLeft=false;          // Продолжение линии влево
input bool            InpRayRight=true;          // Продолжение линии вправо
input bool            InpHidden=true;            // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;               // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает "Линию Ганна" по координатам, углу и масштабу            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                    const string          name="GannLine",   // имя линии
                    const int             sub_window=0,      // номер подокна
                    datetime              time1=0,           // время первой точки
                    double                price1=0,          // цена первой точки
                    datetime              time2=0,           // время второй точки
                    const double          angle=1.0,         // угол Ганна
                    const double          scale=1.0,         // масштаб
                    const color           clr=clrRed,        // цвет линии
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль линии
                    const int             width=1,           // толщина линии
                    const bool            back=false,        // на заднем плане
                    const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                    const bool            ray_left=false,    // продолжение линии влево
                    const bool            ray_right=true,    // продолжение линии вправо
                    const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                    const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
   ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим "Линию Ганна" по заданным координатам
//--- правильная координата цены второй точки привязки переопределится
//--- автоматически после изменения угла Ганна и (или) масштаба,
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать \"Линию Ганна\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- изменим угол Ганна
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- изменим масштаб (количество пипсов на бар)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- установим цвет линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль отображения линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линии
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения линии для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии влево
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии вправо
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки "Линии Ганна"                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLinePointChange(const long   chart_ID=0,      // ID графика
                         const string name="GannLine"// имя линии
                         const int    point_index=0,   // номер точки привязки
                         datetime     time=0,          // координата времени точки привязки
                         double       price=0)         // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки линии
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет угол Ганна                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineAngleChange(const long   chart_ID=0,      // ID графика
                         const string name="GannLine"// имя линии
                         const double angle=1.0)       // угол Ганна
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим угол Ганна
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить угол Ганна! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет масштаб "Линии Ганна"                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineScaleChange(const long   chart_ID=0,      // ID графика
                         const string name="GannLine"// имя линии
                         const double scale=1.0)       // масштаб
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим масштаб (количество пипсов на бар)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить масштаб! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция удаляет "Линию Ганна" с графика                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineDelete(const long   chart_ID=0,      // ID графика
                    const string name="GannLine"// имя линии
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим линию Ганна
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить \"Линию Ганна\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки "Линии Ганна" и для пустых     |
//| значений устанавливает значения по умолчанию                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- если время второй точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- если время первой точки не задано, то она лежит на 9 баров левее первой
   if(!time1)
     {
      //--- массив для приема времени открытия 10 последних баров
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- установим первую точку на 9 баров левее второй
      time1=temp[0];
     }
//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки линии
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования линии Ганна
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- создадим линию Ганна
   if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать точку привязки линии и менять угол
//--- счетчик цикла
   int v_steps=accuracy/2;
//--- перемещаем первую точку привязки по вертикали
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в полсекунды
   Sleep(500);
//--- определим текущее значение угла Ганна (изменился
//--- после перемещения первой точки привязки)
   double curr_angle;
   if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))
      return;
//--- счетчик цикла
   v_steps=accuracy/8;
//--- изменяем угол Ганна
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим линию с графика
   GannLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }