//--- описание

#property description "Скрипт строит графический объект \"Линия Ганна\"."

#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от"

#property description "размеров окна графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="GannLine"; // Имя линии

input int InpDate1=20; // Дата 1-ой точки в %

input int InpPrice1=75; // Цена 1-ой точки в %

input int InpDate2=80; // Дата 2-ой точки в %

input double InpAngle=0.0; // Угол Ганна

input double InpScale=1.0; // Масштаб

input color InpColor=clrRed; // Цвет линии

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль линии

input int InpWidth=2; // Толщина линии

input bool InpBack=false; // Линия на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpRayLeft=false; // Продолжение линии влево

input bool InpRayRight=true; // Продолжение линии вправо

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает "Линию Ганна" по координатам, углу и масштабу |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="GannLine", // имя линии

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time1=0, // время первой точки

double price1=0, // цена первой точки

datetime time2=0, // время второй точки

const double angle=1.0, // угол Ганна

const double scale=1.0, // масштаб

const color clr=clrRed, // цвет линии

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии

const int width=1, // толщина линии

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool ray_left=false, // продолжение линии влево

const bool ray_right=true, // продолжение линии вправо

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы

ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим "Линию Ганна" по заданным координатам

//--- правильная координата цены второй точки привязки переопределится

//--- автоматически после изменения угла Ганна и (или) масштаба,

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать \"Линию Ганна\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- изменим угол Ганна

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- изменим масштаб (количество пипсов на бар)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- установим цвет линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль отображения линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения линии для перемещений

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии влево

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения линии вправо

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает точку привязки "Линии Ганна" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLinePointChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="GannLine", // имя линии

const int point_index=0, // номер точки привязки

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки линии

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет угол Ганна |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineAngleChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="GannLine", // имя линии

const double angle=1.0) // угол Ганна

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим угол Ганна

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить угол Ганна! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет масштаб "Линии Ганна" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineScaleChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="GannLine", // имя линии

const double scale=1.0) // масштаб

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим масштаб (количество пипсов на бар)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить масштаб! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция удаляет "Линию Ганна" с графика |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="GannLine") // имя линии

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим линию Ганна

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить \"Линию Ганна\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точек привязки "Линии Ганна" и для пустых |

//| значений устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- если время второй точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- если время первой точки не задано, то она лежит на 9 баров левее первой

if(!time1)

{

//--- массив для приема времени открытия 10 последних баров

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- установим первую точку на 9 баров левее второй

time1=temp[0];

}

//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- размер массива price

int accuracy=1000;

//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координат точек привязки линии

datetime date[];

double price[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен

//--- найдем максимальное и минимальное значение графика

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- определим шаг изменения цены и заполним массив

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- определим точки для рисования линии Ганна

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- создадим линию Ганна

if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать точку привязки линии и менять угол

//--- счетчик цикла

int v_steps=accuracy/2;

//--- перемещаем первую точку привязки по вертикали

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(p1>1)

p1-=1;

//--- сдвигаем точку

if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- определим текущее значение угла Ганна (изменился

//--- после перемещения первой точки привязки)

double curr_angle;

if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))

return;

//--- счетчик цикла

v_steps=accuracy/8;

//--- изменяем угол Ганна

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим линию с графика

GannLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}