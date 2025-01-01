- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Типы объектов
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
ENUM_OBJECT
|
Идентификатор
|
|
Описание
|
|
Вертикальная линия
|
|
Горизонтальная линия
|
|
Трендовая линия
|
|
Трендовая линия по углу
|
|
Циклические линии
|
|
Объект "Линия со стрелкой"
|
|
Равноудаленный канал
|
|
Канал стандартного отклонения
|
|
Канал на линейной регрессии
|
|
Вилы Эндрюса
|
|
Линия Ганна
|
|
Веер Ганна
|
|
Сетка Ганна
|
|
Уровни Фибоначчи
|
|
Временные зоны Фибоначчи
|
|
Веер Фибоначчи
|
|
Дуги Фибоначчи
|
|
Канал Фибоначчи
|
|
Расширение Фибоначчи
|
|
5-волновка Эллиота
|
|
3-волновка Эллиота
|
|
Прямоугольник
|
|
Треугольник
|
|
Эллипс
|
|
Знак "Хорошо" (большой палец вверх)
|
|
Знак "Плохо" (большой палец вниз)
|
|
Знак "Стрелка вверх"
|
|
Знак "Стрелка вниз"
|
|
Знак "Стоп"
|
|
Знак "Птичка" (галка)
|
|
Левая ценовая метка
|
|
Правая ценовая метка
|
|
Знак "Buy"
|
|
Знак "Sell"
|
|
Объект "Стрелка"
|
|
Объект "Текст"
|
|
Объект "Текстовая метка"
|
|
Объект "Кнопка"
|
|
Объект "График"
|
|
Объект "Рисунок"
|
|
Объект "Графическая метка"
|
|
Объект "Поле ввода"
|
|
Объект "Событие", соответствующий событию в экономическом календаре
|
|
Объект "Прямоугольная метка"для создания и оформления пользовательского графического интерфейса.