При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.

ENUM_OBJECT

Идентификатор

 

Описание

OBJ_VLINE

vertical_line

Вертикальная линия

OBJ_HLINE

horizonal_line

Горизонтальная линия

OBJ_TREND

trend_line

Трендовая линия

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Трендовая линия по углу

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Циклические линии

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Объект "Линия со стрелкой"

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Равноудаленный канал

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Канал стандартного отклонения

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Канал на линейной регрессии

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Вилы Эндрюса

OBJ_GANNLINE

gann_line

Линия Ганна

OBJ_GANNFAN

gann_fan

Веер Ганна

OBJ_GANNGRID

gann_grid

Сетка Ганна

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Уровни Фибоначчи

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Временные зоны Фибоначчи

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Веер Фибоначчи

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

Дуги Фибоначчи

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Канал Фибоначчи

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

Расширение Фибоначчи

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

5-волновка Эллиота

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

3-волновка Эллиота

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Прямоугольник

OBJ_TRIANGLE

triangle

Треугольник

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Эллипс

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

Знак "Хорошо" (большой палец вверх)

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Знак "Плохо" (большой палец вниз)

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Знак "Стрелка вверх"

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Знак "Стрелка вниз"

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Знак "Стоп"

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Знак "Птичка" (галка)

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

Левая ценовая метка

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Правая ценовая метка

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Знак "Buy"

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Знак "Sell"

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Объект "Стрелка"

OBJ_TEXT

text_object

Объект "Текст"

OBJ_LABEL

label_object

Объект "Текстовая метка"

OBJ_BUTTON

button_object

Объект "Кнопка"

OBJ_CHART

chart_object

Объект "График"

OBJ_BITMAP

picture_object

Объект "Рисунок"

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Объект "Графическая метка"

OBJ_EDIT

edit_object

Объект "Поле ввода"

OBJ_EVENT

obj_event

Объект "Событие", соответствующий событию в экономическом календаре

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

Объект "Прямоугольная метка"для создания и оформления пользовательского графического интерфейса.